লন্ডনের পুজোয় ফিরছে বাংলার বেতার-স্মৃতি, আকাশবাণীর শতবর্ষে বিশেষ আয়োজন

লন্ডনের পুজোয় ফিরছে বাংলার বেতার-স্মৃতি, আকাশবাণীর শতবর্ষে বিশেষ আয়োজন
London Sharad Utsav 2026: ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, চন্দননগরের আলোকসজ্জা আর বাঙালি খাবারের স্বাদে পরিচিত পুজোর আবহ ফিরিয়ে আনতে চলেছে 'বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 2:23 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: বিদেশের মাটিতে দুর্গাপুজো মানেই শিকড়ের টান, নস্টালজিয়া আর বাঙালিয়ানাকে নতুন করে উদযাপন। ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, চন্দননগরের আলোকসজ্জা আর বাঙালি খাবারের স্বাদে সেই পরিচিত পুজোর আবহ ফিরিয়ে আনতে চলেছে 'বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'। আগামী 16 থেকে 18 অক্টোবর লন্ডনের ইলিংয়ের গানার্সবারি পার্ক স্পোর্টস হাবে আয়োজিত হতে চলেছে 'লন্ডন শারদ উৎসব 2026'। এবারের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ আকাশবাণী কলকাতার সম্প্রচারের শতবর্ষ উদযাপন। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও স্মৃতির মেলবন্ধনে তিন দিনের এই আয়োজন প্রবাসী বাঙালিদের কাছে হয়ে উঠতে চলেছে শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার এক আবেগঘন উপলক্ষ।
বাঙালির ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিশ্বমঞ্চে তা তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করে 'বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত শারদ উৎসব কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং সংস্কৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে একসূত্রে বাঁধার প্রয়াস। আয়োজকদের দাবি, ইউরোপের বৃহত্তম দুর্গাপুজোগুলির অন্যতম এই উৎসবে প্রতি বছরই সমবেত হন হাজার হাজার মানুষ। প্রায় 10 হাজার বর্গফুটের প্রাঙ্গণজুড়ে এবারও থাকছে পূজা-অর্চনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাবার এবং ছোট-বড় সবার জন্য নানা আকর্ষণ।
আকাশবাণীর শতবর্ষে ফিরে দেখা বাঙালির স্মৃতি
এবারের উৎসবের মূল ভাবনা আকাশবাণী কলকাতার সম্প্রচারের শতবর্ষ। 1927 সালের 26 অগস্ট কলকাতার বেতার সম্প্রচারের ইতিহাসে সূচিত হয়েছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সময়ের সঙ্গে সংবাদ, সঙ্গীত, সাহিত্য ও নাটকের মাধ্যমে বেতার হয়ে উঠেছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাঙালির বেতার-স্মৃতির কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে মহালয়ার ভোরে 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ও সুর। সেই নস্টালজিয়াকেই এবার লন্ডনের পুজোর আঙিনায় ফিরিয়ে আনতে চান উদ্যোক্তারা। বয়স্কদের কাছে এই আয়োজন হয়ে উঠবে ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণের সুযোগ। অন্যদিকে, ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলার বেতার-ঐতিহ্য ও পারিবারিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরজা খুলে দেবে এই উৎসব।
পুজোর আচার থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, থাকছে নানা আয়োজন
উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ‘ঠাকুর দালান’। বোধন থেকে শুরু করে সপ্তমী, মহাষ্টমী, কুমারীপুজো, সন্ধিপুজো, মহানবমী ও দশমীর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে বাঙালির দুর্গোৎসবের ঐতিহ্য। তার সঙ্গে চন্দননগরের আলোকসজ্জা উৎসবের পরিবেশকে করে তুলবে আরও বর্ণময়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য থাকছে ‘রঙ্গমঞ্চ’। এবারের বেতার-কেন্দ্রিক ভাবনাকে সামনে রেখে মঞ্চে পরিবেশিত হবে নানা অনুষ্ঠান। ‘বিবিধ ভারতী’ বিভাগে থাকছে বাংলা গানের সন্ধ্যা। ‘গীতমালা’য় ফুটে উঠবে মুম্বই ও কলকাতার সঙ্গীতের মেলবন্ধন। ছোটদের জন্য ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র ব্যানারে থাকছে বিশেষ পরিবেশনা। পাশাপাশি আয়োজন করা হবে বিএইচএফ কুইজ, অন্তাক্ষরী এবং ঢাক-ধুনুচি নাচের। অর্থাৎ, দর্শকরা শুধু অনুষ্ঠান দেখবেন না, উৎসবের নানা পর্বে সরাসরি অংশ নেওয়ারও সুযোগ পাবেন।
উৎসবের শেষ দিন, রবিবার সন্ধ্যায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে আরজে মীরের সঙ্গে আড্ডা। বেতারের স্মৃতি, গল্প আর কথোপকথনের আবহে উৎসবের সমাপ্তি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আশা আয়োজকদের।
চপ-চা, বাঙালি খাবার আর আড্ডার টানে
বাঙালির পুজো মানেই খাওয়াদাওয়া আর জমিয়ে আড্ডা। লন্ডন শারদ উৎসবেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ‘বকুল তলা’য় মিলবে বাঙালি ও ভারতীয় স্ট্রিট ফুডের নানা পদ। অন্যদিকে, ‘মুক্ত অঙ্গন’ হয়ে উঠবে চপ-চা আর গল্পের আসর—যেখানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, পুরনো স্মৃতি রোমন্থন আর নতুন পরিচয়ের সুযোগ তৈরি হবে। শিশুদের জন্য থাকছে ‘খেলার অঙ্গন’ নামে বিশেষ জায়গা। ফলে পরিবারের সব সদস্যের জন্যই উৎসবের প্রাঙ্গণে থাকছে আলাদা আকর্ষণ। প্রতিদিন পরিবেশন করা হবে পুজোর ভোগ, যা উৎসবে অংশ নেওয়া মানুষের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হবে। ধর্মীয় আচার থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাবার থেকে আড্ডা-সব মিলিয়ে এই আয়োজন হয়ে উঠবে এক বৃহত্তর সামাজিক মিলনমেলা।
উৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ‘পার্বণী’ নামে পুজো ম্যাগাজিন। গল্প, ভাবনা ও সৃজনশীল লেখার মাধ্যমে এই প্রকাশনায় জায়গা করে নেবে প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। উৎসব শেষ হয়ে গেলেও এই প্রকাশনা ধরে রাখবে পুজোর স্মৃতি, সংস্কৃতি ও একাত্মতার বার্তা।
বাংলার ঐতিহ্যকে লন্ডনের বুকে তুলে ধরা
লন্ডন শারদ উৎসবের পক্ষে কৌশিক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এ বছরের লন্ডন শারদ উৎসব ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাণবন্ত উদযাপন হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি রাখছে। দুর্গাপুজোর জাঁকজমককে লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে আসার পাশাপাশি বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা সবাইকে একসঙ্গে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সকলের অংশগ্রহণেই এই উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।"
সব মিলিয়ে, লন্ডন শারদ উৎসব 2026 কেবল প্রবাসে দুর্গাপুজো উদযাপনের আয়োজন নয়; বরং বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্মৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস। ঢাকের তালে, বেতারের চেনা সুরে, ভোগ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দে আর পুরনো বন্ধুদের পুনর্মিলনে এই অক্টোবরে লন্ডনের বুকে নতুন করে স্পন্দিত হবে বাংলার হৃদয়।