জোর করে চুম্বনের চেষ্টা-অশালীন স্পর্শ ! পরিচালকের বিরুদ্ধে আইনি পথে জনপ্রিয় অভিনেত্রী, কী বললেন দেবালয়?

জোর করে চুম্বনের চেষ্টা-অশালীন স্পর্শ ! পরিচালকের বিরুদ্ধে আইনি পথে জনপ্রিয় অভিনেত্রী, কী বললেন দেবালয়?
অভিনেত্রীর কথায়, "অনেক বাচ্চা তো কাজ করতে আসছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তাদের কথা ভেবে চুপ করে থাকতে পারলাম না।" পরিচালক বলেন, "এবার যা হবে আইনিভাবেই হবে।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 7:07 AM IST
কলকাতা, 19 মে: দিনকয়েক আগে সামাজিক মাধ্যমে পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে। দেবালয় ভট্টাচার্যের করা একটি পোস্টেই নিজের প্রতিবাদ উগড়ে দিয়েছিলেন তিনি। পরে দেবালয় সেই পোস্টটি মুছে দিলেও বিতর্ক থামছে না। অভিনেত্রীর অভিযোগ পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য 2020 সালে এক ঘরোয়া পার্টিতে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন।
তিনি লেখেন, "তোমার মতো নোংরা পারভার্ট ব্রাহ্মণদের কী করে শ্রদ্ধা করি বলো তো? যারা নিজের বন্ধুর মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে ছাড়ে না। (যেটা করেছ, সেটা লিখতে আমার লজ্জা লাগছে, তাই পিঠে হাত বোলাতেই লিখলাম।) মদ খেয়ে অভিনেত্রীদের নিতম্বে হাত বোলায়, জোর করে ওই নোংরা গুটখা খাওয়া দাঁতে চুমু খেতে আসে? আর বাধা দিলে…পরের দিন নেশা কাটার পরে ক্ষমা না চেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন কাজ থেকে কাঠি করে থাকে। দেখা হলে চিনতেও পারে না…রাতারাতি পছন্দের অভিনেত্রী কী ভাবে যেন অচেনা হয়ে যায়। আপাতত আমি আমার আর ওর কথা বললাম।"
অভিনেত্রী সামাজিক মাধ্যমে এই কথা লেখার পর সোমবার বিকেলে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। অভিনেত্রীর দাবি, 2020 সালে দেবালয় পরিচালিত ‘পবিত্র পাপী’ সিরিজ়ে অভিনয় করেন তিনি। এরপর 2021 সালে একটু কোভিড পরিস্থিতি থিতু হলে সেই সিরিজ়ের সাকসেস পার্টিতেই দেবালয় তাঁকে জোর করে চুম্বনের চেষ্টা করেন এবং অশালীনভাবে স্পর্শ করেন। অভিনেত্রী বলেন, "দেবালয় দা'র সঙ্গে অনেকদিনের সম্পর্ক একসঙ্গে অনেক কাজও করেছি। একজন অতি পরিচিত মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছিল। তাই সেদিনের সেই মুহূর্তের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এরপর আমি বিষয়টা যুক্তি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করি যে হয়তো বেসামাল অবস্থায় কাজটা করে ফেলেছে। হয়তো ফোনে আমাকে বলবে ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু অবাক লাগছে এমন ঘটনা ঘটানোর পরেও ওঁর মধ্যে এতটুকু অনুশোচনা নেই। একটা ফোনও আসেনি এই বলে যে 'সজ্ঞানে করিনি, ভুল হয়ে গেছে'। এমনকী পরে অন্য পার্টিতে দেখা হলে দেবালয় দা এমন ভাব দেখান যেন আমাকে চেনেনই না।"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "এরপরে আমি এই নিয়ে কথা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে এখানে কাজের অবস্থাও ভালো না, কোভিড হয়ে গেছে, সদ্য অন্য শহরে গিয়ে কাজ শুরু করেছি। এ ছাড়া এই সব নিয়ে প্রতিবাদ তুললে বলা হয়, 'ওর তো কাজ নেই এখন, তাই এসব কথা বলে প্রচারের আলোয় আসতে চাইছে। এই কারণেই পিছিয়ে গেছি। কিন্তু এখন আমি যে অবস্থায় আছি তাতে আগামী এক বছরও আমি কাজ না করলেও খেতে পাবো। এরপর আরও খবর পাই যে একটি বাচ্চা মেয়ের সঙ্গেও এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন।আমার সন্তান নেই। কিন্তু অনেক বাচ্চা তো কাজ করতে আসছে। তাদের কথা ভেবে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাই দেবালয় দা'র নীতিকথায় ভরা পোস্টে আমি প্রসঙ্গটা তুলি।"
অভিনেত্রীর দাবি, তাঁর চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলেন দেবালয়। এ বার এই ঘটনার বিচার চেয়ে দেবালয়কে আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন অভিনেত্রী। সেই নোটিসে উল্লেখ রয়েছে, দেবালয় যদি 7 দিনের মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা না চান, তা হলে হরিদেবপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে FIR দায়ের করবেন। এ ছাড়াও অভিনেত্রী আর্টিস্ট ফোরামকে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছেন। ইমপা, ডিরেক্টরস গিল্ড ও মুখ্যমন্ত্রীকেও তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা জানাবেন। অভিনেত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, "যদি অন্যায় না-ই করে থাকেন, তবে পোস্ট মুছলেন কেন?"
অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে দেবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। দেবালয় বলেন, "পুরোটাই মিথ্যে। আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কেন করছে আমি জানি না। আমার কাছে কোনও আইনি নোটিস আসেনি ৷ কিন্তু অভিনেত্রীর কাছে তো যাবে আমার তরফ থেকে ৷ আমি আইনি পথেই হাঁটব ৷ ওঁর প্রেস কনফারেন্স দেখেই বোঝা যাচ্ছে সর্বৈব মিথ্যা বলছে অভিনেত্রী ৷ যে অভিযোগগুলি আমার বিরুদ্ধে এনেছে সেগুলো মিথ্যা। এবার যা হবে আইনিভাবেই হবে। শেষ সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি করব।"