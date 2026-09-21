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নিঃশব্দে বিদায় পর্দার 'স্বয়ংসিদ্ধা'র ! প্রয়াত অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়

Actress Mithu Mukherjee passes away: মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন তিনি ক্যান্সারের মতো মারণরোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন ৷

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প্রয়াত অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায় (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 12:37 PM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: নীরবে চলে গেলেন 'কলকাতার রেখা' তথা অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে রবিবার রাতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 71 বছর। সুচিত্রা সেনের পর মিঠু একমাত্র নায়িকা যিনি আর কখনও ক্যামেরার সামনে আসেননি ৷ তাঁর সাড়া জাগানো ছবিগুলির তালিকায় আছে 'মর্জিনা আবদুল্লা', 'মৌচাক', 'আশ্রিতা', 'স্বয়ংসিদ্ধা'।

1972 সালে চিত্ত বসু পরিচালিত বাংলা ছবি 'শেষ পর্ব'তে আত্মপ্রকাশ তাঁর। দীনেন গুপ্তের 'মর্জিনা আবদুল্লাহ' (1973)-য় মর্জিনার ভূমিকা পালন করার পর তিনি 'নিশিকন্যা' (1973), 'মৌচাক' (1975), 'স্বয়ংসিদ্ধা' (1975), 'হোটেল স্নো ফক্স' (1976), 'ভাগ্যচক্র' (1980) এবং 'সন্ধি' (1980)-র মতো বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। দুলাল গুহের 'খান দোস্ত' (1976)-এর মাধ্যমে তাঁর বলিউডের অভিষেক ঘটে।

বক্সঅফিসে তাঁর 'দুজনে' (1984) ছবি বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হলে, তিনি ছয় বছর অবসর নেন। এরপর 'আশ্রিতা' (১৯৯০)-র মাধ্যমে ফের ফিরে আসেন এবং ছবিটির সাফল্য নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। উল্লেখ্য, 'আশ্রিতা'র প্রযোজক রূপেও মিঠু সফল হয়েছেন। এরপরই গ্ল্যামার জগত থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। আজ শেষ বিদায়েও আড়ালে তিনি 'স্বয়ংসিদ্ধা'।

জানা যায়, হাসিখুশি জীবন, সুন্দর রান্নার হাত, নিজের শখ এসব নিয়েই শেষ জীবন কাটালেন অভিনেত্রী। তাঁর মতো 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' বলে সোচ্চার আর কে হতে পারলেন? সত্তর দশকে নায়ক তথা দর্শকের মনে ঝড় তোলা সুন্দরীর জন্য কলকাতা সহ বাংলা আজ শোকে বিহ্বল। দেখলেন না মিঠু।

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MITHU MUKHERJEE PAASES AWAY

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