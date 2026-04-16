বিশ্বের 'টাইমস' প্রভাবশালীদের তালিকায় রণবীর, কোন-কোন তারকার মুকুটে রয়েছে এই পালক ?

বিশ্বজুড়ে টাইমস-এর একশো প্রভাবশালীর তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন রণবীর কাপুর। এর আগে আর কোন-কোন বলিউড তারকা ঠাঁই পেয়েছেন এই তালিকায় ?

বিশ্বের 'টাইমস' প্রভাবশালীদের তালিকা রয়েছেন কোন কোন তারকা ? (এএনআই)
Published : April 16, 2026 at 5:33 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 এপ্রিল: 'রামায়ণ' ঝলক আসার পর থেকেই চর্চায় রয়েছেন অভিনেতা রণবীর কাপুর ৷ দর্শক মুখে ঘুরছে রাম অবতারে রণবীরের লুক ৷ এমন পরিস্থিতিতেই রণবীরের মুকুটে জুড়েছে নয়া পালক ৷ বিশ্বজুড়ে টাইমস-এর 100 জন প্রভাবশালীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন অ্যানিম্যাল খ্যাত অভিনেতা ৷

চলতি বছর, প্রভাবশালীদের তালিকায় ভারতীয় অভিনেতা হিসাবে জ্বলজ্বল করছে রণবীরের নাম ৷ যেখানে গুগল-এর সিইও সুন্দর পিচাই এবং খ্যাতনামা সেলিব্রিটি শেফ বিকাশ খান্নার মতো বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বদের নামও রয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, 2000 সাল থেকে শুরু হওয়া এই ম্যাগাজিনের তালিকায় কোন বছর, কোন ভারতীয় তারকা জায়গা করে নিয়েছিলেন ৷

টাইম 100 হল বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এক বার্ষিক তালিকা, যা 1998 সালের এক বিতর্কের পর 1999 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বিশ্বকে রূপদানকারী নেতা, শিল্পী, উদ্ভাবক, অভিনেতা এবং আইকনদের তুলে ধরে। যদিও এই বার্ষিক তালিকাটি মর্যাদাপূর্ণ, টাইম বিশেষায়িত তালিকাও প্রকাশ করে, যেমন টাইম 100 এআই (শুরু হয় 2023 সালে) এবং টাইম 100 ক্রিয়েটরস (শুরু হয় 2025 সালে)।

  • 2013 সালের 'টাইম 100' (TIME 100) তালিকাটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে ম্যাগাজিনটির বার্ষিক র‍্যাঙ্কিংয়ের দশম বার্ষিকী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। 2013 সালের এই সংস্করণটি 18 এপ্রিল প্রকাশিত হয় ৷ এতে জে-জি, জেনিফার লরেন্স, ইলন মাস্ক, আমির খান, মালালা ইউসুফজাই, লি না এবং সিনেটর র‍্যান্ড পল—এই সাতজনের ছবি সম্বলিত ভিন্ন ভিন্ন প্রচ্ছদ স্থান পায়। তালিকাটিকে পাঁচটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল: টাইটানস, লিডারস, আর্টিস্টস, পাইওনিয়ারস এবং আইকনস। সেখানে পাইওনিয়ারস বিভাগে জায়গা পায় বলিউড তারকা তথা সমাজসেবী আমির খানের নাম ৷
  • 2016 সালের 21 এপ্রিল প্রকাশিত 'টাইম 100' (TIME 100) তালিকাটি এমন ১০০ জন ব্যক্তিকে তুলে ধরে, যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একটি 'যুগান্তকারী অগ্রগতির মূর্ত প্রতীক'। এই সংখ্যার প্রচ্ছদে স্থান পাওয়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, নিকি মিনাজ, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, লিন-ম্যানুয়েল মিরান্ডা, প্রিসিলা চ্যান এবং মার্ক জাকারবার্গ। যেখানে আর্টিস্টস বিভাগে নাম আসে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ৷
  • 2018 সালের 'টাইম 100' (TIME 100) তালিকায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী এবং পাওনিয়ার্সরা স্থান পান ৷ সেই সময়ে ম্যাগাজিনটির ইতিহাসে এটি ছিল 'সবচেয়ে কম বয়সী' ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত তালিকা হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ যেখানে 40 বছরের কম বয়সী 45 জন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই তালিকার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান ও জেনিফার লোপেজ এবং মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা ৷ এঁদের সকলের ছবিই বিশেষ স্মারক প্রচ্ছদে (commemorative covers) স্থান পেয়েছিল। সেই বছর এই তালিকায় নাম ওঠে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ৷ তাঁর পরিচিতিমূলক নিবন্ধটি লিখেছিলেন ভিন ডিজেল।
  • 2023 সালের 13 এপ্রিল প্রকাশিত 'TIME100' তালিকায় এমন 100 জন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব স্থান পেয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য প্রভাবের জন্য স্বীকৃত। এই তালিকাটি ছয়টি প্রধান বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছিল: শিল্পী (Artists), আইকন (Icons), অগ্রদূত (Pioneers), নেতা (Leaders), টাইটান (Titans) এবং উদ্ভাবক (Innovators)। সেই বছর রিডার পোলে বিজেতা হন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান ৷ তিনি 12 লক্ষেরও বেশি ভোটের মধ্যে 4 শতাংশ ভোট পেয়েছেন ৷ বর্ষসেরা ব্যক্তিত্বের বিভাগ, বার্ষিক 'TIME100' তালিকা থেকে আলাদা হলেও, টেইলর সুইফটকে 'TIME'-এর 2023 সালের 'বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব' হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল ৷
  • 17 এপ্রিল, 2024 সালের 'TIME100' তালিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত আটজন ব্যক্তিকে তাঁদের বৈশ্বিক প্রভাবের স্বীকৃতিস্বরূপ এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে বলিউড তারকা আলিয়া ভাট জায়গা করে নেন ৷ পাশাপাশি, অভিনেতা তথা মাঙ্কি ম্যান পরিচালক দেব প্যাটেল, অলিম্পিক কুস্তিগির সাক্ষী মালিক, মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা, প্রখ্যাত শেফ এবং রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী আসমা খান-সহ আরও অনেকের নাম জায়গা করে নেয় ৷
  • 2025 সালের 'TIME100 Creators List'-এ বিশ্বজুড়ে 100 জন শীর্ষস্থানীয় ও প্রভাবশালী ডিজিটাল ব্যক্তিত্বের তালিকায় নাম আসে মোস্টলিসেন খ্যাত প্রাযাক্তা কোলির নাম ৷ 2015 সালে নিজের ইউটিউব চ্যানেল চালু করার পর, কোলি তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত স্কেচ বা ছোট ভিডিয়োগুলোর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অনুরাগী তথা ফলোয়ার (7 মিলিয়নেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার) তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে তিনি অভিনয় জগতেও পা রাখেন এবং 'মিসম্যাচড'(Mismatched) ও 'জুগ জুগ জিও'(Jugjugg Jeeyo)-এর মতো জনপ্রিয় প্রজেক্টে কাজ করেন।
  • 'টাইম' (TIME) ম্যাগাজিনের সঙ্গে আয়ুষ্মান খুরানার এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে ৷ 2020 সালে তিনি 'বিশ্বের 100 জন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি'-র তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি 2023 সালে ভূষিত হয়েছিলেন 'TIME100 ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ। এখানেই শেষ নয়, 2026 সালের 'TIME100' তালিকায় খুরানা এবার এক ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ৷ আয়ুষ্মান রণবীর কাপুরের আনুষ্ঠানিক পরিচিতি লেখেন 'টাইম 100' ম্যাগাজিনের জন্য ৷ তাঁর মতে, রণবীর কেবল বক্সঅফিসের আয়ের পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর না করে, বরং নিজের শিল্পনৈপুণ্যের মাধ্যমেই এক 'পরিবর্তনশীল ভারতকে' তুলে ধরেন।

আরও পড়ুন

  1. 'ধুরন্ধর' ফ্রাঞ্চাইজির 3 হাজার কোটি পার ! কী বললেন রণবীর ?
  2. শুটিং ফ্লোরে জনের 'ফোর্স 3', সিনেমার মুক্তি কবে ?
  3. কখনও পশু আবার কখনও ভ্যাম্পায়ার ! আল্লু অর্জুনের 'রাকা' মনে করিয়ে দেয় পর্দার এই তারকাদের

