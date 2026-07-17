দেবের 'দাদাগিরি' দেখতে হাজির কোয়েল, কী ঘটতে চলেছে রবিবার?

দেবের 'দাদাগিরি' দেখতে হাজির কোয়েল, কী ঘটতে চলেছে রবিবার?
এদিনের পর্বেও থাকবে প্রতিযোগীদের জীবনের নানা গল্প, যা মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। অতিথি হিসেবে আসবেন দেবের একাধিক ছবির নায়িকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় জমে উঠেছে সুপারস্টার দেবের 'দাদাগিরি'। প্রথম পর্বেই বাজিমাত করেছেন 'খোকা'। প্রাণখোলা হাসি আর সাবলীল কথাবার্তায় দেব মন জয় করে নিয়েছে দর্শকের। কীভাবে 'দাদাগিরি' না করেও ভালোবাসা দিয়ে 'দাদাগিরি' করা যায় দেখিয়ে দিচ্ছেন দেব। প্রতিযোগীদের সঙ্গে জমে উঠছে তাঁর কথোপকথন। 19 জুলাই আছে এক জমজমাট পর্ব। যেখানে অতিথি হিসেবে আসবেন দেবের একাধিক ছবির নায়িকা কোয়েল মল্লিক। দেব-কোয়েল যখন এক মঞ্চে, তখন ধামাকা হবে না তা তো হতে পারে না। আর হবেও সেটা। এমনটাই জানা গিয়েছে চ্যানেলের তরফে।
এদিনের পর্বেও থাকবে প্রতিযোগীদের জীবনের নানা গল্প, যা মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। ওঁদের মধ্যে কেউ প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়তে তৈরি করেন কাগজের কন্টেইনার, আবার কেউ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শিক্ষা পৌঁছে দিয়ে গড়েছেন সুশীল সমাজ, আজ তাঁরা হয়ে উঠেছেন সরকারি চাকুরীজীবি ! এখানেই শেষ নয়, কেউ ফেলে দেওয়া আমের আঁটি দিয়ে কলমের গাছ বানিয়ে হয়ে উঠেছেন চাষী ভাইদের আর্থিক ভরসা ও পরিবেশ বন্ধু! তাঁদের জীবনের দাদাগিরিকে অভিবাদন জানাবেন সঞ্চালক দেব ও কোয়েল মল্লিক। 'নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি'র অন্যতম আকর্ষণ এ আই (AI) মশাই শোনাবেন মজাদার সব তথ্য। সব মিলে জমে উঠতে চলেছে এই সপ্তাহের নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরির রবিবারের পর্ব।
এদিন দেবের পরনে দেখা যাবে বেইজ কালারের শুট আর কোয়েলের পরনে পেস্তা সবুজরঙা শাড়ি আর ভারী গয়না। দুজনের খুনসুটিতে জমে উঠবে এদিনের পর্বটি। 'নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি'র প্রথম দিনের শুটিঙেই দেব জানিয়েছিলেন, "দাদা নয়, বন্ধু হতে আসছি আমি।" আর সত্যিই মঞ্চে একেবারে প্রাণখোলা ইমেজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। মিশে যাচ্ছেন আট থেকে আশির সঙ্গে একেবারে নিজের চেনা ঢঙে। আর এটাই দেবের ইউ এস পি তা বলাই বাহুল্য। 19 জুলাই চোখ রাখুন টিভির পর্দায়, রাত সাড়ে 9টায়।