কলকাতায় জুবিনের শেষ ছবি দেখতে এসে আবেগী দর্শকরা

কলকাতায় জুবিনের শেষ ছবি দেখতে এসে আবেগী দর্শকরা
এই ছবিতে জুবিন গর্গকে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী শিল্পীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে ৷ ছবির সঙ্গীতও তাঁরই সৃষ্টি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: জুবিন গর্গ অভিনীত অসমিয়া ছবি 'রই রই বিনালে' মুক্তি পেয়েছে 31 অক্টোবর । তিনি চেয়েছিলেন, এই দিনেই মুক্তি পাক এই ছবি । তাঁর ইচ্ছেমতোই নির্ধারিত দিনে ছবি মুক্তি পেয়েছে । আর এই ছবি রিলিজের কারণে অসমে খুলেছে একাধিক বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হল । কলকাতাতেও জুবিনের ছবি দেখতে উৎসাহী দর্শকের ভিড় দেখা গেল প্রেক্ষাগৃহে ৷
'রই রই বিনালে' যুদ্ধ-পরবর্তী অসমের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি । যেখানে সঙ্গীতের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে গল্প । এটি একদল শিল্পীর প্রেম, পরিচয় এবং পরিবর্তিত সমাজে শিল্পের উদ্দেশ্য অন্বেষণের গল্প বলে । ছবিটি রাজেশ ভূঁইয়া এবং জুবিন গর্গ যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন ৷ গর্গ এবং রাহুল গৌতম শর্মা সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন ৷ পাশাপাশি জুবিন নিজে অভিনয় করেছেন ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাহুল গৌতম শর্মার সঙ্গে । সিনেমায় গর্গকে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী শিল্পীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে ৷ ছবির সঙ্গীত রচনাও হয়েছে জুবিনের হাতে ৷ তাঁর মৃত্যুর আগে, কেবল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর বাকি ছিল । তাঁর দল নিশ্চিত করেছিল যে, ছবিটির শুটিং শেষ হবে এবং 31 অক্টোবর পূর্বনির্ধারিত তারিখে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'রই রই বিনালে' ৷ এই ফিল্মে মোট 11টি গান আছে ৷
কলকাতাতেও এই ছবি ঘিরে উন্মাদনা কম নয় । কলকাতা নিবাসী বহু অসমিয়া ভাষাভাষীর মানুষকে মাল্টিপ্লেক্সে ভিড় জমাতে দেখা যায় । বাঙালি দর্শকের পাশাপাশি তাঁরাও দর্শকাসন ভরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন । জুবিনকে ঘিরে তাঁদের অনুভূতির আর আবেগের শেষ নেই । কথা বলতে গিয়ে চোখের জল বাঁধ মানেনি অসমিয়া ভাষাভাষী তিন সইয়ের ৷
তাঁরা বলেন, "ওঁর চলে যাওয়া মেনে নেওয়া যায় না । ওঁর জীবনে অনেক আশা ছিল । ওঁর বন্ধুরা যাতে তা সম্পূর্ণ করতে পারে আমরা সেটাই চাই । অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছেন জুবিন । মারা যাওয়ার পর আরও অনেক কিছু জানতে পারছি । ওঁর সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক । মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন প্রচার ছাড়া । কোনও রাজনৈতিক নেতাও এটা করতে পারবেন না ৷ মহান আত্মার মানুষ ছিলেন জুবিন । আমাদের দেশের ট্র্যাজেডি হল বেঁচে থাকতে কেউ মূল্য পায় না ৷ মুম্বই থেকে ফিরে এসেছিলেন, কারণ তিনি বম্বেয়ানার মতো হতে পারেননি । তবে, অনেকের থেকে জুবিন অনেক গুণী । এখন ওঁর সেই প্রতিভা আরও প্রকাশ পাচ্ছে ।"
জনৈক দর্শক বলেন, "জুবিন অসমের ছেলে হয়েও অনেক বাংলা গান গেয়েছেন ৷ তিনি নিজেকে আধা বাঙালি বলতেন । বহু গরিব মানুষের উপকার করেছেন জুবিন । কিন্তু কারওকে নিজের দান ধ্যানের কথা জানতে দিতেন না । এমন একজন মানুষের যে এরকম মৃত্যু হতে পারে ভাবতেই পারি না ।"
জুবিনের অসমিয়া গানেরই বেশি ভক্ত এক বাঙালি ৷ তাঁর কথায়, "জুবিনের অন্য সব ভাষার থেকে অসমিয়া গানের সুর বেশি টানে আমাকে । সব কথা বুঝি না । সুরের জন্যই শুনি ।"
এদিন জুবিনের সঙ্গে গান গেয়েছেন এমন এক সঙ্গীতশিল্পী সংহতি দাসের সঙ্গে কথা হল ৷ তিনি বললেন, "জুবিনদা'র সঙ্গে আলাপ আমার খুব সিনেম্যাটিক । দশ বছরের আলাপ । দশ বছর বাংলা ও কলকাতায় শো করেছি জুবিনদা'র সঙ্গে । উনি আমার ভগবান । স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছেন এই ছবিটার । একজন অন্ধ শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি । এমনও দেখেছি, চরিত্রটার মধ্যে ঢোকার জন্য ইচ্ছে করে স্টেজে পড়েও গিয়েছেন । এতটাই ডেডিকেশন ছিল । ছবিটা আমরা দেখব আর জুবিনদা থাকবে না এটা ভাবতেই পারি না ।"