প্রয়াত ভদ্রা বসু, কী হয়েছিল বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর ?

প্রয়াত ভদ্রা বসু, কী হয়েছিল বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর ?
ইতিমধ্যেই বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 10:03 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 10:10 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: এক এক করে নিভছে জীবনের প্রদীপ ৷ বিগত কয়েক মাস ধরে বিনোদন জগত হারিয়েছে একের পর এক নক্ষত্র ৷ এবার সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন 'তিনকাহন', 'তাহাদের কথা' খ্যাত অভিনেত্রী ভদ্রা বসু (Bhadra Basu) ৷ নাটকের মঞ্চ ও সিনেমার পর্দা, দুই ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতেই প্রয়াত হন বর্ষীয়ান এই অভিনেত্রী ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি ৷ প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক তথা অভিনেতা অসিত বসুর স্ত্রী ভদ্রা।
তাঁদের দুই কন্যা সন্তান রয়েছেন, দামিনী বসু এবং আনন্দী বসু। দামিনী-আনন্দীও নিয়মিত অভিনয় করেন মঞ্চ এবং পর্দায়। শনিবার সকালে মায়ের সঙ্গে নিজের ছোটবেলার একটি ছবি পোস্ট করেন দামিনী। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'চিরন্তন রোদের কিরণ..মা ৷' অভিনেত্রীর প্রয়াণে সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেছেন অভিনেতা সোহান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
জানা গিয়েছে, 65 বছর বয়সী অভিনেত্রীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল ৷ কয়েকদিন আগেই অস্ত্রোপচারও হয়েছে ৷ কিন্তু শুক্রবার রাতে সব শেষ ৷ জীবন যুদ্ধে হার মানেন অভিনেত্রী তথা নাট্য় পরিচালক ৷
সোহান লেখেন, "আমার চেহারাটা বড়সড় ত। গলার আওয়াজ ভারী। দুম করে কেউ 'তুই' বলে সম্বোধন করে না। এই মানুষটা আমায় প্রথম আলাপেই 'তুই' করে ডেকেছিল। নাটক দেখে ভালো লাগায় থুতনি ধরে আদর করে নেড়ে দিয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকে বড় আপনার মানুষ মনে হয়েছিল ভদ্রাদিকে। কয়েকদিন আগে সুদীপদার থেকে অসুস্থতার খবর পেয়েছিলাম। মনটা খারাপ হয়েই ছিল। কাল গভীর রাতে জানতে পেরে..... আর ত কেউ বলবেনা, 'পাকামি করিসনা, কানটা মুলে দেব'।"
রাহুল লেখেন, "আমি মনের দিক দিয়ে এক কিশোরী সহ অভিনেত্রীকে হারালাম। আমরা হারালাম অন্যতম শক্তিশালী এক অভিনেত্রীকে। ভদ্রা দি।"
জনপ্রিয় নাটক পরিচালনার পাশাপাশি সিরিজ এবং ছবিতেও অভিনয় করেছেন ভদ্রা বসু। সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা', অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'বেলা' সিনেমাতেও কাজের নিদর্শন রেখেছেন অভিনেত্রী ভদ্রা বসু ৷