নতুন সফর শুরু প্রান্তিকার ! কোন কাজে মন দিলেন 'ভুলভুলাইয়া 3' অভিনেত্রী ?

নতুন সফর শুরু প্রান্তিকার ! কোন কাজে মন দিলেন 'ভুলভুলাইয়া 3' অভিনেত্রী ?
আলো-ঝলমলে পর্দা থেকে উদ্যোক্তার পথে ৷ নিজের ব্র্যান্ড নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু অভিনেত্রী প্রান্তিকা দাসের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 12:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: খুব অল্প সময়েই অভিনয় দুনিয়ায় নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন অভিনেত্রী প্রান্তিকা দাস ৷ কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে 'ভুলভুলাইয়া 3'-কে স্ক্রিন শেয়ার করার পর দ্বিতীয় বলিউড প্রোজেক্টে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অভিনেত্রী ৷ এর পাশাপাশি, আরও এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন প্রান্তিকা ৷ অভিনেত্রী থেকে এবার তিনি বিজনেজওম্যান ৷
অভিনয়ের জগতের পাশাপাশি এবার উদ্যোক্তা হিসেবে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন অভিনেত্রী প্রান্তিকা। তাঁর নতুন ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'Margot L'Ane'–এর মাধ্যমে মেয়েদের জন্য স্টাইলিশ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের প্রোডাক্ট নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। বলিউড, তামিল, তেলেগু, নর্থ-ইস্ট এবং বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রান্তিকা অভিনয়ের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই নিজের একটি ব্র্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন। সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপই আজকের এই ব্র্যান্ড ৷ ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয়েছে মেয়েদের জুতো দিয়ে। তবে ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে আরও বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের প্রোডাক্ট বাজারে আনার পরিকল্পনা রয়েছে অভিনেত্রীর।
প্রান্তিকা বলেন, "ছোটবেলা থেকেই নিজের একটি ব্র্যান্ড তৈরির স্বপ্ন দেখতাম। তবে আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি যে শুধুমাত্র ইচ্ছা থাকলেই হয় না, তার পেছনে দরকার কঠিন গবেষণা ও পরিকল্পনা। তাই দীর্ঘদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলাম। আমি বলিউড, তামিল, তেলেগু, নর্থ-ইস্ট এবং বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার কারণে আমি চাই আমার ব্র্যান্ডটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করুক ৷ শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, একদিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই ব্র্যান্ড নিজের জায়গা করে নেবে, এটাই আমি চাই।"
কেন নিজের ব্র্যান্ডের নাম 'মার্গট' রেখেছেন অভিনেত্রী ? জানা যায়, মার্গট হল ফরাসি এবং গ্রীক বংশোদ্ভূত একটি নাম যার অর্থ 'মুক্তো'। আবার শোনা যায়, নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে সেই সব মহিলাদের ‘Margot’ বলা হতো যারা আত্মবিশ্বাসী, শক্ত মনের, নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন এবং সাহসের সঙ্গে নিজেদের মতো করে জীবন যাপন করেন।প্রান্তিকার কথায়, "আমার কাছে আমার মা একজন সত্যিকারের মার্গট ৷ আমার দিদিমা একজন মার্গট। আসলে পৃথিবীর প্রতিটি মা এবং প্রতিটি নারীই এক একজন মার্গট ৷ কারণ তাঁদের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসই আমাদের অনুপ্রেরণা।"
মূলত, ব্যবসাদার প্রান্তিকা নিজের ব্র্যান্ড রেখেছেন এমনভাবেই যাতে মধ্যবিত্তরাও সেই নাগাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন ৷ অর্থাৎ দাম নাগালের মধ্যে থাকলেও লুক হবে প্রিমিয়াম এবং ব্যবহৃত হবে উচ্চমানের উপকরণ। প্রান্তিকা বলেন, "আমাদের লক্ষ্য খুব সহজ-সাশ্রয়ী দামে প্রিমিয়াম লুক ও ভালো মানের প্রোডাক্ট তৈরি করা, যাতে প্রত্যেক মেয়েই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই ব্র্যান্ড ব্যবহার করতে পারে।" আগামী দিনে এই ব্র্যান্ড প্রতিটি মেয়ের কাছে একটি পরিচিত ‘হাউসহোল্ড নেম’ হয়ে উঠবে, এমনটাই স্বপ্ন দেখেন অভিনেত্রী তথা উদ্যোগপতি প্রান্তিকা দাস ৷