'গোটা সিরিজে একটিও বাংলা সংলাপ বলিনি'- 'জ্যাজ সিটি'তে কেমন চরিত্রে শাহির রাজ ?

শহরের এক জ্যাজ ক্লাবকে পটভূমি করে আসছে নতুন বাংলা ওয়েব সিরিজ 'জ্যাজ সিটি' (Jazz City)।

bengali-actor-shahir-raj-talks-about-upcoming-musical-thriller-web-series-jazz-city
'জ্যাজ সিটি'তে শাহির রাজ (ইটিভি ভারত/পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 2:42 PM IST

কলকাতা, 6 মার্চ: আর কয়েকদিন পরেই অর্থাৎ 19 মার্চ ওটিটিতে আসছে সৌমিক সেন পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'জ্যাজ সিটি' (Jazz City)। আরিফিন শুভ থেকে শুরু করে সৌরসেনী মৈত্র, শতাফ ফিগার, শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সায়নদীপ সেন, লোকনাথ দে, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, অ্যালেক্সান্দ্রা টেলর, তনিকা বসু অমিত সাহা, শাহির রাজ প্রমুখ রয়েছেন এই সিরিজে। মিউজিক্যাল থ্রিলার সিরিজে নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে ইটিভি ভারতে মুখ খুললেন শাহির রাজ।

শাহির বলেন, "এখানে আমার চরিত্রের নাম রামিজ। সে বর্ডারের ওপারের মানুষ। সে কতটা ভালো বা খারাপ সেটা আমি বলব না। তবে, চরিত্রটা আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ চরিত্রটা অন্যরকমভাবে বোনা হয়েছে। গোটা সিরিজের আমার একটাও বাংলা শব্দ নেই। আমি এখানে বাঙালি নয়। আমি এখানে হিন্দি, উর্দু এবং ইংরেজিতে কথা বলেছি। প্রত্যেক অভিনেতাই চান যে তিনি এমন একটা চরিত্র করুন যেটা তিনি এর আগে কখনও করেননি। রামিজ চরিত্রটা ঠিক তেমনই একটি। সৌমিক দা, বেনি দি (বেনি বসু), অর্পিতা দি (চট্টোপাধ্যায়) এবং চ্যানেল যে আমার উপর এরকম একটা চরিত্রের জন্য ভরসা রেখেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

কী বললেন অভিনেতা ? (ইটিভি ভারত)

শাহির আরও বলেন, "আমি তখন মুম্বইতে। ওখানে সৌমিক দা'র অন্য একটা কাজ দেখছি। সেই সময় আমার মনে হল সৌমিক দাকে একটা টেক্সট করি, খবরাখবর নিই। কেননা অনেকদিন আগে কথা হয়েছে। আমি বললাম আমি এখন মুম্বইতে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আর সৌমিক দা বলল, আমি এখন কলকাতায়। অন্য একটা কাজের প্রি-প্রোডাকশনে আছি। আমি জানতাম কোন কাজের প্রি-প্রোডাকশনে আছেন উনি। আমি আর কথা না বাড়িয়ে নিজের একটা উর্দু মনোলগ রেকর্ড সৌমিক দা'কে পাঠাই। আর সৌমিক দাও তার পাঁচ মিনিট পরে আমাকে একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলেন আর আমার প্রোফাইলটা পাঠিয়ে রাখতে বলেন।"

bengali-actor-shahir-raj-talks-about-upcoming-musical-thriller-web-series-jazz-city
'জ্যাজ সিটি'র সাংবাদিক সম্মেলনে (ইটিভি ভারত)

শাহিরের কথায়, "এরপর অডিশন, ওয়ার্কশপ সব মিলিয়ে অনেকদিনের একটা প্রস্তুতি ছিল এই কাজটার জন্য। প্রি-প্রোডাকশনের সময়ে অনেককিছু শিখেছি। আমার মনে হয় যখন কোনও কাজ অনেকদিনের প্রি-প্রোডাকশনের উপরে নির্ভর করে তৈরি হয় তখন কাজটা খুব ভালো হয়। অর্থাৎ যত গুড় ঢালবে তত মিষ্টি হবে- এরকম ব্যাপার আর কি। সেটা এই সিরিজের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। অনেকগুলো ভালো ভালো চরিত্রের উপস্থিতি এখানে। আর তার উপর নির্ভর করেই একটা অন্যসময়ে ফিরে যাওয়ার গল্প বলা হয়েছে 'জ্যাজ সিটি'তে। 21টা গান আছে সিরিজটাতে। সবটা নিয়ে এই সিরিজ আমার একটা অন্য ভালো লাগার জায়গা।"

প্রসঙ্গত, এই শহরের এক জ্যাজ ক্লাবকে পটভূমি করে আসছে নতুন বাংলা ওয়েব সিরিজ 'জ্যাজ সিটি' (Jazz City)। বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক থ্রিলার, যা 1971 সালের কলকাতার রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, সাহস এবং নীরবতার মূল্যকে নতুন করে দেখাবে। হিন্দি এবং ইংরেজিতেও ডাবিং হয়ে আসবে এই সিরিজটি। দশটি এপিসোড, প্রত্যেকটিরই সময় এক ঘণ্টা। আগামী 19 মার্চ থেকে এই সিরিজটির স্ট্রিমিং শুরু Sony LIV-এ। এই সিরিজের স্রষ্টা, লেখক এবং পরিচালক সৌমিক সেন। প্রযোজনায় স্টুডিয়ো নাইন। কলকাতার পুরনো সৌন্দর্য যখন ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে ইতিহাসের এক ভয়ংকর অধ্যায়ের সঙ্গে, সেই সময়ে শহরের এক জ্যাজ ক্লাবকে কেন্দ্র করে এই সিরিজের গল্প এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন পরিচালক।

