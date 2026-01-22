হিরণ কন্যাকে ফোনে জীবন শেষ করার হুমকি রীতিকার ! হুঁশিয়ারি অনিন্দিতারও

হিরণ কন্যাকে ফোনে জীবন শেষ করার হুমকি রীতিকার ! হুঁশিয়ারি অনিন্দিতারও
আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের অনিন্দিতার।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: হিরণ আর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী'র নামে আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সন্ধ্যায় নীরবতা ভেঙে রীতিকা গিরি যখন আত্মপক্ষ সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে ব্যস্ত তখন অনিন্দিতা হাজির আইনের দরবারে। থানা থেকে বেরিয়ে অনিন্দিতার আইনজীবী ঝিলম অধিকারী বলেন, "দুজনের নামেই অভিযোগ জানানো হয়েছে। এফআইআর নম্বর হোক, তারপর আমরা সবটা আপনাদের জানাবো।" থানায় অনিন্দিতা হাজির ছিলেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই। চোখের কোণে জল নিয়ে হিরণ কন্যা বলেন, "মা আমাকে ছবিটা পাঠায়। সব বন্ধুদের বাবাকে দেখি আর নিজের বাবাকে দেখছি সে কী সব করে বেড়াচ্ছে।"
রীতিকা সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, "আমার বয়সের যে হিসেব অনিন্দিতা দিচ্ছেন তা ভুল। অনিন্দিতাকে ডিভোর্সের লিগাল নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই বিয়ে আমরা অনেক আগেই করেছি। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে থাকি। সেটা অনিন্দিতা জানত। আমার সব অ্যাকাউন্ট পাবলিক ছিল। কোনওকিছুই লুকনো ছিল না। এত বছর তিনি কোথায় ছিলেন? কেন কোনও প্রশ্ন তোলেননি তিনি?"
অনিন্দিতার কাছে এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "আমি হিরণের কাছেই শুনেছি ও বাচ্চা মেয়ে। হিরণ হিরো বলে ওর প্রতি মেয়েটার আকর্ষণ আছে। বিয়েও করতে চায়। মেয়েটার সঙ্গে তো আমার কোনও সম্পর্ক নেই, আছে হিরণের। আমি তো মেয়েটার মা বা দিদিমা নয়। নিজের বার্থ সার্টিফিকেট দেখাক তা হলে। প্রমাণ দিক বয়সের। আমি তো সব প্রমাণ নিয়ে থানায় হাজির। অত্যন্ত লজ্জার আজ বিয়ের 25 বছর পর আমাকে প্রমাণ দিতে হচ্ছে যে আমাদের বিয়েটা এখনও আছে।"
তিনি আরও বলেন, "আমাকে যে নোটিস পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে আদালতের কোনও যোগ নেই। তাই ওটার মূল্য নেই। আর পাঁচ বছর আগে তো হিরণকে মেয়েটা চিনতই না। যে সময়ের কথা বলছে সেই সময়ে তো হিরণ ক্যান্ডিডেট হিসেবে নির্বাচিতও হয়নি। আর হিরণ আমার সঙ্গে ক'দিন ছিল তার হিসেব মেয়েটা দেবে? আমি আরবানা এনআরআই কমপ্লেক্সে থাকি। আমি সিসিটিভি ফুটেজ দেখালে সব প্রমাণ হয়ে যাবে এক্ষুণি।"
অনিন্দিতার কথায়, "আমরা এরকম জীবন চাইনি। আমি ক্লান্ত। আজ আমি বার্তা দিচ্ছি মেয়েটাকে, আমাদের ডিভোর্স হলে হিরণ চ্যাটার্জি না কোন চ্যাটার্জি ওকে বিয়ে করে আমিও দেখব। যে মেয়ে বিয়ের আগেই দশবার সুইসাইড করতে যায় সে কতদূর ভালো থাকবে আমিও দেখব। আমার মেয়েকে একবার মেসেজ করে রীতিকা লেখে যে সুইসাইড করতে যাচ্ছে।..."
অনিন্দিতা বলতে থাকেন, "হিরণ আমাদের ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে। আমাদের তিনজনের নামে সেই ফ্ল্যাট। সেটা তো ফেক না। জানি না হিরণ কী চায়। ও আমার সঙ্গে থাকতে চায়, নাকি ডিভোর্স চায় নাকি রীতিকার সঙ্গে থাকতে চায় কিছুই জানি না আমি। লোনে মেয়ের নামও জুড়ে রেখেছে। মানে তিনজনে বেঁধে বেঁধেই থাকত চায়। আসলে কী যে চায় জানি না। মেয়েটা কী বোঝে বিয়ের? শাঁখা-সিঁদুর পরলাম আর একবার ভিয়েতনাম ঘুরতে গেলাম তাতেই বিয়ের মর্ম বোঝা যায়? লোকের দয়া কুড়োতে এখন নিজেকে অসুস্থ বলে দাবি করছে।"
প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধে নামতেই সামাজিক মাধ্যমে প্রথম মুখ খোলেন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী রীতিকা গিরি। তিনি লেখেন, এই মুহূর্তে তিনি কোনও মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। কয়েকদিন আগে একটি অপারেশন হওয়ার কারণে তিনি এখনও শারীরিকভাবে সুস্থ নন। হিরণের সঙ্গে এই বিয়েকে তিনি একান্ত মানসিক শান্তির খোঁজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কোনও আড়ম্বর, কোনও বিলাসিতা ছিল না সেই বিয়েতে।
আগ্নি সাক্ষী রেখে, বেনারসের মতো পবিত্র স্থানে, গঙ্গার সামনে বৈদিক রীতিতে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বলেই জানান তিনি। কাশী বিশ্বনাথ ধাম থেকে পাওয়া ভস্ম তাঁর কাছে আশীর্বাদের প্রতীক, আর সমস্ত পুজোর সামগ্রী এসেছে বৃন্দাবন ও মা বরনাসা মায়ের মন্দির থেকে। ষোলো সিঁদুর আর বিশ্বাস-এই নিয়েই তাঁদের নতুন জীবন শুরু। বিবৃতির শেষে তিনি স্পষ্ট লেখেন, যদি কেউ মনে করেন এই বিয়ে অবৈধ, তবে আইনি পথে এগোনোর জন্য তিনি প্রস্তুত।