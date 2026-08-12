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ভারতে তিনি ব্যান ! 10 বছর পর কী বললেন 'দূরী' খ্যাত আতিফ আসলাম ?

2016 সালে উরি সন্ত্রাসী হামলার পর, ভারতে পাকিস্তানি শিল্পীদের ওপর বিধিনিষেধ আরও কঠোর করা হয়।

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আতিফ আসলাম (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 1:08 PM IST

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হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: কেটে গিয়েছে প্রায় 10 বছর ৷ ভারতে, পাকিস্তানি (Pakistani Singer) এই শিল্পী ব্যান হলেও, আজও 'পহেলি নজর' গান শুনে প্রেমে পড়েন শ্রোতারা ৷ মনের না বলা কথা ভাষা খুঁজে পায়, যখন বেজে ওঠে, 'কয়সে বতায়ে কিঁউ তুঝকো চাহে..' ৷ আসলে গান আর গানের ভাষা তো তো কোনও সীমান্তে আটকে থাকে না ৷ কিন্তু পরিস্থিতি দূরে সরিয়ে দেয় ওপার সীমান্তের শিল্পীদের ৷ পাকিস্তানি শিল্পীদের ওপর ভারতের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে দীর্ঘ সময় পর মুখ খুললেন 'পহেলি দফা' গায়ক আতিফ আসলাম (Atif Aslam) ৷ 'আদত' (Aadat) খ্যাত এই গায়ক জানান, ব্যান হয়েছেন প্রায় 10 বছর ৷ কিন্তু আজও অনুরাগীরা ভিপিএন (VPN)-এর মাধ্যমে তাঁর গান শোনেন। তিনি নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, এই অভিজ্ঞতা তাঁর কেরিয়ারকে নতুন রূপ দিয়েছে।

একটি সাক্ষাৎকারে গায়ক জানান, ভারতে এই বিধিনিষেধ তাঁকে একজন স্বতন্ত্র বা স্বাধীন গায়ক হিসেবে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছে ৷ একইসঙ্গে তাঁর গান ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো অব্যাহত ছিল। ভারতে নিজের গানের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে আতিফ আসলাম বলেন, "গত 10 বছরে আমি সেখানে কোনও গান গাইনি। আমার অনুরাগীরা ভিপিএন-এর মাধ্যমে আমার গান শোনেন, সিডি তৈরি করেন এবং অন্যদের তা দেন। এমন নয় যে আমি পাইরেসি বা অবৈধ অনুলিপি তৈরিকে সমর্থন করি, তবে সঙ্গীত তার নিজস্ব পথেই ছড়িয়ে পড়ে।"

ভারতীয় বিনোদন জগতে নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে কথা বলার সময় আতিফ উল্লেখ করেন যে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলো ছিল পাকিস্তানি শিল্পীদের বিষয়ে নেওয়া এক বৃহত্তর সিদ্ধান্তের অংশ। তিনি আরও বলেন, "ভারতে আমাকে নিষিদ্ধ করার পর প্রায় 10 বছর পার হয়ে গিয়েছে। এটি ছিল ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ৷ তারা পাকিস্তানি শিল্পীদের নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন পাকিস্তানেও ভারতীয় শিল্পীদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

2016 সালে উরি (Uri) সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর ভারতে পাকিস্তানি শিল্পীদের ওপর বিধিনিষেধ আরও কঠোর করা হয়। ওই একই বছরে, গুরগাঁওয়ে আতিফ আসলামের এক কনসার্ট বাতিল করা হয়েছিল ৷ জেলা প্রশাসন আয়োজকদের অনুষ্ঠানটি স্থগিত করার পরামর্শ দিয়েছিল ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভারতে পাকিস্তানি শিল্পীদের পরিবেশনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

2016 সালের সেপ্টেম্বরে, 'ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন' একটি প্রস্তাব পাস করে। এতে বলা হয়, দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানি শিল্পী, অভিনেতা ও কলাকুশলীদের কাজে নেওয়া যাবে না। 2019 সালে পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলার পর এই বিধিনিষেধ আরও কঠোর করা হয় ৷ তখন 'অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন' ভারতীয় বিনোদন শিল্পে পাকিস্তানি শিল্পীদের কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে।

এরপর 2025 সালে পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলার পর আন্তঃসীমান্ত বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ওপর তাৎক্ষণিক ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর ফলে বেশ কিছু বড় যৌথ উদ্যোগ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফাওয়াদ খান ও বাণী কাপুরের রোমান্টিক কমেডি চলচ্চিত্র 'আবির গুলাল'। এফডব্লিউআইসিই (FWICE) এবং এআইসিডব্লিউএ (AICWA)-এর মতো সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ বয়কটের আহ্বানের জেরে, মে মাসে মুক্তির ঠিক আগের মুহূর্তে সিনেমাটির কাজ স্থগিত করে দেওয়া হয়।

হিন্দি প্রোজেক্টের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও যোগাযোগ সীমিত করা হয়। ভারত সরকার হানিয়া আমির, মাহিরা খান ও আলি জাফরের মতো জনপ্রিয় পাকিস্তানি তারকাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য বন্ধ করে দেয় ৷ যার ফলে সীমান্তের ওপারে থাকা অনুরাগীদের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আতিফ জানান, বর্তমানে তাঁর গান যেভাবে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছায়, তা তাঁকে তাঁর কেরিয়ারের শুরুর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দে, যখন মানুষ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনার আগেই রেডিয়ো, সিডি ও ক্যাসেটের মাধ্যমে তাঁর প্রথম গানকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল ৷

ভারতের যেসব অনুরাগী দেশটিতে তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁকে সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের জন্যও এক বার্তা দেন আতিফ ৷ তিনি বলেন, "এটা ঠিক যে সব শিল্পীর গান সবার কাছে পৌঁছায় না ৷ তবে আমি নিশ্চিত, আপনারা যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন, তবে ঠিকই খুঁজে নেবেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। আমার গান পছন্দ করলে আপনারা জানেন কোথায় আমাকে পাওয়া সম্ভব। আমার গান ঠিকই আপনাদের কাছে পৌঁছাবে।"

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