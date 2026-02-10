প্রেমের মাসে হাজির বাবা যাদব পরিচালিত মিউজিক ভিডিয়ো 'ফেরারি মন'

প্রেমের মাসে হাজির বাবা যাদব পরিচালিত মিউজিক ভিডিয়ো 'ফেরারি মন'
নতুন গান 'ফেরারি মন'-এ মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অভিনেত্রী দেবলীনা বিশ্বাস ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 3:33 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: সামনেই ভ্যালেন্টাইনস ডে । খাওয়া দাওয়া থেকে উপহার বিনিময়-সবই তো হবে । কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে যে গান তাকে অস্বীকার করে কার সাধ্যি ? তাই এই সময়েও নতুন মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে হাজির হওয়ার উদ্যোগ নেয় অনেকে । এবার সেই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলেন বাবা যাদব । সঙ্গী হলেন অভিনেত্রী দেবলীনা বিশ্বাস ।
পরিচালক বাবা যাদবের পরিচালনায় মুক্তি পেল নতুন গান 'ফেরারি মন'। গানটির মিউজিক করেছেন অরিন প্রসেনজিৎ দাস ও কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পী মানসী ঘোষ । সুর দিয়েছেন সুপ্রতীম দে । এর আগে পরিচালক বাবা যাদবের পরিচালনায় বহু সিনেমা ও গান উপহার পেয়েছে দর্শক । কিন্তু এবারে পুরোপুরি একটি ভিন্ন স্বাদের গান এনেছেন তিনি । গানটির ভিডিয়োতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী দেবলীনা বিশ্বাস ।
প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রেম এক ও অনন্য । প্রেম ভালোবাসা ছাড়া জীবন অনেকটা অন্যরকম । আর সেটাই ফুটে উঠেছে এই গানে । গানটির শ্যুটিং হয়েছে কলকাতা শহরের বাইরে । গানটির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন সৌম্যজিত আদক ।
অভিনেত্রী দেবলীনা বিশ্বাস বলেন, "এই গানে পুরোপুরি ভিন্ন লুকে আমাকে দেখা গিয়েছে । 'ফেরারি মন' একটা পুরোপুরি প্রেমের গান । ফেব্রুয়ারি হল প্রেমের মাস ৷ তাই এই মাসে মুক্তি পেয়েছে এই গান । পরিচালক বাবা যাদবের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও দারুণ । পরিচালক বাবা যাদবের থেকে অভিনয়ে অনেক কিছু শেখা যায় ।"
মিউজিক ডিরেক্টর অরিন প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "প্রেমের মাসে প্রেমের এই গান মানসী ঘোষের কণ্ঠে একদম উপযুক্ত ৷ এই গানের প্রতিটি লাইনে প্রেমের কথা বলা আছে । প্রতিটি মানুষ ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকে । ভালোবাসা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের জীবনে সেটা বলা হয়েছে এই গানে ।"
প্রসঙ্গত, ভারতীয় সিনেমায় বাবা যাদব নামজাদা কোরিওগ্রাফারদের মধ্যে অন্যতম । জিৎ থেকে দেব, কে না নাচের জাদুতে মন মজিয়েছেন তাঁর প্রশিক্ষণে ৷ ছবি পরিচালনাতেও নিজের নাম লিখিয়েছেন বাবা যাদব । বাংলায় 'বস' থেকে 'ভিলেন'-এর মতো ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি দর্শককে । তাই তাঁর মিউজিক ভিডিয়ো নিয়েও দর্শকের প্রত্যাশা থাকবে তা বলাই বাহুল্য ।