ওটিটিতে স্ট্রিমিং 'উৎসবের রাত্রি'র, কেমন হবে বাবুল সুপ্রিয়-অরুণিমার রসায়ন ?

বাবুল সুপ্রিয় আর অরুণিমা ঘোষের নতুন এই ওয়েব সিরিজ নিয়ে দর্শক মনে পয়েছে যথেষ্ট আগ্রহ ৷

ওটিটিতে স্ট্রিমিং 'উৎসবের রাত্রি'র
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 10:18 AM IST

কলকাতা, 17 এপ্রিল: অরিন্দম শীলের পরিচালনায় আজ 17 এপ্রিল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে ওয়েব ফিল্ম 'উৎসবের রাত্রি'। ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে ছবির গান আর ট্রেলার। 'এখনও যে রাত নেমেছে হঠাৎ' গানটিতে গেয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo) এবং পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় (Purbasha Banerjee)। গানের কথায় যেমন রয়েছে অপেক্ষা, তেমনই রয়েছে না-পাওয়ার বেদনা। গানের কথা লিখেছেন ইমাম (Imaam), আর সুর করেছেন সপ্তক সানাই দাস (Saptak Sanai Das)। গানটির দৃশ্যায়নে শহর কলকাতা একটি প্রধান চরিত্র ৷ গানের দৃশ্যে বাবুল সুপ্রিয় আর অরুণিমা ঘোষকে দেখা গিয়েছে ৷ ছবিটির প্রযোজনায় ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন।

গল্পের বাঁধুনি বেশ আঁটোসাটো। কীরকম? হঠাৎ দুই অচেনা মানুষের দেখা। সেই অল্প সময়ের পরিচয় থেকেই তৈরি হয় এক অদ্ভুত টান। কিন্তু তাল কাটে হঠাতই। আলাদা হয়ে যায় দুজনের পথ। সময় এগিয়ে যায়, জীবন বদলায় ৷ তবুও মনের কোণে থেকে যায় সেই না বলা অনুভূতি। আবারও কি দেখা হবে তাদের? নাকি সেদিনের হঠাৎ দেখার ভালোবাসা অপূর্ণই থেকে যাবে? এই প্রশ্ন সামনে রেখেই এগিয়েছে চিত্রনাট্য। বেশ অনেকদিন পর অভিনয়ে দেখা যাবে সঙ্গীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়কে। এই ছবিতে গানও গেয়েছেন তিনি।

বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে জুটিতে আছেন অরুণিমা ঘোষ। ইটিভি ভারত তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "গল্পটা খুব এখনকার দিনের। আমার রাত্রি চরিত্রটাও খুব মিষ্টি। তার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যেটা সে কারুর সঙ্গে শেয়ার করে না। সবসময় হ্যাপি থাকার চেষ্টা করে। যাতে কেউ না বোঝে যে ও দুঃখে আছে। নিজের মনের মধ্যেই সব কষ্ট, ইমোশন চেপে রাখার চেষ্টা করে। রাত্রির মতো চরিত্রের অনেক মেয়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। ফলে, সবাই চরিত্রটাকে রিলেট করতে পারবে। আর গল্পটাও খুব সুন্দর।"

অরুণিমা আরও বলেন, "অনেকদিন বাদে লাভ স্টোরি করলাম। থ্রিলারই বেশি করি। থ্রিলার আমার দেখতেও বেশি ভালো লাগে। আর তাই করাও হয় বেশি। এই গল্পটাতে প্রেম, পরিবার সব আছে। বাবুল দার সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লেগেছে। ভালো মানুষ, ডাউন টু আর্থ। দারুণ শিল্পী। লাস্ট দিন গান শোনান আমার অনুরোধে। বাচ্চাদের মতো ছটফটে বাবুল দা। আর ক্যামেলিয়া সবসময় অন্য ধরনের কাজ করে। রিয়েলিস্টিক ছবি বেশি পছন্দ করে, এটাও তেমনই।"

'উৎসবের রাত্রি'র সঙ্গীত পরিচালক সপ্তক সানাই দাস ৷ এই ছবির আবহ সঙ্গীতের দায়িত্বেও সপ্তক সানাই। জানা গিয়েছে, ছবিতে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' রবীন্দ্রসঙ্গীতটিকে নতুনভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে ৷

