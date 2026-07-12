অক্ষয়ের সঙ্গে 'ফ্লার্ট' করে কেঁদে ফেললেন বাংলার অভিনেত্রী ! কেন জানেন?

অক্ষয়ের সঙ্গে 'ফ্লার্ট' করে কেঁদে ফেললেন বাংলার অভিনেত্রী ! কেন জানেন?
অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী পৌষমিতা গোস্বামী ।
Published : July 12, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 12 জুলাই: বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ পৌষমিতা গোস্বামী । একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকে কখনও নেগেটিভ, আবার কখনও পজিটিভ চরিত্রে অভিনয় করেন। আর এবার কাজ করলেন বি-টাউনের স্টান্ট ম্যান অর্থাৎ খিলাড়ি কুমারের।
শুধু অক্ষয় কুমারই নয়, পৌষমিতা স্ক্রিন শেয়ার করলেন রাজপাল যাদবের সঙ্গেও । তবে, কোনও সিনেমায় স্ক্রিন শেয়ার করেননি তাঁরা । একটি পিভিসি শুটে দেখা গিয়েছে তাঁদের, যা ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে দর্শকের দরবারে । খিলাড়ি কুমারের কথায় নাকি কেঁদেও ফেলেছিলেন অভিনেত্রী ! কাজের সেই অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন পৌষমিতা গোস্বামী ।
পৌষমিতা বলেন, "মুম্বইতে এটা আমার প্রথম কাজ । পরের একটা আজ আগেই চলে এসেছে । কিন্তু এটাই প্রথম কাজ ছিল, এল পরে । অক্ষয় কুমার, রাজপাল যাদবের সঙ্গে কাজ করা ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না । দারুণ অভিজ্ঞতা হল-এ নিয়ে তো বলার অপেক্ষা থাকে না । ওয়ার্কশপের মাঝে রীতিমতো অডিশন দিয়ে কাজটা পেয়েছি । শুরুতে জানতাম না, অক্ষয় কুমার, রাজপাল যাদবের মতো স্টারকাস্ট রয়েছেন এখানে । আর সেখানে আমিই প্রোটাগনিস্ট । এর থেকে বড় পাওনা কী হতে পারে ? তাও আবার অডিশন দিয়ে চান্স পেয়েছি আমি । এটা অদ্ভুত তৃপ্তির জায়গা । আর ভিডিয়োতে যে অভিনেত্রীকে খাবারগুলো খেয়ে ভালো বলতে দেখা গিয়েছে তিনিও অন্যতম মুখ্য চরিত্র এখানে ।"
আবেগে আপ্লুত পৌষমিতা আরও বলেন, "অক্ষয় স্যারের সঙ্গে কাজটা করার পর যখন ওঁর সঙ্গে ছবি তুলতে যাই, আমাকে উনি বলেন, তুমি খুব ভালো অভিনেত্রী । আমি জানি না তুমি এখন কী কাজ করছ, তবে তোমার সিনেমা, টিভি শো ওটিটিতে কাজ করা উচিত । আমি সেদিন চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি আনন্দে । মা'কে ফোন করে সেদিন কেঁদেছিলাম । আর যে কোম্পানির জন্য কাজটা করলাম তার প্রতিনিধিরাও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন সবসময় । ওঁরা আমাকে বলেছেন, আমাকে দেখে একটুও নাকি মনে হয়নি আমি অভিনয় করছি । মনে হয়েছে যেন সত্যিই ঘটছে ওটা । কাজটা উপভোগ করেছি আমি । ভিডিয়োতে আমাকে ফ্লার্ট করতে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে । আর শুটিং শেষে নিজেই কেঁদে ফেললাম ।"
অভিনেত্রীর কথায়, "মুম্বইয়ের অন্যতম নামী প্রযোজনা সংস্থা 'ক্রোম পিকচার্স' । প্রযোজক কুশ মালহোত্র থেকে পরিচালক হেমন্ত ভাণ্ডারি সকলেই প্রফেশনাল । আমাকে এই কাজটার জন্য বিশ্বাস করায়, আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ । এটাও ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু না ।"