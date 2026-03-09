ETV Bharat / entertainment

ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোক! প্রয়াত অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী

অভিনেতার মৃত্যুতে শোকাহত তাঁর সহ-শিল্পীরা ৷

bengali-actor-tamal-roy-chowdhury-passes-away, celebs mourn
ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু অভিনেতার (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 9:32 AM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 9:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 মার্চ: প্রয়াত অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী। সোমবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। খবরে শিলমোহর দিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম। আর্টিস্ট ফোরামের তরফে অভিনেতা দিগন্ত বাগচী জানিয়েছেন ঘুমের মধ্যেই স্ট্রোক হয় তাঁর। আর তার পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বর্ষীয়ান অভিনেতা।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অবদান কম নয়। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনের চরিত্রেই নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন তমাল রায় চৌধুরী। একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা। 'চ্যালেঞ্জ', 'লে হালুয়া লে', 'বিন্দাস', 'জাতিস্মর', 'গোরস্থানের সাবধান', 'আমাজন অভিযান', 'চাঁদের পাহাড়'-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেছেন অভিনেতা। তবে বেশ অনেক বছর ধরেই অভিনেতাকে দেখা যাচ্ছিল না বড় পর্দায়। এবার জীবন থেকে শেষ বিদায় নিলেন তিনি ৷ অভিনেতার মৃত্যুতে শোকাহত তাঁর সহ-শিল্পীরা ৷

অনেকদিন ধরেই বিনোদনের পর্দা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী ৷ এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েওছিলেন, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না ৷ বুকে পেসমেকারও বসে অভিনেতার ৷ এমনকী, তিনি জানিয়েছিলেন, কাজের প্রস্তাব আসলেও, সেই সব সিনেমার শুটিংয়ের কারণে দূরে দূরে যেতে হত ৷ যে কারণে তিনি ধীরে ধীরে কাজ নেওয়াও বন্ধ করে দেন ৷ মূলত, বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণেই অভিনয় জগত থেকে দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী।

Last Updated : March 9, 2026 at 9:41 AM IST

TAGGED:

TAMAL ROY CHOWDHURY DEATH
BENGALI ACTOR DIED
TAMAL ROYCHOWDHURY CINEMA
তমাল রায়চৌধুরী
TAMAL ROY CHOWDHURY PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.