বাংলাদেশের সাধারণ মানুষই আমাকে সেলিব্রেট করে- আড্ডায় ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিন

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষই আমাকে সেলিব্রেট করে- আড্ডায় ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিন
Deepanwita Martin Interview: "বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের কলাকুশলীরা অনেক বেশি প্রফেশনাল।" বললেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিন। শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 10:18 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: 'ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা'তে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপান্বিতা মার্টিন। তাঁর অভিনীত বাংলা ছবি 'মানুষের বাগান' নন্দনে দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে । দীপান্বিতা মার্টিন বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রশংসা অর্জন করেছেন তিনি । এখনও পর্যন্ত 12টি পূর্ণদৈর্ঘের ছবিতে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে 'মাটির জাহাজ', 'জলছবি', 'শিমু', 'ইলিশের স্বাদ', 'গোর (দ্য গ্রেভ)', 'পায়ের তলায় মাটি নেই', 'পাতালঘর', 'অনাবৃত', 'দ্য ক্লাউডস ওয়োক নো ক্লকস', 'মানুষের বাগান' এবং 'কাঁঠাল'। 'গোর'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কারও পান তিনি
দীপান্বিতার অভিনয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'গোর (দ্য গ্রেভ)'। বাংলা শব্দ 'গোর'-এর অর্থ 'কবর'। বাংলা ও ইংরেজি - দুই ভাষায় নির্মিত এই ছবিটি বাংলাদেশের প্রথম দিকের দ্বিভাষিক পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্রগুলির অন্যতম । এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য 2020 সালে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পান দীপান্বিতা । পাশাপাশি ভারতের টেলি সিনে অ্যাওয়ার্ডেও সম্মানিত হয়েছেন তিনি । তাঁর অভিনীত 'শিমু' এবং 'পায়ের তলায় মাটি নেই' ছবিও একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। 'গোর (দ্য গ্রেভ)' বাংলাদেশের হয়ে হলিউড অস্কারের 'বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম' বিভাগে জমা পড়ে। এহেন দীপান্বিতা আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে ৷
ইটিভি ভারত: ‘মানুষের বাগান'-এ আপনার চরিত্রটি একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণীর, যে অসুস্থ মায়ের দেখাশোনার দায়িত্বে। এই চরিত্রে প্রথম কী আপনাকে আকৃষ্ট করেছিল?
দীপান্বিতা: এই চরিত্রটিতে যেটা আমাকে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট করেছে সেটা হল মফস্বলের একটি মেয়ের লড়াই করা, হেরে না যাওয়া, কারোর সাহায্য ছাড়া একাই জীবন বহন করে চলা।
ইটিভি ভারত: চরিত্রটির মধ্যে যে লড়াই করে বেঁচে থাকার মানসিকতা, তার সঙ্গে দীপান্বিতা মার্টিনের নিজের কোনও মিল খুঁজে পেয়েছেন?
দীপান্বিতা: 2018 সালের দিকে আমরা এই ছবিটার কাজ শুরু করি। সেই সময়ে আমি আমার ব্যক্তিগতজীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওই সময়ে আমি শূন্য থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি। নতুন করে আবার ফিল্মি কেরিয়ারের জন্য মনোনিবেশ করেছি, একা বেঁচে থেকেছি, এক কথায় লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই গিয়েছি। আমি শহুরে একজন মানুষ। আর ছবিতে আমার চরিত্রটা একজন মফস্বলের মেয়ের। কিন্তু কোথাও গিয়ে টিকে থাকার লড়াইতে মিল খুঁজে পেয়েছি আমি।
ইটিভি ভারত: এই চরিত্রের জন্য কি আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল?
দীপান্বিতা: আলাদা প্রিপারেশন নিতে হয়েছে বইকি। বাস্তবে আমার বাবাকে সেবা করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমার বাবা যখন ক্যানসারে আক্রান্ত, শয্যাশায়ী ছিলেন আমি তখন কিছুটা সেবা করার সুযোগ পাই তাঁর। বড় দিদিরাই বেশি করেছিলেন বাবার সেবা। ফলে, ছবির মতো ওভাবে সর্বক্ষণ একজন বিকলাঙ্গ মানুষকে সেবা করা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না। ফলে, এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। আতিফ ভাই বরাবরই ফিল্মের আগে অনেক রিহার্সাল করান, মানসিকভাবে একজন অভিনেতাকে প্রস্তুত করান, রেফারেন্স দেন। শুটিংয়ে শটের আগে সেটটাকে একেবারে একজন অভিনেতার জন্য নিজের মতো করে তোলেন। তাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়।
ইটিভি ভারত: ইতিমধ্যেই 12টি ফিচার ছবিতে কাজ করেছেন। কোন কাজটিতে নিজের নিজেকে সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে?
দীপান্বিতা: এটা তো বলা খুব মুশকিল যে কোন চরিত্রটিতে আমার নিজেকে সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে। সবকটা ফিল্মই পছন্দের। তাছাড়া প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রত্যেক চরিত্রের দৌলতেই নতুন নতুন এক্সপেরিয়েন্স আমার হয়। নিজেকে নতুন মানুষ বলে মনে হয়। তবে, আলাদা করে যদি বিশেষ ভালোলাগার মতো ফিল্মের কথা বলেন তা হলে বলব, 'মানুষের বাগান', 'পায়ের তলায় মাটি নাই', 'পাতালঘর', 'গোর', 'অনাবৃত', 'মেড ইন বাংলাদেশ'। এই ছবিগুলি আমার অংশ বাদ দিয়েও আমার কাছে প্রিয়।
ইটিভি ভারত: বাংলাদেশি সিনেমায় কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য কোথায়?
দীপান্বিতা: আমার আসলে বারোটির মধ্যে এগারোটি ছবিই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য তৈরি। ফলে অভিজ্ঞতার পার্থক্য বলা কঠিন। আমার প্রথম ছবি 'মাটির জাহাজ' পরিচালনা করেন বিলাল আহমেদ। উনি মারা গিয়েছেন। ওনার ফিল্মটাও ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে যাওয়ার মতো ছিল। তারপরেও আমি যদি বলি কমার্শিয়ালি যে ছবিগুলি আমাদের দেশে হয় তার তুলনায় ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার জন্য যে ছবিগুলি হয় অনেক বেশি কনফাইন্ড হয়, অনেক বেশি প্রিপারেশন থাকে তাতে। ওই ফিল্মগুলো 70 শতাংশ যেন টেবিলেই তৈরি হয়। এতটাই প্রি-প্রোডাকশন ভালো থাকে। প্রত্যেক সেগমেন্টের জন্য এতটাই পারদর্শী মানুষ থাকেন যে পুরো ফিল্মটাই নিখুঁত হয়। কাজগুলো ছন্দের মধ্যে দিয়ে হয়, যেটা আমার কাছে ভালো অভিজ্ঞতা।
ইটিভি ভারত: আপনার অভিনীত একাধিক ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় পুরস্কারও আছে ঝুলিতে ৷ দেশের সাধারণ মানুষ সেলিব্রেট করে আপনার সাফল্যকে?
দীপান্বিতা: আমার অনেকগুলো ফিল্মই আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি পেয়েছে। আমি অফবিট কাজই বেশি করি। যেগুলো সমাজের অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরে। খুব বিনোদনমূলক নয় সেগুলি। বাংলাদেশের সাধারণ দর্শক এই জাতীয় ছবি কম দেখে। আমার একটা জায়গায় এসে পৌঁছতেও অনেক সময় লেগেছে তাই। আমার নিজস্ব একটি প্ল্যাটফর্ম আছে, সেটির নাম 'বঙ্গকথা'। ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ আছে সেটার। সেখানে আমি মানুষের হয়ে কথা বলি। যে সব কথা বড় বড় জায়গায় পৌঁছয় না, সেই সব কথা আমি তুলে ধরি, বিগত দুই বছর ধরে। পাশাপাশি আমার অভিনয়ও একটা জায়গায় পরিচিতি লাভ করেছে। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষই আমার সাফল্যকে সেলিব্রেট করে। সাধারণ মানুষ যখন আমার যেকোনও ধরনের প্রাপ্তিতে আনন্দ পায় সেটাই আমার প্রাপ্তি হয়ে যায়। ওটাই আমার কাছে পুরস্কারস্বরূপ।
ইটিভি ভারত: দুই বাংলার সিনেমায় কাজের ধরন কাছ থেকে দেখলে সবচেয়ে বড় মিল এবং অমিল কী মনে হয়?
দীপান্বিতা: খুব কিছু অমিল নেই। ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মের কাজগুলো খুব এডুকেটেড স্কিলড মানুষের মাধ্যমে হয়। যে যার জায়গায় বেস্ট। তারপরেও দুই বাংলার কাজের পার্থক্য একটা জায়গায় মনে হয়েছে সেটা হল বাংলাদেশের থেকেও এই বাংলার কলাকুশলীরা অনেক বেশি প্রফেশনাল, যেটা আসলে কাজটাকে এনহ্যান্স করে। আর্টের জায়গায় অমিল পাইনি। তবে কলাকুশলীদের মধ্যে প্রফেশনালিজমের জায়গাটা অনেক সুন্দর, ডিসিপ্লিন্ড।
ইটিভি ভারত: কলকাতার কোন পরিচালক বা অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে?
দীপান্বিতা: কলকাতায় সুমন ঘোষের ছবিতে কাজ করার খুব ইচ্ছা। আর অভিনেতা নয়, অভিনেত্রী কঙ্কনা সেনশর্মার সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছা আছে আমার।
ইটিভি ভারত: অভিনয়ের ক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা কারা?
দীপান্বিতা: আমার অনুপ্রেরণা আমার হৃদয়, অন্তরের ভালোবাসা। কাজটা করে খুব আনন্দ পাই। এগারো বছর বয়স থেকে অভিনয় করি। তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। হৃদয়ের ক্ষুধা থেকে অভিনয় করি। এর বাইরে যদি কাজটা চালিয়ে নিয়ে চলার অনুপ্রেরণার কথা বলেন, তা হলে বলব আমার দর্শক আমার অনুপ্রেরণা।
ইটিভি ভারত: এমন কোনও চরিত্র আছে, যা এখনও করতে পারেননি কিন্তু করার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে?
দীপান্বিতা: পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার করতে চাই। কিংবা সমাজের পরিবর্তন আনে এমন কোনও চরিত্র করতে চাই। এরকম আগে করেছি কম বেশি। এছাড়া আদর্শ নারীর কোনও চরিত্রে ইচ্ছা আছে। নারীদের কোমল দিকটা আমরা দেখি। তারও যে একটা কালির দিক দিক আছে যা দিয়ে সে গড়তেও পারে আবার ভাঙতেও পারে, ধংস পারে এমন কোনও চরিত্র পেলে খুশি হয়ে যাবে মনটা।
ইটিভি ভারত: দীপান্বিতা মার্টিনকে আগামী পাঁচ বছর পর কোন ধরনের অভিনেত্রী হিসেবে দেখতে চান?
দীপান্বিতা: আগামী পাঁচ বছর পরে একজন লেজেন্ড অভিনেত্রী হিসেবে দেখতে চাই। যার কাজগুলো অন্তত একটা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছে। তার চিন্তাতে বদল আনতে পেরেছে। কিংবা তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে বা তার মধ্যে কোনও পজিটিভ পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছে। ব্যস, এটুকুই।