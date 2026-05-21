আয়ুষ্মানের মতো বর্তমানের জনপ্রিয় এই শিল্পীরা 'রিজেক্ট' হয়েছেন ইন্ডিয়ান আইডলের মঞ্চে

আয়ুষ্মানের মতো বর্তমানের জনপ্রিয় এই শিল্পীরা 'রিজেক্ট' হয়েছেন ইন্ডিয়ান আইডলের মঞ্চে
ইন্ডিয়ান আইডল-এর মঞ্চ একদিন রিজেক্ট করেছিল 'ভিকি ডোনার' অভিনেতা-গায়ককে ৷ এমনই অনেক শিল্পী আছেন, যাঁরা ইন্ডিয়ান আইডল মঞ্চে অসফল হলেও জীবনে পেয়েছেন সফলতা-খ্যাতি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 1:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 মে: খোদ বলিউড বাদশা শাহরুখ খান বলে গিয়েছেন, 'হারকর জিতনে বালো কো বাজিগর কহতে হ্যায়...' ৷ ফলে হারার দুঃখ থাকলেও, পরিশ্রম আর চেষ্টা সাফল্য-খ্যাতিকে নিয়ে কাছে ডেকে নেয় ৷ সম্প্রতি, জীবনের সেই উপলব্ধি আরও একবার করলেন ভিকি ডোনার খ্যাত আয়ুষ্মান খুরানা (ayushman Khurana) ৷ অভিনয় ও সঙ্গীত জগতে ছাপ রাখা এই শিল্পীই একসময় প্রত্যাখ্যান হয়েছিলেন ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ইন্ডিয়ান আইডল-এর মঞ্চে ৷ আজ সেই মঞ্চে দাঁড়িয়েই তিনি গাইলেন গান ৷ সামাজিক মাধ্যমে সেই অনুভূতিও শেয়ার করেন অভিনেতা-গায়ক ৷ তবে, শুধু আয়ুষ্মান নন, এমন অনেক শিল্পীই আছেন যাঁরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন ইন্ডিয়াল আইডলের মঞ্চে ৷ তাঁরা কারা জানেন ?
কী লিখেছেন আয়ুষ্মান ?
নিজের গানের ভিডিয়ো শেয়ার করে শিল্পী লেখেন, " এটি ‘দিল ওয়ালে চোর’ (রিপ্রাইজ)-এর বর্ধিত সংস্করণ, যা আমি ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-এর মঞ্চে পরিবেশন করেছিলাম। সেই একই মঞ্চ, যা একসময় আমার সংগ্রামের দিনগুলোতে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ এক অবিশ্বাস্য অনুভূতি! গানটিকে ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। সিনেমাটিকে ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ।"
অনেকেই হয়ত জানেন না, অভিনয় জগতে পা রাখার আগে সঙ্গীত জগতে নিজের পরিচয় তৈরি করতে চেয়েছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা ৷ 'ভিকি ডোনার' খ্যাত এই অভিনেতা রিয়্যালিটি শো 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর দ্বিতীয় সিজনে বাদ পড়েছিলেন। সেই পর্ব চলাকালীন, আয়ুষ্মান কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী হেলেনকেও কৃতিত্ব দেন ভারতীয় সিনেমায় ক্যাবারে পরিবেশনা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার জন্য।
এই তালিকায় রয়েছেন জনপ্রিয় সেনসেশনাল গায়িকা নেহা কক্করও ৷ এই গায়িকা 2006 সালে 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর দ্বিতীয় সিজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি সেরা 10 প্রতিযোগীর তালিকায় জায়গা করে নিলেও, দুর্ভাগ্যবশত প্রতিযোগিতার শুরুর দিকেই বাদ পড়ে যান ৷ দশম স্থানে থেকে তাঁর সফর শেষ করেন।
ফাইনাল রাউন্ড থেকে বাদ পড়া প্রথম প্রতিযোগী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অদম্য অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বলিউডের অন্যতম সফল নেপথ্য গায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ৷ পরবর্তীতে এই শো-এরই বিভিন্ন সিজনে বিচারক হিসেবে ফিরে এসে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন নেহা। বর্তমানে একাধিক সিনেমার গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছে তাঁর গাওয়া বিভিন্ন অ্যালবাম বা মিউজিক ভিডিয়োর গান ৷
বলিউডের একজন অত্যন্ত সফল গায়ক ও সুরকার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার আগে, বিশাল মিশ্রা তাঁর শুরুর দিকের ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ অডিশনগুলোতে প্রত্যাখানের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে চতুর্থ সিজনের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন ৷ পরবর্তীতে ষষ্ঠ সিজনেও ফিরে এসেছিলেন ৷ কিন্তু শেষমেশ বিচারকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রতিযোগিতায় খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি।
শুরুর দিকের সেই ধাক্কা সত্ত্বেও, বিশাল মিশ্র সেই অভিজ্ঞতাকে নিজের দক্ষতা শানিয়ে নেওয়ার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি সুর ও কণ্ঠশিল্পের জগতে পা রাখেন ৷ পরবর্তী সময়ে 'কবীর সিং' সিনেমার 'ক্যায়সে হুয়া' কিংবা 'অ্যানিমাল' সিনেমার 'পহলে ভি ম্যায়'-এর মতো বিপুল জনপ্রিয় গানের সুবাদে পরিচিত পান ৷ তিনি প্রায়শই এই প্রত্যাখ্যানগুলোকে জীবনের 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে উল্লেখ করেন ৷
রাহুল বৈদ্য তাঁর 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর অডিশনে প্রত্যাখ্যাত হননি ৷ বরং তিনি সফলভাবে সেই ধাপঅতিক্রম করেন এবং 2004 সালে প্রথম সিজনে দ্বিতীয় রানার-আপ হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেন। তবে সম্প্রতি অনলাইনে তাঁর অডিশনের একটি পুরনো ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যেখানে বিচারক সোনু নিগম এবং অনু মালিককে, তাঁকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তিরস্কার করতে দেখা যায়।
অডিশন চলাকালীন তাঁর কণ্ঠের পরিবেশনা শেষমেশ প্রশংসিত হলেও, শুরুর দিকের আলাপচারিতায় বিচারকরা তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এত কিছুর পরেও তিনি প্রতিযোগিতার পরবর্তী ধাপগুলোতে পৌঁছাতে সক্ষম হন ৷ ভারতীয় সঙ্গীত ও টেলিভিশন জগতে অত্যন্ত সফল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতেও সক্ষম হন ৷
মৈথিলী ঠাকুর, তাঁর সঙ্গীতজীবনের শুরুর দিকে একাধিকবার প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ মাত্র 12 বছর বয়সে তিনি ‘ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়র’-এর জন্য অডিশন দিয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক ধাপগুলো পার হতে পারেননি ৷ এই প্রত্যাখ্যানগুলোর পর, মৈথিলী তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নেন ইউটিউব, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে ৷ ঐতিহ্যবাহী মৈথিলী, ভোজপুরি লোকসংগীত এবং ধ্রুপদী সংগীতের তাঁর হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনা ভাগ করে নেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
শ্রোতাদের সঙ্গে গড়ে ওঠা এই সরাসরি সংযোগ তাঁকে রাতারাতি এক 'ভাইরাল সেনসেশন'-এ পরিণত করে, যা শেষ পর্যন্ত 'রাইজিং স্টার ইন্ডিয়া'-র একজন প্রতিযোগী হিসেবে চূড়ান্ত পর্বে (Finalist) পৌঁছানোর মাধ্যমে তাঁর সাফল্যের দরজা খুলে দেয় ৷