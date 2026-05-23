স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি সহ-পরিচালক গিল্ডে, অভিযোগের নিশানায় কে?

দাবি করা হয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আছে চরম অস্বচ্ছতা। চলছে লাগাতার স্বজনপোষণ।

স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি সহ-পরিচালক গিল্ডে
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 2:56 PM IST

Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 মে: ইম্পার জট না কাটতেই প্রতিবাদের আরেক চিত্র টলিপাড়ায়। এবার গর্জে উঠল সহকারী পরিচালক গিল্ডের একাংশ সদস্য। অভিযোগ সহকারী পরিচালক গিল্ডের সেক্রেটারি নির্বাচনে রয়েছে অস্বচ্ছতা। চলছে লাগাতার স্বজনপোষণ। মে মাসের দ্বিতীয় শনিবারের তপ্ত দুপুর। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে হাজির সহ পরিচালক গিল্ডের একাংশ সদস্য। তাঁদের দাবি যথেষ্ট অস্বচ্ছতা রয়েছে গিল্ডের সেক্রেটারি নির্বাচনে। আর এই অস্বচ্ছতায় যাঁর প্রচ্ছন্ন হাত রয়েছে তিনি স্বরূপ বিশ্বাস।

সহ-পরিচালকরা এদিন মিলিতভাবে বলেন, "আমরা এই গিল্ডেরই সদস্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমরা নানা ক্ষেত্রে এখানে বঞ্চিত। কমিটি মেম্বারদের মধ্যে স্বজনপোষণ দীর্ঘদিন ধরে চলছে। ২০১১ সাল থেকে এটা চলছে। তাতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে এক প্রকার। আমাদের কর্মসংস্থানের জায়গাটা আজ বড্ড খারাপ। কীভাবে ভালো কাজ হবে, নতুন কাজ আসবে তা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। কীভাবে সব কুক্ষিগত করবে সেই নিয়েই ব্যস্ত। আমরা চাই আমাদের গিল্ড স্বচ্ছভাবে চলুক, যেটা হারিয়ে গেছে।"

দাবি করা হয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আছে চরম অস্বচ্ছতা। সহ পরিচালকেরা বলেন, "আমরা যারা সুস্থভাবে এই গিল্ডটাকে দেখতে নির্বাচনে দাঁড়াই কাজের সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে আটকে দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে। অনেককে দাঁড়াতে দেয় না। নমিনেশন জমা দেওয়ার সময়েও নানা টালবাহানা করে। নির্বাচনের পরও চলে নানান কারসাজি। টেবিলের নীচে কাজ চলে। গত নির্বাচন এবং এবারের নির্বাচনেও এটা হয়েছে।"
অভিযোগকারীদের মূল অভিযোগ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের সেক্রেটারি অমিত সামন্তর বিরুদ্ধে। ক্ষোভের অন্ত নেই স্বরূপ বিশ্বাসের উপরেও। ভোট পদ্ধতি নিয়ে রয়েছে ধোয়াশা। তাই পুরনো কমিটি ভেঙে স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটির দাবি তুলছেন সহ পরিচালকের একাংশ।

তাঁদের কথায়, "গোটা ইন্ডাস্ট্রিটা মনোপলিতে চলছে। নতুন প্রযোজক আসছে না। কাজের বাজার শেষ। আমাদের অবস্থা ভিখারিদের থেকেও খারাপ। কাজেদ সং্খ্যা কমে গেছে। কমিটি মেম্বারদের পরিচিতরা ছাড়া কেউ কাজ পাচ্ছে না। সমবন্টনের ব্যবস্থা নেই। একইসঙ্গে চলছে থ্রেট, সাসপেন্ডের চক্কর।" এই গোটা বিষয়টি সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই পাপিয়া অধিকারীর দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। আজ রিজেন্ট পার্ক থানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর গিল্ডের সেক্রেটারির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সহ-পরিচালকেরা।

