10 বছরের কেরিয়ারে প্রথম স্বীকৃতি ! 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15' জেতা অবিনাশকে চেনেন ?

10 বছরের কেরিয়ারে প্রথম স্বীকৃতি ! 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15' জেতা অবিনাশকে চেনেন ?
Rohit Shetty's khatron ke khiladi 2026: ফাইনালে ঋত্বিক ধনজানি এবং ওরহান আওয়াত্রামানি-কে হারিয়ে করে 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15'-এর বিজয়ী হন এই অভিনেতা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 10:01 AM IST
হায়দরাবাদ, 5 অক্টোবর: বিনোদন জগতে প্রায় 10 বছর কাটানোর পর অবশেষে নিজের প্রথম বড় ট্রফিটি জিতলেন অবিনাশ মিশ্র। ফাইনাল স্টান্টে ঋত্বিক ধনজানি এবং ওরহান আওয়াত্রামানি (যিনি 'ওরি' নামে পরিচিত)-কে হারিয়ে করে 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15'-এর বিজয়ী হন অভিনেতা। রোহিত শেঠির সঞ্চালনায় স্টান্ট-ভিত্তিক এই রিয়েলিটি শো শেষ হয় 8 অক্টোবর। ট্রফি জয়ের পাশাপাশি অবিনাশ পুরস্কার হিসেবে জিতে নিয়েছেন 20 লক্ষ টাকা, একটি মারুতি সুজুকি সুইফট গাড়ি এবং ইউরোপ ভ্রমণের সুযোগ।
কে এই অবিনাশ মিশ্র?
1995 সালের 9 ডিসেম্বর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে জন্মগ্রহণকারী অবিনাশ প্রায় 10 বছর ধরে হিন্দি টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত আছেন। অভিনয়ে আসার আগে তিনি ডিস্ক জকি (ডিজে) হিসেবে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেও অংশ নিয়েছেন। 2017 সালে 'শেঠজি' ধারাবাহিকের মাধ্যমে টেলিভিশনে তাঁর অভিষেক হয়, যেখানে তিনি 'বাজিরাও'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীতে 'ইয়ে তেরি গলিয়াঁ', 'ইয়ে রিশতে হ্যায় প্যায়ার কে', 'নাথ - জেওয়ার ইয়া জঞ্জির' এবং 'তিতলি'-র মতো শো-এর মাধ্যমে তিনি টেলিভিশনের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।
তবে, 'বিগ বস 18'-এর মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। এই শো-তে অবিনাশ অন্যতম প্রধান প্রতিযোগী হিসেবে উঠে আসেন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15' তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্বের এক ভিন্ন দিক তুলে ধরার আরও একটি সুযোগ করে দেয়।
অবিনাশ কীভাবে 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15' জয় করলেন?
পুরো সিজনজুড়ে অবিনাশ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দেন এবং বিশেষ করে জলের ওপর বা জলের নিচের স্টান্টগুলোতে নিজের দক্ষতা দিয়ে শো-এর সঞ্চালক রোহিত শেট্টিকে মুগ্ধ করেন। জলের নিচে একটি স্টান্টে করণ ওয়াহিকে পরাজিত করে তিনি এই সিজনের প্রথম ফাইনালিস্ট হওয়ার গৌরবও অর্জন করেন। গ্র্যান্ড ফিনালেতে শীর্ষ পাঁচ প্রতিযোগী ছিলেন অবিনাশ, ঋত্বিক ধনজানি, অরি, করণ ওয়াহি এবং ফারহানা ভাট। নানা চ্যালেঞ্জের পর করণ ও ফারহানা প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়েন।
এরপর অবিনাশ, ঋত্বিক ও অরি চূড়ান্ত স্টান্টে অংশ নেন। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল হেলিকপ্টার থেকে লাফ দেওয়া, জেট স্কি চালানো এবং শেষ গন্তব্যের দিকে সাঁতরে যাওয়া ৷ শেষে একটি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে স্টান্টটি শেষ হয়। অবিনাশ সবচেয়ে কম সময়ে এটি সম্পন্ন করেন এবং তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এই জয় অভিনেতার জন্য ছিল অত্যন্ত আবেগঘন এক মুহূর্ত। রোহিত শেঠ্ঠি বিজেতার নাম ঘোষণা করার পর অবিনাশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ৷
তিনি বলেন "2016 সাল থেকে 2026-এই দীর্ঘ সময়ে আমি বহুবার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছি, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকেছি, এমনকি সর্বশেষ রিয়েলিটি শো-এর (বিগ বস 18) ফাইনালেও পৌঁছেছি। 10 বছরের কেরিয়ারে আমি কখনোই কোনও ট্রফি বা পুরস্কার জিতিনি। এটাই আমার প্রথম পুরস্কার আর আমার মনে হয় না এর চেয়ে ভালো কোনও শুরু হতে পারত"।
অবিনাশ মিশ্র কী কী জিতেছেন?
'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15'-এর ট্রফি ছাড়াও, অবিনাশ পুরস্কার হিসেবে 20 লক্ষ টাকা, একটি মারুতি সুজুকি সুইফট গাড়ি এবং ইউরোপ ভ্রমণের সুযোগ জিতেছেন। তবে অভিনেতার কাছে পুরস্কারের চেয়ে ট্রফিটির গুরুত্বই যেন অনেক বেশি। ইনস্টাগ্রামে জয়ের মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন যে, এটি ছিল নিজের ওপর বিশ্বাস না হারানোর এবং হাল না ছাড়ারই ফল।
এই শো-তে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁকে দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা ভাবমূর্তি বা ইমেজ পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ নিতেও সাহায্য করেছিল। শো চলাকালীন অবিনাশ জানিয়েছিলেন যে, নির্মাতারা তাঁকে কেবল ‘আই ক্যান্ডি’ (অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণে আকর্ষণীয় ব্যক্তি) হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রজেক্টে নিতেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, এর বাইরেও তাঁর আরও অনেক কিছু করার সক্ষমতা রয়েছে। এর আগে রোহিত শেঠ্ঠি তাঁকে ‘লম্বি রেস কা ঘোড়া’ বলে উৎসাহিত করেছিলেন-যার অর্থ হলো এমন একজন ব্যক্তি যিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার বা দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার ক্ষমতা রাখেন।
'খতরোঁ কে খিলাড়ি'-তে জয়ের মাধ্যমে অবিনাশ তাঁর কর্মজীবনে-যেখানে ইতিমধ্যেই রয়েছে টেলিভিশনের একাধিক চরিত্র ও 'বিগ বস'-এ উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ-প্রথমবারের মতো কোনো বড় রিয়েলিটি শো-এর ট্রফি যুক্ত করলেন।
খতরোঁ কে খিলাড়ি 15-এ কে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
এই মরসুমে অবিনাশ মিশ্র, ঋত্বিক ধনজানি, অরি, করণ ওয়াহি, ফারহানা ভাট, রুবিনা দিলাইক, হর্ষ গুজরাল, গৌরব খান্না, জেসমিন ভাসিন এবং রুহানিকা ধাওয়ান সহ 13 জন প্রতিযোগী ছিলেন।