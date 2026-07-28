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কোনও ধর্ম দিয়ে 'মা'কে বিভাজন করা যায় না, সানির 'বাটওয়ারা 1947' ট্রেলার দেখেছেন ?

সানি দেওলের সিনেমা 'বাটওয়ারা 1947'-এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। দেশভাগের মর্মান্তিক কাহিনি, সানি দেওলের দমদার সংলাপ ও অ্যাকশনে তোলপাড় সামাজিক মাধ্যম ।

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সানির 'বাটওয়ারা 1947' ট্রেলার হাজির (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 2:38 PM IST

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হায়দরাবাদ, 28 জুলাই: "'মা'-কে হিন্দু-মুসলমান বলে বিভাজন করবেন না ৷ মা শব্দ নিজেই একটা ধর্মের মতো ৷ প্রতিটি মানুষের প্রথম ধর্ম মা ৷ প্রত্যেক শিশুর মুখ দিয়ে প্রথম শব্দ মা-ই বেরোয় ৷"- দমদার সংলাপ, মারকাটারি অ্যাকশন নিয়ে হাজির 'বাটওয়ারা 1947' সিনেমার ট্রেলার ৷ ফের একবার দেশপ্রেমীক সানি দেওলের ওজনদার সংলাপে কাত নেটপাড়া ৷

আমির খান প্রযোজিত 'বাটওয়ারা 1947'এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল। সঙ্গে প্রীতি জিন্টা, করণ দেওল ৷ সিনেমার ট্রেলার হইচই ফেলে দিয়েছে নেটপাড়ায় ৷ 14 অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সিনেমাটি মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে ৷ পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী ৷ ট্রেলারে দেশভাগের সময়কার মানবিক আবেগ ও যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। ছবির ট্রেলার 1947 সালের দেশভাগের সময়কালকে তুলে ধরে। এটা এমন এক পরিবারের গল্প বলে, যাদের জীবন দেশভাগের সহিংসতা, আতঙ্ক ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির কারণে আমূল বদলে যায়।

যারা একসময় একসঙ্গে বসবাস করতেন, দেশভাগের ফলে তারা আজ বিচ্ছিন্ন। ট্রেলারে সানি দেওলকে এমন এক ব্যক্তির ভূমিকায় দেখা যায়, যিনি নিজের বিবেকের কাছে অবিচল। শাবানা আজমি অভিনয় করেছেন এক বয়স্ক হিন্দু মহিলার চরিত্রে, যিনি সবার মধ্যে মানবতার প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখেন। ট্রেলারে প্রীতি জিন্টাকেও দেখা যায়, যিনি সাহসিকতার সঙ্গে দেশভাগের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। ট্রেলারে দেখা যায়, দেশভাগের পর মুসলমান হলেও সানি দেওলের পরিবারকে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয় ৷ কিন্তু যে পরিবারে সানিরা ওঠেন সেটা এক হিন্দুর বাড়ি ৷ আর সেখানে থাকেন এক হিন্দু মহিলা (শাবানা আজমি) যিনি বাড়ি ছাড়তে নারাজ ৷ এরপরেই শুরু হয় ফের হিন্দু-মুসলমান সংঘাত ৷ যেখানে মানবিকতার পাঠ পড়াতে প্রস্তুত হন সানি দেওল ৷ 2.59 মিনিটের ট্রেলারে যেমন অ্যাকশন ফুটে উঠেছে তেমনই দেশভাগের যন্ত্রণা, হিংসাও ধরা পড়েছে ৷

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

ট্রেলার ইতিমধ্যেই দর্শকদেরও আবেগী করে তুলেছে ৷ সামাজিক মাধ্যমে ট্রেলার দেখে অনেকেই প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, 'গদর' সিনেমার পর দেশপ্রেমের নজির গড়তে চলেছে 'বাটওয়ারা 1947' সিনেমা ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "আমির খান স্যার, ট্রেলার দেখেই ভাবুক হয়ে পড়েছি ৷ এই সিনেমা ব্লকব্লাস্টার হবে ৷" কেউ লিখেছেন, "15 অগস্ট সিনেমার ব্লাস্ট ডে উদযাপিত হবে ৷" কারোর মতে,"আমির খানের প্রযোজনা, সানি দেওলের অভিনয় ৷ দুর্দান্ত হবে ৷"

সিনেমার কলাকুশলী

সানি দেওল, প্রীতি জিন্টা, শাবানা আজমি ছাড়াও রয়েছেন আলি ফজল, করণ দেওল, অভিমন্যু সিং, খুশি হাজারে, কণিকা কাপুর ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এআর রহমান ৷ গানের কথা লিখেছেন জাভেদ আখতার ৷

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PARTITION 1947 TRAILER
AAMIR KHAN BATWARA 1947
SUNNY DEOL BATWARA 1947
সানি দেওল বাটওয়ারা 1947
BATWARA 1947 TRAILER

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