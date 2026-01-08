ETV Bharat / entertainment

এক্সট্রা থেকে পর্দায় মুখ্য চরিত্র ! আসছে নিমাই ঘোষের 'কারুবাসনা'

'কুঞ্জবিহারী পাল' চরিত্রে অভিনেতাকে নিমাই ঘোষকে 'কারুবাসনা'য় নতুন রূপে আবিষ্কার করবে দর্শক ৷

আসছে 'কারুবাসনা' (Special Arrangement)
হায়দরাবাদ, 8 জানুয়ারি: শিল্প বাঁচে কি শুধু হাতে? না কি হৃদয়ে? একটি ছবি, যা প্রশ্ন তোলে… একটি ছবি, যা থেকে যায়। কুমোরটুলির মাটির গন্ধ, শিল্পীর হাতের ছোঁয়া আর একটি জীবনের শেষ প্রশ্ন- এই সবকিছুকে একসঙ্গে বুকে নিয়ে জন্ম নিচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'কারুবাসনা'। মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে টলিউডে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলা নিমাই ঘোষকে (Nimai Ghosh) ৷ যিনি পাঁচ দশক ধরে কাজ করেছেন প্রায় 200টিরও বেশি ছবিতে ৷

মাত্র 13 বছর বয়সে উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেন অভিনীত 'সাঁঝের প্রদীপ' সিনেমায় প্রথম অভিনয় করেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ৷ 83 বছর বয়সে আজও কাজ করে চলেছেন ৷ স্বল্পদৈঘ্যের এই সিনেমায় দর্শক নতুন রূপে আবিষ্কার করতে পারবেন অভিনেতা নিমাই ঘোষকে ৷ সিনেমায় বর্ষীয়ান অভিনেতাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন চয়ন দে ও গার্গী রায় চৌধুরীকে ৷

গল্পের ভাঁজ কিছুটা এই রকম-

অশীতিপর অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী কুঞ্জ বিহারী পাল কেবল একজন মানুষ নন, তিনি কুমোরটুলির একটি জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর হাতের মূর্তি বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছেছে নিউ জার্সি, জর্জিয়া পর্যন্ত। কিন্তু এবছর দুর্গাপুজোর আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ডাক্তারি নিষেধে মাটির কাজে হাত দিতে না পারা কুঞ্জর জীবনে নেমে আসে গভীর দুশ্চিন্তা। শিল্পী কি তবে কাজ না করতে পারলেই বাতিল হয়ে যায়? শুধু কাজ থেকে, না কি জীবন থেকেই ?

bengali-actor-nimai-ghosh-starrer-karubasana-bengali-short-film-will-premiere-at-international-kolkata-short-film-festival
মুখ্যচরিত্রে নিমাই ঘোষ (Special Arrangement)

মা-হারা মেয়ে চারুমতী পাল, যে নিজেও বাবার প্রধান শিষ্যদের একজন। অন্যদিকে শিবেন- আরেক প্রধান শিষ্য, পিঠোপিঠি বেড়ে ওঠা, চারুর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে বাঁধা। কুঞ্জ চান তাঁর এক চালায় দু'টো সুতোকে বাঁধতে। কিন্তু সসম্মানে শিবেন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কেন? কোথায় সেই অদৃশ্য দ্বন্দ্ব, যা এই সম্পর্ককে থামিয়ে দিল? কুমোরটুলির বুকে এই দুর্গাপুজোয় কি ভাঙতে চলেছে কুঞ্জ বিহারী পালের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ? উত্তর দেবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'কারুবাসনা' ৷ গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় অমিত দাস ৷ প্রযোজনায় ডঃ অজয় চক্রবর্তী ও পুষ্প দে ফিল্মস ৷

পরিচালকের মতে, " 'কারুবাসনা' শুধু একটা গল্প নয়, এ এক শিল্পীর অস্তিত্বের আর্তনাদ, উত্তরাধিকার, ভয়, ভালোবাসা এবং অসম্পূর্ণতার দলিল। যেকোনও শিল্পকর্মে নিয়োজিত একজন শিক্ষানবিশ শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য গভীর ব্যাকুলতা অনুভব করেন। এমনকী, সেই তীব্র ব্যাকুলতা তার জীবন থেকে ছিনিয়ে নেয় পরম যত্নে লালিত মূল্যবান পার্থিব ও অপার্থিব সম্পদ। এই চাওয়া আর হারিয়ে যাওয়ার দ্বন্দ্ব শিল্পী মনকে ক্ষতবিক্ষত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি আমরা।"

bengali-actor-nimai-ghosh-starrer-karubasana-bengali-short-film-will-premiere-at-international-kolkata-short-film-festival
শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

পরিচালক আরও জানান, "এই সিনেমায় প্রতিটি মুহূর্তকে আরও বেশি সংবেদনশীল করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটা ছত্রে। সবচেয়ে বড় কথা, এই ছবিতে কেউ কোনও পারিশ্রমিক নেননি। একসঙ্গে, নিঃস্বার্থভাবে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা সবাই চেয়েছি দর্শকদের হাতে একটি সৎ ও আন্তরিক উপহার তুলে দিতে।" 'কারুবাসনা' ছবিটির প্রথমবার প্রিমিয়ার হতে চলেছে আগামী 23 জানুয়ারী ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ছবিটি দেখানো হবে রোটারি সদনে ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে 6টায়।

