রহস্যময় জঙ্গলে অভিযান মধুমিতার, কোন শিহরণ জাগাবে 'অটবি' ?
রহস্যময় পরিবেশ, মানসিক টানাপোড়েন, অতিপ্রাকৃত আবহ এবং একের পর এক অজানা প্রশ্ন নিয়ে 'অটবি' দর্শকদের সামনে হাজির করতে চলেছে এক টানটান অভিজ্ঞতা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 1:03 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: অবশেষে অপেক্ষার অবসান। সিদ্ধি বিনায়ক ক্রিয়েশনস-এর প্রযোজনায় মুক্তি পেল বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'অটবি' (AUTOBI)-এর অফিসিয়াল টিজার। প্রথম ঝলকেই ছবিটি দর্শকদের নিয়ে যাচ্ছে এমন এক রহস্যময় জগতে, যেখানে মানসিক আঘাত, ভয় এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা মিলে কখন বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা মুছে যায়, তা বোঝা কঠিন।
ডিকে ভারতী প্রযোজিত এবং সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'অটবি' সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ও মিস্ট্রি ছবি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এমন এক নিষিদ্ধ জঙ্গল, যেখানে প্রবেশ করার পর কোনও কিছুই আর আগের মতো থাকে না। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অমিত মিত্র। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন মধুমিতা সরকার (Madhumita Sarcar)। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন ইনায়া চৌধুরী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরিয়ান ভৌমিক। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অমিত মিত্র ৷
গল্পের প্রেক্ষাপট
এই সিনেমার গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দুই বোন ডিম্পল এবং তানিয়া-র সম্পর্ক। ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ পারিবারিক ঘটনা তাদের দু'জনের জীবনেই গভীর প্রভাব ফেলে। সেই ঘটনার পর থেকেই তানিয়ার প্রতি আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে ওঠে ডিম্পল। তার জীবনের একটাই মন্ত্র- "আমার বোন, আমার দায়িত্ব।" বছর কয়েক পর তানিয়া, যিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশি তদন্তে জানা যায়, তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ঝাড়গ্রামের কুখ্যাত 'চামসুট্টি' জঙ্গলে ঢুকতে। স্থানীয়দের কাছে এই জঙ্গল একটি 'নো এন্ট্রি' এলাকা, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা ভৌতিক গল্প ও রহস্য। তানিয়াকে খুঁজতে শুরু করা অভিযান ধীরে ধীরে পরিণত হয় বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। আর ডিম্পলের সামনে এসে দাঁড়ায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রশ্ন- "নিজের মনকেই যখন বিশ্বাস করা যায় না, তখন কোনটা বাস্তব আর কোনটা মায়া-তা কীভাবে বুঝবে?"
রহস্যময় পরিবেশ, মানসিক টানাপোড়েন, অতিপ্রাকৃত আবহ এবং একের পর এক অজানা প্রশ্ন নিয়ে 'অটবি' দর্শকদের সামনে হাজির করতে চলেছে এক টানটান অভিজ্ঞতা। যেখানে জঙ্গলের প্রতিটি ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে কোনও রহস্য, আর প্রতিটি দৃশ্য হতে পারে এক অশনি সংকেত।