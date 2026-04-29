অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীর মুখে শাহরুখ স্তুতি ! বাদশার কোন সিনেমা অলটাইম ফেভারিট বার্কের ?

অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক মজেছেন শাহরুখ খানের সিনেমায় ৷ সবচেয়ে বড় অনুরাগী হওয়ার দাবি করেছেন তিনি ৷ জানান বাদশার কোন সিনেমা তাঁর বেশি পছন্দের ৷

অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীর মুখে শাহরুখ স্তুতি !
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 5:03 PM IST

হায়দরাবাদ, 29 এপ্রিল: বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের বিশ্বজুড়ে অনুরাগী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৷ কিন্তু এমন একজন আছেন যিনি নিজেকে তাঁর সবচেয়ে বড় অনুরাগী বলে দাবি করেন ৷ শুধু তাই নয়, শাহরুখ খানের ব্লকবাস্টার ছবি 'ওম শান্তি ওম' সিনেমা সর্বকালের প্রিয় বলেও অভিহিত করেন ৷ জানেন কার কথা বলছি ?

বাদশার অনুরাগীদের কাছে জন্য, 'ওম শান্তি ওম' অন্যতম স্মরণীয় এক সিনেমা ৷ মুক্তির এত বছর পরেও ছবিটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। ফারহা খান পরিচালিত এই সিনেমার সংলাপ-গান আজও সকলকে মুগ্ধ করে। তবে এই সিনেমা শুধু ভারতীয় ফ্যানেদের কাছ থেকে ভালোবাসা পায়নি, বাইরের দর্শকদের কাছ থেকেও পেয়েছে বিপুল ভালোবাসা ।

আর এবার নিজেকে শাহরুখ খানের সবচেয়ে বড় ভক্ত বলে যিনি দাবি করেছেন, তিনি হলেন অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক নিজেকে শাহরুখ খানের সবচেয়ে বড় ভক্ত বলে দাবি করেছেন। একটি এসআরকে ফ্যান পেজ থেকে শেয়ার করা ভিডিও এক্স (পূর্বের টুইটার) হ্যান্ডেলে ভাইরাল হচ্ছে। এই ক্লিপটিতে তিনি তাঁর প্রিয় বলিউড সিনেমার নাম ও সুপারস্টারের প্রতি ভালোবাসাও প্রকাশ করেছেন।

এক পডকাস্টে টনি বার্ককে তাঁর প্রিয় তিনটি বলিউড সিনেমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়ে। তিনি সুপারস্টার শাহরুখ খানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন ৷ তিনি উত্তরে বলেন, "আমি শাহরুখ খানের অন্ধ ভক্ত, তাই তা দিয়েই শুরু করব ৷ এআর রহমানের সাউন্ডট্র্যাকও খুব পছন্দ করি।" মন্ত্রী আরও বলেন, "আমি কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট, তাই আমি 'চক দে! ইন্ডিয়া' বেছে নেব, কারণ এটির শুটিং এখানেই হয়েছিল।"

সঞ্চালক যখন মজা করে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি স্পোর্টস ড্রামা দেখার সময় ভারতকে সমর্থন করেন কি না, তিনি জবাবে বলেন, "না, না, যদিও 'লগান' দেখার সময় আমি ভারতকে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু 'চক দে! ইন্ডিয়া' দেখার সময় আমি অস্ট্রেলিয়াকে সমর্থন করছিলাম।" তিনি হৃতিক রোশন এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের 'যোধা আকবর' সিনেমারও প্রশংসা করেন এবং এটিকে 'অসাধারণ সিনেমা' বলে অভিহিত করেন।

বার্ক এরপর সঞ্চালকের কাছে আরেকটি সিনেমার নাম বলার অনুমতি চান ৷ সঞ্চালক সম্মতি দিলে মন্ত্রী বলেন, "আমি সবশেষে যে সিনেমাটির কথা বলতে চাই, সেটি শুধু আমার প্রিয় বলিউড সিনেমাই নয়, বরং আমার সর্বকালের প্রিয় সিনেমা। সেটা হল 'ওম শান্তি ওম'। আমার মনে হয়, এই সিনেমার গল্পের এক অনন্য সৌন্দর্য আছে। কিন্তু এতে একটি সংলাপ আছে যা দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। আমার মতে, এটি অন্যতম সহজ ও সুন্দর সংলাপ যা শাহরুখ খান প্রতিবারই ব্যবহার করেন। যদি যদি সুখী না-ও হয়, তার মানে এই নয় যে শেষ, পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত ৷"

