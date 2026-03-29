প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে অঘটন

প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে অঘটন
প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ধারাবাহিকের শুটিং করতে দীঘা গিয়েছিলেন রাহুল। বয়স হয়েছিল 43 বছর ৷
Published : March 29, 2026 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সমুদ্রের জলেই ভেসে গেল অভিনেতার জীবন। বয়স হয়েছিল 43 বছর ৷ দিনকয়েক আগেই তাঁর এন্ট্রি হয় 'ভোলে বাবা পার করে গা' ধারাবাহিকে। ডাক্তার উজানের ভূমিকায় তিনি আসার পরই ধারাবাহিকে মোড় ঘোরে দর্শকের কাছে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ধারাবাহিক। সেই ধারাবাহিকের শুটিং করতেই দীঘা গিয়েছিলেন রাহুল।
প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে বেশ মজার চরিত্র করছিলেন তিনি। রাগী ডাক্তার। বাড়িতেও সবাই ভয় পায় তাকে। কিন্তু নতুন বউয়ের কাছে সে এক্কেবারে ভিজে বেড়াল। রীতিমতো ভয়ে থাকে সে বউয়ের। এখানে রাহুলের বউয়ের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন শ্বেতা মিশ্র। রাহুলের বাবার ভূমিকায় অম্বরীশ ভট্টাচার্য, বোনের ভূমিকায় রাজন্যা চৌধুরী।
সূত্রের খবর, বোটিং এর সময় বোট থেকে সমুদ্রে পড়ে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জির।ওড়িশার তালসারি সমুদ্রে বোটে চেপে ঘোরার সময় বোট থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এখান থেকে উদ্ধার করে ওড়িশার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ব্রডডেট। অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। এখন দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়েছে তাঁকে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে আজ স্তব্ধ টলিপাড়া।
ঘটনাটি ঘটেছে প্যাক আপের পরে। ধারাবাহিকে রাহুলের জেঠুর চরিত্রে অভিনয় করছেন ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন ধারাবাহিকের সকলে দিঘার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়েছিলেন। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ওঁর। মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনাটি প্যাক আপের পরে ঘটেছে। তবে ঠিক কী ভাবে ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
ভাস্কর বলেন, "তাঁরা শুটিং করে মধ্যাহ্নভোজ করতে গিয়েছিলেন। রাহুল আরও কয়েকটি শট দিয়ে আসবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এমন কিছু ঘটে যাবে ভাবতেও পারছি না। অবাক লাগছে। সুস্থ তরতাজা মানুষ এ ভাবে চলে গেল। ভাবা যাচ্ছে না।”
অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এটা ঠিক হল না।" প্রযোজক রানা সরকার লিখেছেন, "এ খবর যেন সত্যি না হয়।"
'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবির হাত ধরে খ্যাতি পেয়েছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ছবির নায়িকা প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধেন রাহুল। যদিও মাঝে তাঁদের বিচ্ছেদের খবর রটে। কিন্তু, ছেলে সহজের কথা ভেবে ফের একসঙ্গে থাকা শুরু করেন রাহুল- প্রিয়াঙ্কা। বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাঁর পডকাস্ট 'সহজ কথা'।