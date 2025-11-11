KIFF 2025: যন্ত্রকে চালনা করবে মানুষ, 'এআই' নিয়ে অযথা ভয় না-পাওয়ার বার্তা চলচ্চিত্র উৎসবে

KIFF 2025: যন্ত্রকে চালনা করবে মানুষ, 'এআই' নিয়ে অযথা ভয় না-পাওয়ার বার্তা চলচ্চিত্র উৎসবে
'এআই'-এর প্রভাব নিয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় 31তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অশোক বিশ্বনাথন-সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 9:39 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: চলচ্চিত্র দুনিয়ার নতুন সেনসেশন 'এআই' । কারও মতে 'এআই' আশীর্বাদ, কেউ বা বলে অভিশাপ । ব্যাপারটা সেই ছোটবেলার 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ'- রচনা লেখার মতো । 'এআই'-কে কেউ আবার বলে চাকরি খেকো । অনেকেরই উদ্বেগ 'এআই' একজন চিত্র পরিচালকের মৌলিকত্ব বা সৃজনশীলতায় দ্রুত থাবা বসাতে চলেছে । চিত্রনাট্যকার, গ্রাফিক আর্টিস্টদেরও 'এআই' কর্মহীন করে দিতে পারে বলে আশঙ্কা ।
ফর্মুলা, প্যাটার্ন, অ্যালগরিদম ইত্যাদির উপর ভরসা করে 'এআই' নিমেষে প্রচুর কন্টেন্ট তৈরি করে ফেলছে । এই গতির সঙ্গে একজন সৃষ্টিশীল মানুষের পাল্লা দেওয়া বেশ কঠিন । এরকম হতেই পারে কোনও প্রযোজক গতিশীল 'এআই' এবং সফটওয়্যারের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে 'এআই' দিয়েই কাজ সেরে ফেললেন । এমন চলতে থাকলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মানব সম্পদদের কী হবে? বেশ চিন্তার বিষয় ।
বলতে দ্বিধা নেই, ইতিমধ্যেই কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ভিজ্যুয়াল এফেক্টের কাজে 'এআই'- পড়তে শুরু করেছে । বিশেষ করে যুদ্ধ, পর্দায় অভিনেতার বয়স কমানো, লাইভ অ্যাকশনের সঙ্গে গ্রাফিক্সের মিশ্রণের কাজে এখন এখানে ভালোমতোই 'এআই'-এর ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে । তাই আশঙ্কা যেমন আছে, তেমনই এর সুবিধাকেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না । এই নিয়েই এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে বসেছিল আলোচনাসভা । বক্তা ছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক-সম্পাদক রবিরঞ্জন মৈত্র, চলচ্চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন, বিজ্ঞানী বেদব্রত পাইন, দক্ষিণের প্রখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার সানি জোসেফ ।
সকলেরই মিলিত বক্তব্য, এআই নিয়ে অযথা ভয় পেয়ে লাভ নেই । যন্ত্রকে চালনা করবে মানুষ । এটা একটা অস্ত্র । দেখতে হবে মানুষ এটাকে কীভাবে ব্যবহার করছে । তবে, অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ 'এআই' । তাই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এক্ষুণি তার ব্যবহার মুশকিল । এদিন 'এআই' প্রয়োগের কারিগরি দিকের ভালো ও মন্দ নিয়ে আলোচনা করেন রবিরঞ্জন মৈত্র এবং সানি জোসেফ । পরিচালনা ও প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে বলেন বেদব্রত পাইন এবং অশোক বিশ্বনাথন । অভিনয়গত দিক নিয়ে বলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ।
সানি জোসেফ বলেন, "আমরা পর্দায় ইমোশন তুলে ধরি । সফটওয়্যারের কোনও ইমোশন নেই ।" পরমব্রত বলেন, "আমি আজ অবধি নিজের হাতে এআই নিয়ে কাজ করিনি । আমার সহযোগীরা অনেক কাজ পারে এই জাতীয় । আমার মনে হয় না এ আই নিয়ে এত আশঙ্কা করার মতো কিছু আছে । এটা একটা জেনারেল আইডিয়া । যখন নতুন কিছু আসে আমরা ভাবি আগেরটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে । ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসার পরেও আমাদের সেই ভাবনাই ছিল ।"
তিনি আরও বলেন, "এ আই-এর ভাষা এক বড় সমস্যা । একটা অডিও বুক ইংরেজি থেকে হিন্দিতে পড়তে গিয়ে আমার দাঁত খুলে গিয়েছে । অথচ ইংরেজিতে তা ভীষণ সহজপাঠ্য । কিন্তু সেটাকে যখন হিন্দিতে পড়তে গিয়েছি, মনে হয়েছে এমন হিন্দি কালীদাসও বলতেন না ! কারণ, যাঁরা সেই প্রজেক্টের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা এদেশের নন । তাঁরা ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন ।"
বেদব্রত পাইনের কথায়, "এআই অবশ্যই উপযোগী ৷ কিন্তু একটা সিনেমা নির্মাণের সঙ্গে অনেকে জড়িয়ে থাকেন । একজন পরিচালক, প্রযোজক, ডিস্ট্রিবিউটর, ক্যামেরাম্যান-সহ আরও কত কে । তাঁরা কীভাবে এই আই ব্যবহার করবেন সেটাই দেখার বিষয় ।"
বক্তাদের কথার মাধ্যমে উঠে আসে, যতক্ষণ না 'এআই' সহ-পরিচালক হিসেবে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে ততক্ষণ ঠিক আছে । প্রযুক্তি ততক্ষণই বন্ধু যতক্ষণ সে নিয়ন্ত্রণে থাকে ৷ তারপরে নয় । আলোচনায় উঠে আসে এর ভার্চুয়াল প্রোডাকশনের কথাও ৷ রেকি বা শুটিং শুরুর আগেই এখন লোকেশনে জটিল দৃশ্যের ক্যামেরা মুভনেন্টের পরিকল্পনা সম্ভব হচ্ছে । চিত্রনাট্য, প্লট, থিম, দর্শকদের পছন্দ করেও 'এআই' গল্পের প্লট বানিয়ে দিচ্ছে ।
তবে প্রশ্ন একটাই, 'এআই' কাহিনিকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করার রসদ জোগাতে পারে, গবেষণার কাজে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু মানুষের মনকে বাদ দিয়ে সৃজনশীল কাজ কি সম্ভব? তা কি মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে? 'এআই'-কে নিজেদের সৃষ্টি নির্মাণে কাজে লাগাবেন নাকি লাগাবেন না তা নিয়ে পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা চলছে চলবে । তবে কাজ হারানোর ভয়ে ভীত হওয়ার যুক্তি নেই তা সেমিনারে স্পষ্ট ৷