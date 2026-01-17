পঞ্জাবি গায়ক বি প্রাককে প্রাণনাশের হুমকি ! মুক্তিপণ দেওয়ার সময় বেঁধে দিল বিষ্ণোই গ্যাং

পঞ্জাবি গায়ক বি প্রাককে প্রাণনাশের হুমকি ! মুক্তিপণ দেওয়ার সময় বেঁধে দিল বিষ্ণোই গ্যাং
টাকা না দিলে বড় কিছু হতে পারে বলে হুমকি বি প্রাককে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 11:06 AM IST
মোহালি (পঞ্জাব), 17 জানুয়ারী: সলমন খান, কপিল শর্মা, এপি ধিঁলোর পর এবার প্রাণনাশের হুমকি জনপ্রিয় গায়ক বি প্রাককে (B Praak) ৷ লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের (Lawrence Bishnoi gang) তরফ থেকে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
শনিবার সাত সকালে হুমকির খবরে নড়চড়ে বসেন অনুরাগীরাও ৷ পাঞ্জাবি গায়ক দিলনূর মোহালি পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর কাছে এক হুমকি ফোন আসে ৷ যেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, বন্ধু তথা বলিউড-পাঞ্জাবি গায়ক বি প্রাককে 10 কোটি টাকা মুক্তিপণ দিতে হবে ৷ যদি টাকা না দেন তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।
মোহালির সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি)-র কাছে করা অভিযোগ অনুসারে, ফোনকারী নিজেকে আরজু বিষ্ণোই বলে পরিচয় দিয়েছেন, যিনি লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সহযোগী বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। দিলনূরের অভিযোগ অনুসারে, 5 জানুয়ারী একটি বিদেশী নম্বর থেকে তিনি দুটি মিসড কল পেয়েছিলেন, যার উত্তর তিনি দেননি। এরপর 6 জানুয়ারী, দিলনূর বলেছিলেন যে তিনি অন্য একটি বিদেশী নম্বর থেকে আরও একটি কল পান ৷ তিনি সেই ফোন ধরেন ৷ কিন্তু কথোপকথন সন্দেহজনক বলে মনে হওয়ায় শীঘ্রই ফোন কেটে দেন ৷
এরপরপরই, দিলনূর বলেন যে তিনি মুক্তিপণের হুমকি সম্বলিত একটি ভয়েস বার্তা পান ৷ যেখানে অডিয়ো বার্তায় যিনি ফোন করেছেন তিনি দাবি করেন এক সপ্তাহের মধ্যে 10কোটি টাকা দিতে হবে, অন্যথায় বি প্রাক গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ফোনকারী সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে হুমকিটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ৷ এরপরেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র দাবি করে তিনি বলেন যে তিনি ভারতের বাইরে থেকে কাজ করছেন। দিলনূর 6 জানুয়ারী এসএসপি মোহালির কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
বি প্রাক বলিউড এবং পাঞ্জাবি সঙ্গীত শিল্পে একজন সুপরিচিত নাম তার একাধিক গান জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷ তালিকায় রয়েছে 'কেশরী', 'ফিলহল', 'পাচতাওগে', 'শেরশাহ' থেকে 'রাঞ্ঝা', 'মানা দিলে'র মতো গান ৷ তবে বলিউডে এই ধরনের প্রাণনাশের হুমকি ফোন পেয়েছেন ভাইজান সলমন খানও ৷ এমনকী, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে ৷ অন্যদিকে, কমেডিয়ান কপিল শর্মাও হুমকি পেয়েছেন ৷ এমনকী, তাঁর বিদেশের ক্যাফেতে দুবার হামলা চালানো হয়েছে ৷ প্রতিটি ঘটনায় বারবার জড়িয়েছে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্যের নাম ৷ এবার বি প্রাকের কাছে টাকার দাবি ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷