পুজো মানে বাঁধনছাড়া লাইফ- কৌশানি মুখোপাধ্যায়

পুজো মানে বাঁধনছাড়া লাইফ- কৌশানি মুখোপাধ্যায়
Koushani Mukherjee on Durga Puja: এই বছর পুজোয় কী পরিকল্পনা অভিনেত্রী কৌশানির, শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2026 at 8:34 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: চারদিকে পুজোর গন্ধ। বৃষ্টির চোখরাঙানি ভয় দেখালেও পেঁজা তুলোর মতো মেঘের উঁকিঝুঁকি জানান দিচ্ছে মা আসছেন। মা এলে আম আদমি থেকে তারকা- পালটে ফেলেন রোজকার রুটিন। তারকাদের কাছে পুজো মানেই শুধু কাজের ব্যস্ততা নয়, বরং ছোটবেলার স্মৃতি, পরিবার, বন্ধু আর নিজের মতো করে কয়েকটা মুহূর্ত কাটানোর সময়। সারা বছর শুটিং, ইভেন্ট আর কাজের ব্যস্ততার মাঝে পুজোর কয়েকটা দিন তাই তাঁদের কাছেও বিশেষ।
কেউ এখনও পুজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, কারও আবার পুজোর পরিকল্পনায় থাকে ঘুরতে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। ঠিক যেমন কৌশানি মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, "আমি হ্যাপেনিং পার্সোনালিটি। আমার কাছে পুজো খুব হ্যাপেনিং। শুধু পুজো কেন, প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই তাই। নিজের বার্থডেটাও দারুণভাবে সেলিব্রেট করি। অনেকে বলে, বয়স বাড়ছে বার্থডে পার্টি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করি কেন? তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"
অভিনেত্রীর কথায়, "আমি তো প্রতিদিন আমার জন্মদিন পালন করব না। লোকে বলে আমার প্রত্যেকদিন 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। ওই দিনটার একটা আলাদা বৈশিষ্ট আছে। যে দিনটায় তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষের জন্য আলাদা করে তুলবে। তো পুজো মানে আমার কাছে বাঁধনছাড়া লাইফ। কোনও ব্যাপারে কোনও রেস্ট্রিকশন থাকবে না। কখন ঘুম থেকে উঠছি, কখন ঘুমোতে যাচ্ছি তা নিয়ে রেস্ট্রিকশন থাকবে না কোনও। দেদার ঘুরব, আড্ডা দেব। ভোর রাত অবধি আড্ডা দিই আমি পুজোর সময়।"
উল্লেখ্য, ছোটবেলার পুজোর স্মৃতি অনেকের কাছে আজও টাটকা- যেমন পুজোর মণ্ডপে ঘোরাঘুরি, কিংবা প্যান্ডেলে রাতভর আড্ডা, লাইনে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, যা আজ আর সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। তবে, এসবের কোনওকিছুই স্মৃতি নয় কৌশানির কাছে। কারণটা ভেঙে বললেন কৌশানি স্বয়ং। বললেন, "খুব একটা কিছু মিস আমি করি না। মিস করতাম যদি নিজেকে স্টার বলে ট্রিটমেন্ট করতাম। মিস করতাম যদি ভাবতাম যে আমি লাইন দিয়ে ফুচকা খেতে পারব না, এটা পারব না, ওটা পারব না। এগুলো আমি আজও পারি না ভাবতে। আর স্টার বলে নিজেকে তো আজও ভেবে উঠতে পারিনি। অভিনয়ের কারিগরই মনে করি নিজেকে। একটাই পার্থক্য আজ হয়েছে বলতে পারি, সেটা হল পুজো প্যান্ডেলে সকলের নজর মায়ের দিকেই থাকে, এটা তো একশোভাগ খাঁটি কথা। তেমনি সেই মায়ের আশীর্বাদেই আজ প্যান্ডেলে গেলে মানুষের নজর মায়ের পরে কিছুটা আমার দিকেও থাকে দেখি। অনেকে এগিয়ে এসে ছবি তোলেন, অটোগ্রাফ নেন, সেলফি তোলেন। বেসিক পার্থক্যটা হল, আগে দড়ির এপারে থাকতাম। এখন ওপারে থাকি।..."
কৌশানির কথায়, "পুজো মানে মন খুলে যা খুশি খাব, প্যান্ডেল হপিং করব, যেটা ছোটবেলা থেকে আজও করে থাকি আমি। নর্থ সাউথ ভাগাভাগি করে যাই। ভোজনে ফুচকা, লুচি, কষা মাংস এই সময়ে আমার চাইই চাই। প্রত্যেকদিন নতুন লুক চাই আমার। দু'বেলা দুটো কস্টিউম চাই আমার। ব্যস, এই সময় শুধু চাই চাই আর চাই।"