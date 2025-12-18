ETV Bharat / entertainment

মনস্তাত্ত্বিক ভাঙন-একাকীত্বের মোড়কে থ্রিলার আসছে ওটিটিতে, কী আছে 'রক্তদাবা'য় ?

এই লড়াই শুধু মনের নয়, বাস্তব আর অবচেতনের সীমারেখা ভেঙে দেওয়া এক ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো।

bengali-actress-ayesha-bhattacharya-shares-her-journey-in-new-ott-series-raktadaba
কী আছে 'রক্তদাবা'য় ? (Special Arrangement)
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: নতুন বছরে আসার জন্য তৈরি হচ্ছে একগুচ্ছ সিনেমা, সিরিজ। কোনওটা থ্রিলার, কোনওটা রোম্যান্টিক কোনওটা আবার রমকম। তারই মধ্যে একটি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার জঁরের 'রক্তদাবা'। একাকীত্ব, মানসিক চাপ এবং অবচেতনের অন্ধকার দিক-এই তিনের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে মনস্তাত্ত্বিক হরর থ্রিলার গল্প 'রক্তদাবা'।

ছবির কেন্দ্রে রয়েছে আদিত্য চৌধুরী ৷ একজন একাকী যুবক, যে প্রতি রাতে নিজের ঘরের আয়নায় দেখতে পায় এক ভয়ঙ্কর ছায়া। সেই ছায়া তাকে বাধ্য করে এক মারণ দাবার খেলায়, যেখানে প্রতিটি পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আদিত্য ধীরে ধীরে হারাতে থাকে নিজের স্বাভাবিক সত্তা। শেষ আশার খোঁজে আদিত্য পৌঁছয় মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে, যে আবার তার শৈশবের বন্ধু। বিজ্ঞানমনস্ক সেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সবকিছু মানসিক বিভ্রম বলে ব্যাখ্যা করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে, এই লড়াই শুধু মনের নয়, বাস্তব আর অবচেতনের সীমারেখা ভেঙে দেওয়া এক ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞর চরিত্রে আছেন আয়েশা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "খুব ভালো অভিজ্ঞতা এই কাজের। প্রথমত সত্যজিৎ দা'র সঙ্গে এটা আমার হ্যাটট্রিক হচ্ছে কাজের দিক থেকে। 'বিনি সুতোর টান'-এর রেসপন্স তো ভীষণ ভালো। নানা জায়গা থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আবার যখন 'রক্তদাবা'র অফারটা এলো খুশিই হয়েছিলাম। বিশেষ করে গল্পটা খুব ভালো। শুনে মনে হবে শুধুই হরর। কিন্তু না। এতে অনেক টুইস্ট আছে, ক্লাইম্যাক্স আছে, অনেক রকমের সিন আছে। আমি এখানে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর চরিত্রে আছি। পেশেন্ট আমারই পুরনো বন্ধু। একটা সময়ে তার প্রতি আমার দুর্বলতাও ছিল। আয়নায় একটা ছায়া দেখে সে ভয় পায়। সত্যিই কি ওটা ছায়া নাকি ভূত বা অন্যকিছু সেটাই দেখার। তাকে আমি কীভাবে চিকিৎসা করছি সেটাও দেখার।"

আয়েশা আরও বলেন, "দু'দিন ধরে শুট হয়েছে আমাদের। দারুণ মজা করেছি। নতুন ইউনিট, নতুন টিম। আমার বিপরীতে আছেন গৌতম দা। আগেও কাজ করেছি ওঁর সঙ্গে। ফলে, একটা কমফর্ট জোন আগে থেকেই তৈরি হয়ে গেছে। ফলে, কাজটা ভালো হয়েছে। ছবিটা কবে রিলিজ করবে সেটা নিয়ে এক্সাইটেড আছি।"

'রক্তদাবা' একদিকে যেমন মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনের গল্প, তেমনই এটি বন্ধুত্ব, একাকীত্ব এবং মানুষের নিজের অন্ধকার সত্তার সঙ্গে লড়াইয়ের এক গভীর ও থ্রিলিং আখ্যান। বাস্তব ও অতিপ্রাকৃতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই গল্প দর্শককে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনায় ধরে রাখবে, এমনটাই বিশ্বাস পরিচালক তথা চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ দাসের। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গৌতম দাস, আয়েশা ভট্টাচার্য। গল্পটা অদ্রিশ মজুমদারের। ক্যামেরায় সৌরীদেব চট্টোপাধ্যায়। 'ফ্রেমস অফ ফ্রাইডে'-র প্রথম প্রযোজনায় এই ছবিটি। জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে একটি জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসবে ছবিটি।

