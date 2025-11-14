KIFF 2025: দিল্লি বিস্ফোরণ আতঙ্ক ! ভয়কে জয় করে নন্দনে সিনে উৎসবের শেষদিনে বাধভাঙা ভিড়

KIFF 2025: দিল্লি বিস্ফোরণ আতঙ্ক ! ভয়কে জয় করে নন্দনে সিনে উৎসবের শেষদিনে বাধভাঙা ভিড়
নন্দনে সিনেমার উৎসবের শেষ দিনেও সিনেপ্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
কলকাতা, 14 নভেম্বর: অপেক্ষায় দিন গোনা শুরু আজ থেকেই ৷ গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষদিনেও নন্দন চত্বর ছিল কানায় কানায় পূর্ণ ৷ কেউ এসেছিলেন সিনেমা দেখতে, কেউ বা নন্দনের এই সময়ের চেহারা উপভোগ করতে। মোদ্দাকথা উপলক্ষ সিনেমার উৎসবটিকে লুটেপুটে নেওয়া ৷ এক বর্ষীয়ান নাগরিকের কথা থেকে উঠে এলো পুরনো দিনের কথা। তিনি বলেন, "আগেও এসেছি এখনও আসি। আগে এত কমবয়সিদের ভিড় ছিল না। এখন কমবয়সিদের প্রচুর ভিড়। একটা মেলার চেহারা নিয়েছে চলচ্চিত্র উৎসব। ভালো লাগছে। দিনদিন এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আরও একবার এবার 'সপ্তপদী' দেখলাম। এখানকার পরিবেশ আমার খুব ভালোলাগে। তাই প্রত্যেকবার আসি।"
তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, কখনও যদি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে তখন তিনি কীভাবে সাজাবেন? তিনি আগ্রহের সঙ্গে জানান, "সেই সময়ে মানুষের চাহিদা, রুচি যেমন থাকবে সেভাবেই সাজানো হবে। আজ থেকে দশ বছর পরে কী হবে কেউ জানে না ৷ তখনকার ছেলেপুলেরা কী চাইছে সেই অনুযায়ীই সাজানো উচিত।" কলেজ পড়ুয়াদের দেখা গেল ঘোরার মুডে। ওঁরা বললেন, "পরীক্ষা চলছে তাই সিনেমা দেখতে আসা হয়নি। তবে আজ একটু কিছুক্ষণ ঘুরব। এখানে একটা নান্দনিক ব্যাপার আছে। সেটা দেখতে আসা। নন্দন মানে বাঙালিয়ানা। নন্দন বলতে স্বপ্নপূরণ। নন্দন বড় হওয়ার উপাখ্যান। ছোটবেলা থেকে ভালো খারাপ সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নন্দন এবং আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস।"
ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ প্রসঙ্গে জনৈক কলেজ ছাত্রী বলেন, "আমার বাড়িতে ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ নিয়ে সবসময়েই একটা চর্চা চলতে থাকে।" এই আনন্দ উৎসবের মাঝে একইসঙ্গে দিল্লির বিস্ফোরণের কথাও মাথায় ঘুরছে আগতদের। কেননা কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন সিটিতে এই ধরনের ঘটনা যে কখনও ঘটবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই বলে দাবি এক তরুণীর। আরেক কলেজ পড়ুয়া বলেন, "বাড়ি থেকে ভিড়ভাট্টায় যেতে বারণ করছিল আজ। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আশা করি ভালো হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।"