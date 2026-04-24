ফের দুঃসংবাদ টলিপাড়ায় ! প্রয়াত অভিনেতা-বাচিক শিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত

বিনোদন জগতে ফের নক্ষত্র পতন ৷ 75 বছর বয়সে প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা-বাচিক শিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত ৷

প্রয়াত অভিনেতা-বাচিক শিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত (সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 3:03 PM IST

কলকাতা, 24 এপ্রিল: প্রয়াত অভিনেতা-বাচিক শিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত। জানা যাচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তিনি। রাহুলকে হারানোর ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় ফের বিষাদের খবর।

বিপ্লব দাশগুপ্ত বাংলা বিনোদন দুনিয়ার বহুদিনের পরিচিত মুখ। নেগেটিভ এবং পজিটিভ সব ধরনের চরিত্রেই সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। সিনেমার পাশাপাশি থিয়েটার এবং বাচিক শিল্পেরও সমান দক্ষ কারিগর ছিলেন বিপ্লব দাশগুপ্ত। জানা গিয়েছে, দেড় বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন অভিনেতা। স্ত্রী রুমা দাশগুপ্ত জানান, শুক্রবার দুপুরে বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা। অটোইমিউন রোগে ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 75 বছর।

2004 সালে তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি 'শ্যাডোজ অফ লাইফ' মুক্তি পায়৷ নাটকে ম্যাকবেথের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি৷ ছোট পর্দাতেও সমান জনপ্রিয় এই অভিনেতা৷ 'কুয়াশা যখন', 'রাগে অনুরাগে', 'সখী', 'নেতাজি'র মতো আরও বহু জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করেন তিনি৷ তাঁকে হারিয়ে বাংলার বিনোদন দুনিয়া আজ আরও একবার দেউলিয়া হল। শোকস্তব্ধ টলিপাড়া।

ফেলুদা (2017), বাইশে শ্রাবণ (2011) এবং গুমনামি (2019)-র মতো বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। 2019 সালে তিনি ‘দেবতার গ্রাস’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাসিরুদ্দিন শাহের মতো কিংবদন্তি অভিনেতাদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর শেষ করার পরে সাহিত্য, নাট্যজগৎ ও চলচ্চিত্র দুনিয়ায় পা রাখেন তিনি। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, স্কুল শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। এরপর ভয়েস-ওভার আর্টিস্ট এবং তার পরে বিজ্ঞাপন জগতেও দীর্ঘদিন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রিঙ্গো বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "তুমি ছিলে সেই একজন মানুষ, যাকে আমি সবসময় শ্রদ্ধা আর অনুপ্রেরণার চোখে দেখেছি। BDG, তোমার চলে যাওয়া এমন এক শূন্যতা তৈরি করেছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি—যেখানেই থাকো, ভালো থেকো। আবার দেখা হবে ওপারে, হে রেনেসাঁস ম্যান।"
দেবদূত ঘোষ লিখেছেন, "প্রয়াত অভিনেতা-বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত..লাল সেলাম!!!" জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিপ্লবকাকু। বিপ্লব দাশগুপ্ত।ভালো থেকো। আর কিছু লিখতে পারলাম না।" শোকজ্ঞাপন করেছেন সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রূপাঞ্জনা মিত্র।

আরও পড়ুন

'জীবনের একমাত্র ভালোবাসা'কে হারালেন 'সাইয়ারা' অভিনেত্রী অনীত

Special: প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন, ওপি নায়ারের জন্মদিনে বলডান্সও করেছি আশা'জির সঙ্গে

'ম্যায় ভি বহি শো-জায়ুগি...' পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরবিদায় আশা ভোঁসলেকে

