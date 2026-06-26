'বাহুবলী 3' আসছে ! কোন আভাস দিলেন প্রভাস-রানা-অনুষ্কা ?
নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে 'বাহুবলী 3'কে ঘিরে ৷ Bahubali: The Torchbearer এর তথ্যচিত্রের একটি ক্লিপ সামনে আসতেই উত্তেজনা নেটপাড়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 11:27 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 জুন: এস এস রাজামৌলির 'বাহুবলী'র (Baahubali) কেবল বক্সঅফিসে ইতিহাস তৈরি করেনি, বদলে দিয়েছিল ভারতীয় সিনেমার চিত্রপটও । গল্প বলা, অ্যাকশন এবং ভিজ্যুয়ালি এই ফ্র্যাঞ্চাইজি সিনেমার মানকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল ৷ পাশাপাশি প্রভাস, রানা দাগ্গুবাটি ও অনুষ্কা শেট্টিকে সর্বভারতীয় তারকায় পরিণত করেছিল। সেই সঙ্গে বছরের পর বছর অনুরাগীদের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছিল, আদৌ কি 'বাহুবলী 3' (Baahubali 3) আসবে? হয়তো সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। প্রভাস-অনুষ্কা-রানার কথোপকথনের একটি ক্লিপ এখন সেই জল্পনায় ঢেলেছে ঘি ৷
'বাহুবলী 3' কি আসবে?
সোশাল মিডিয়ায় 'বাহুবলী: দ্য টর্চবেয়ারার' (Baahubali: The Torchbearer) নামের তথ্যচিত্রের ছোট্ট ক্লিপ ভাইরাল হওয়ার পর 'বাহুবলী 3' নিয়ে জল্পনা-কল্পনা নতুন করে জোরদার হয়েছে। ভিডিয়োটিতে প্রভাস, রানা এবং অনুষ্কাকে রাজামৌলির ব্লকবাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরবর্তী পর্ব আসার ইঙ্গিত দিতে দেখা যায় ৷ যা দেখে অনুরাগীরা আশা রাখছেন, সম্ভবত এই ফ্রাঞ্চাইজির তৃতীয় পর্ব তৈরির কাজ সত্যিই শুরু হতে চলেছে।
#Baahubali3 is ON ✅🔥— Movies Singapore (@MoviesSingapore) June 26, 2026
“The world 🌎 may not be ready yet, but there’ll be more #Baahubali… Baahubali…..3.”
— #RanaDaggubati pic.twitter.com/CxxkI4NqlI
ভাইরাল হওয়া ওই ক্লিপটিতে রানাকে বলতে শোনা যায়, "জনসমক্ষে একথা বলা ঠিক হবে কি না জানি না, তবে রাজামৌলি এবং শোবু গারু যেহেতু এখানে নেই, তাই মনের কথাটি বলেই ফেলি। হয়তো এখনও এই বিশ্ব প্রস্তুত নয়, তবে 'বাহুবলী' আসবেই..." এরপরই তিনি কথা থামিয়ে দেন। ঠিক তার পরেই প্রভাস হাসিমুখে তিনটি আঙুল উঁচিয়ে ধরেন, যা দেখে অনুষ্কা-সহ সোফায় বসা প্রত্যেকেই হেসে ওঠেন। এই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়ে ক্লিপটি শেষ হয় এই কথাটির মাধ্যমে- "এবং এই ঐতিহ্য অব্যাহত থাকবে!"
এই ভিডিয়ো দেখেই অনুরাগীরা আশায় বুক বাঁধছেন মহেশমতির গল্প ফের একবার দেখা যাবে বড়পর্দায় ৷ এক নেটিজেন এই ভিডিয়ো দেখে প্রতিক্রিয়া হিসাবে লিখেছেন, "সর্বকালের সেরা ভারতীয় সিনেমার তৃতীয় কিস্তি 'বাহুবলী 3' এখন আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত আসতে চলেছে।" আরেকজন লিখেছেন, "রোমাঞ্চকর এক মুহূর্ত ৷ খোদ বাহুবলীর কাছ থেকে এল #Baahubali3-এর ঘোষণা।" তবে আপাতত, রাজামৌলি কখন এই প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করবেন, গল্পের গতিপথ কেমন হবে, এটা পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হবে নাকি সিরিজ বা অন্য কোনো ফরম্যাটে তৈরি হবে-এসব বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।
বাহুবলী ফ্র্যাঞ্চাইজি
2015 সালে 'বাহুবলী: দ্য বিগিনিং' (Baahubali: The Beginning) সিনেমার মাধ্যমে বাহুবলী ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রা শুরু হয়। এই মহাকাব্যিক ফ্যান্টাসিতে প্রভাসকে দেখা যায় দ্বৈত চরিত্রে ৷ পাশাপাশি ছিলেন রানা দাগ্গুবাটি, অনুষ্কা শেঠি, তামান্না ভাটিয়া, রম্যা কৃষ্ণন, সত্যরাজ ও নাসের। ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, অভিনয়শৈলী এবং রাজামৌলির পরিচালনার জন্য ছবিটি দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে পাশাপাশি বক্সঅফিসে একাধিক রেকর্ড ভাঙে ৷ এর পরবর্তী পর্ব বা সিক্যুয়েল, 'বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন' (Baahubali: The Conclusion), আরও বিশাল সাফল্য লাভ করে। বিশ্বজুড়ে প্রায় 1 হাজার 788 কোটি টাকা আয় করে এটি সর্বকালের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে।
গত বছর, এস এস. রাজামৌলির এই কালজয়ী সিনেমা দুটিকে একত্রিত করে 'বাহুবলী: দ্য এপিক' (Baahubali: The Epic) নামে একটি একক সিনেমা হিসেবে মুক্তি পায়। 'বাহুবলী: দ্য এপিক' তেলুগু, তামিল, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি পায়।