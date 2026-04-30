ওটিটিতে আসছে 'নতুন প্রেমের গান', জুটিতে আয়ুষ আর অ্যান মেরি টম

অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে নতুন ওয়েব ফিল্ম 'নতুন প্রেমের গান'। প্রথমবার একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন আয়ুষ দাস ও অ্যান মেরি টম।

ওটিটিতে আসছে 'নতুন প্রেমের গান' (সংগৃহীত)
Published : April 30, 2026 at 5:02 PM IST

কলকাতা, 30 এপ্রিল: ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রাইডেতে 1 মে আসছে নতুন ওয়েব ফিল্ম 'নতুন প্রেমের গান'। 'ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর প্রযোজনায় এই ছবির পরিচালনা করেছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রেম, আত্মঅন্বেষণ এবং সঙ্গীতের মেলবন্ধনে তৈরি এই ছবিতে প্রথমবার একসঙ্গে দেখা যাবে আয়ুষ দাস ও অ্যান মেরি টমকে।

কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ি প্রেক্ষাপটে নির্মিত ‘নতুন প্রেমের গান’ ভালোবাসা, হারানোর বেদনা এবং আত্ম-অনুসন্ধানের গল্প বলে। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋত্বিক—একজন সংবেদনশীল মানুষ। সে কর্পোরেট জীবনের চাপ থেকে দূরে সরে আসতে চায়। ব্যক্তিগত শোকের ভার এবং বাবার সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বয়ে বেড়ায় ঋত্বিক। প্রয়াত মায়ের প্রিয় এক জায়গায় গিয়ে জীবনের নতুন অর্থ ও অন্তরের শান্তি খুঁজতে শুরু করে।

এই যাত্রাপথেই তার দেখা হয় ইরার সঙ্গে। ইরা একজন প্রাণবন্ত, আত্মনির্ভরশীল এক তরুণী। সে একা একা ঘুরতে ভালোবাসে। যে নিজের শর্তে জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু তার উচ্ছল বহিরাবরণের আড়ালে রয়েছে এক নিয়ন্ত্রণমূলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে চলমান লড়াই, যা তার আত্মপরিচয়কে প্রশ্নের মুখে ফেলে। এই দুই অচেনা মানুষের আকস্মিক সাক্ষাৎ ধীরে ধীরে গড়ে তোলে গভীর আবেগঘন বন্ধন, যা তৈরি হয় নীরবতা, অপ্রকাশিত অনুভূতি এবং সঙ্গীতের আরোগ্যশক্তিকে কেন্দ্র করে।

মূলত, ‘নতুন প্রেমের গান’ অন্ধকার সময়ে আলো খুঁজে পাওয়ার গল্প এবং কীভাবে অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক মানুষকে আবার নিজেকে চিনতে সাহায্য করতে পারে তারই প্রকাশ। এর গল্প, অভিনেতাদের মুন্সিয়ানা, পরিচালকের দক্ষ নির্দেশনা এবং মনোগ্রাহী সঙ্গীতের আবহ এই ছবি দর্শকের মনে বিশেষ সাড়া ফেলবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা।

ঋত্বিক অর্থাৎ আয়ুষ ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজের জীবনের জটিলতাগুলোকে এড়াতে চাই, তার থেকে পালাতে চাই৷ কিন্তু এমন একজন মানুষ যদি থাকে যার হাত ধরে সেগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়৷ তা হলে তার থেকে ভালো কিছু হয় না৷ আমাদের নতুন ছবিটি খুব তাড়াতাড়ি তেমনই কিছুই দেখাবে, যার পরিচালনা করেছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। বাকিটা ১ মে জানা যাবে।"

ইরা অর্থাৎ অ্যান মেরি টম বলেন, "ইরা আমাদের সবার মতো একজন সাধারণ মেয়ে, যে ঘুরতে, ছবি তুলতে পছন্দ করে৷ সে আবার 'পাপা কি পরী'৷ খুব প্যাম্পার্ড হলেও সে ভীষণ আত্মনির্ভরশীল৷ নিজের জায়গা সে নিজে তৈরি করতে চায়৷ পুরনোদিনের ধ্যান ধারণায় সে বিশ্বাসী নয়৷ একইসঙ্গে সে দারুণ রোম্যান্টিক।"

অভিনেত্রী আরও বলেন, "এই কাজটাতে আমার হ্যাঁ করার কারণ, এখানে ভালোবাসাটা এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে ওরা নিজেরাই জানে না যে ওরা শুধুই বন্ধু নাকি ওরা একে অপরকে ভালোবাসে? ছেলেটাকে তো ইরা কনফিউজড করে রাখে সবসময়। সবটা মিলিয়ে দারুণ স্বাদের এই ছবির গল্পটা। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হল কাজ করে। সবাইকে শেখানোর জন্য আমাদের পরিচালক অর্ণ'দা ছিলেন সবসময়৷ চরিত্র নিয়ে কথা বলতেন। সবটা গুছিয়ে নিতেন। আমাদের হাতে সময় কম ছিল। কোনও সিন টেক হওয়ার পর আমরা আমরা বুঝে যেতাম ওই সিনটার জন্য আরেকটা টেক অর্ণ দা নেবে কিনা। গোটা টিম খুব ভালো ছিল৷ আর আয়ুষের সঙ্গে কাজ করেও দারুণ লাগল৷ আমরা সবাই এনজয় করেছি জার্নিটা।"

পরিচালক অর্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এটা প্রেম ও বন্ধুত্বের উদযাপনের ছবি৷ আমরা পুরো ছবিটার শুটিং করেছি উত্তরবঙ্গের মনোরম এক পরিবেশে৷ সেই পরিবেশে দুজন মানুষের দেখা হয়ে যায়। তারপর তাদের মধ্যে প্রেম হয় নাকি সেটা বন্ধুত্বের উদযাপন সেটা ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে৷ ভালোবাসা কমে যাওয়ার এই সময়ে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি কমে যাওয়ার এই সময়ে আমরা ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি এই ছবিটার মাধ্যমে৷ ১ মে ছুটির দিনে তাই ছবিটা দেখে ফেলতে বলছি সকলকে।"

আরও পড়ুন

  1. 'শিবুর সঙ্গে কাজ আমার কাছে সেলিব্রেট করার মতো ঘটনা'- ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ কেমন চরিত্রে রজতাভ দত্ত?
  2. 'ববি'-র হাত ধরে ছেলে ঋষি যেন বাঁচান রাজ কাপুরের ডুবতে থাকা সাম্রাজ্যকে !
  3. Exclusive: গত পনেরো বছর ধরে কলকাতার ভোট নিয়ে অন্যান্য রাজ্যের মানুষও ভয়ে ভয়ে থাকে- কেন বললেন বিশ্বজিৎ ?

