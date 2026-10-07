'পরী আসবে বলে ঘুম ভাঙাতেন...'- মহালয়ার স্মৃতিতে ডুব অভিনেত্রী ত্বরিতার

'পরী আসবে বলে ঘুম ভাঙাতেন...'- মহালয়ার স্মৃতিতে ডুব অভিনেত্রী ত্বরিতার
Twarita Chatterjee on Mahalaya: গ্রামের বাড়িতে আজও হয় দুর্গা পুজো ৷ মহালয়ার কোন স্মৃতি আজও নাড়িয়ে দিয়ে যায় অভিনেত্রীকে ত্বরিতাকে ? লিখলেন পারমিতা কামিলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 8:20 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: পিতৃপক্ষের অবসানের পরে শুরু হয় দেবীপক্ষ। পিতৃপক্ষ এবং দেবীপক্ষের সন্ধির তিথি হল মহালয়া। ভোর হতেই রেডিয়ো অথবা টেলিভিশনের পর্দায় বেজে ওঠা 'মহিষাসুরমর্দিনী' বাঙালির শারদোৎসবের সূচনা এবং দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমনের এক অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মহালয়ার পুরনো সেই স্মৃতিতে আজও বিভোর থাকেন অভিনেত্রী ত্বরিতা চট্টোপাধ্যায় ৷
অভিনেত্রীর কথায়, "ছোটবেলার মহালয়া সঙ্গে আমাদের যেটা জড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে মহালয়া মানেই পুজো এসে গিয়েছে একদম দোরগোড়ায় ৷ খুব মজা আনন্দ হতো ৷ তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরীক্ষা চলতো চতুর্থী অব্দি ৷ কিন্তু পরীক্ষার সেই টেনশন মহালয়ার ওই এক্সাইটমেন্টকে কখনোই দমাতে পারতো না। আমাদের বাড়িতে তো অবশ্যই রেডিয়ো চালানো হতো, মা শুনতেন, আমাদেরও তুলে দেওয়া হতো।"
ত্বরিতা বলেন, "খুব কঠোরভাবে, খুব নিষ্ঠাভরে মহালয়া পালন হতো সেটা আমার মাসির বাড়িতে ৷ মেসো সকলকে ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে দিতেন ৷ বলতেন, 'পরি আসবে' ৷ এই বলে ঘুম ভাঙাতেন ৷ তারপর আমরা মহালয়া শুনতাম। মহালয়া শেষ হলে তারপর আমরা একটু মর্নিং ওয়াকে যেতাম এবং সেই যে ভোর হচ্ছে, মহালয়ার ভোর... অসাধারণ সে স্মৃতি। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের যে সেই পাঠ, সে পাঠের ওপর আর কিছু হয় না। আর মহালয়ায় দূরদর্শনের মহিষাসুর মর্দিনী দেখার যে আনন্দ, সে আনন্দ খুবই অন্যরকম।"
অভিনেত্রী জানান, এখান থেকেই তাঁদের নিজেদের বাড়ির পুজোর তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত ৷ কামারপুকুর আর জয়রামবাটির মাঝখানে তাজপুর গ্রামে ত্বরিতার আদি বাড়ি ৷ তাঁর দাদু ছিলেন জমিদার ৷ পরীক্ষা শেষে পুজোর ছুটিতে তাঁরা চলে যেতেন গ্রামের বাড়ি ৷ আর পুজোকে কেন্দ্র করে গোটা বাড়িতে আনন্দ উদযাপনের ঢেউ আছড়ে পড়ত ৷ জ্যাঠা, পিসি তাঁদের ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে সে এক হই হই রই রই ব্যাপার হতো অভিনেত্রীদের বাড়িতে ৷ সেই উদযাপন আজও একই রকমভাবে হয়ে আসছে অভিনেত্রী ত্বরিতা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ৷