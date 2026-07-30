রামায়ণে 'শ্রুতকীর্তি' কে ? সাই পল্লবীর বিপরীতে অভিনয় প্রসঙ্গে অকপট অভিনেত্রী সুরভি

রামায়ণে 'শ্রুতকীর্তি' কে ? সাই পল্লবীর বিপরীতে অভিনয় প্রসঙ্গে অকপট অভিনেত্রী সুরভি
ছবিতে রণবীর কাপুরকে ভগবান রাম, সাই পল্লবীকে সীতা, যশকে রাবণের ভূমিকায় দেখা যাবে। মহাকাব্যে সীতার বোনেদের চরিত্রে কারা অভিনয় করছেন, তা নিয়েও কৌতুহল ছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 4:43 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 জুলাই: মুক্তি পেয়েছে পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' (Ramayana) সিনেমার ট্রেলার। ছবিটির কলাকুশলী এবং তাঁরা কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল রয়েছে। ছবিতে রণবীর কাপুরকে ভগবান রাম, সাই পল্লবীকে সীতা এবং যশকে রাবণের ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে এই পৌরাণিক মহাকাব্যে সীতার বোনেদের চরিত্রে কারা অভিনয় করছেন, তা নিয়েও অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল।
জানা গিয়েছে, সীতার বোনেদের চরিত্রের মধ্যে একজন হলেন অসমীয়া অভিনেত্রী সুরভি দাস (Surabhi Das) ৷ যিনি 'নিমা ডেঞ্জংপা' ও 'পান্ডিয়া স্টোর'-এর মতো টেলিভিশন শো-এর মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অভিনেত্রী নিজেই নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁকে সীতার কনিষ্ঠ বোন এবং শত্রুঘ্নের স্ত্রী 'শ্রুতকীর্তি'র চরিত্রে দেখা যাবে।
এক সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুরভি সব জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছিল, তিনি ছবিতে ঊর্মিলার চরিত্রে অভিনয় করছেন। তিনি বলেন, "আমি ঊর্মিলার চরিত্রে অভিনয় করছি না। আমি সীতার কনিষ্ঠ বোন এবং শত্রুঘ্নের স্ত্রী শ্রুতকীর্তির চরিত্রে অভিনয় করছি।" সুরভির জন্য 'রামায়ণ' এখন পর্যন্ত তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট। অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে, ভারতের অন্যতম বিশাল বাজেটের ও বড় পরিসরের সিনেমার অংশ হতে পেরেছেন-এটা তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না।
সুরভি বলেন, "'রামায়ণ'-এর অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তা সে চরিত্রটি ছোটই হোক না কেন। যখন আমি ফোনটা পেলাম, তখন বারবার ভাবছিলাম, আমাকে কি কেবল সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত (শর্টলিস্ট) করা হয়েছে, নাকি সত্যিই চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে? আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এত বড় সব তারকা এবং বিশাল আয়োজনের একটি সিনেমার অংশ হওয়াটা যেন অবাস্তব মনে হচ্ছিল।"
সুরভি কীভাবে এই চরিত্রটি পেলেন, সে বিষয়েও কথা বলেছেন। তিনি জানান, প্রথমে কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরার কাছে তিনি অডিশন দিয়েছিলেন। প্রায় দুই মাস পর, যখন তিনি 'পান্ডিয়া স্টোর' (Pandya Store)-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁকে ফোন করে জানানো হয় যে তিনি এই সিনেমার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর প্রজেক্টে যোগ দেওয়ার আগে তাঁকে 'লুক টেস্ট' ও 'কস্টিউম ট্রায়াল'-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অভিনেত্রী বলেন, ইন্ডাস্ট্রির বড় বড় সব তারকার সঙ্গে একই পর্দায় কাজ করার বিষয়টি এখনও স্বপ্নের মতো মনে হয়।
হিন্দি সিনেমা জগতে আসার আগে সুরভি অসমের বিনোদন জগতে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি অসম থেকে মুম্বইতে পাড়ি জমান ৷ এরপর 'নিমা দেনজংপা' (Nima Denzongpa)-র মাধ্যমে টেলিভিশনে তাঁর জার্নি শুরু করেন। এরপর তাঁকে 'পান্ডিয়া স্টোর' (Pandya Store)-এ দেখা যায়, যা তাঁকে ছোটপর্দার দর্শকদের কাছে পরিচিত মুখ হয়ে উঠতে সাহায্য করে।
নিজের জার্নি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুরভি জানান যে, তিনি বিষয়টিকে কখনই কোনও সংগ্রাম বা কঠিন লড়াই হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে, সিনে জগতে কোনও পারিবারিক পটভূমি না থাকলেও সঠিক সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত অভিনেতাদের ক্রমাগত অডিশন দিয়ে যেতে হয়। তিনি বলেন, 'আমি এটাকে সংগ্রাম বলব না। এটা আসলে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমরা তো এমন কোনও সিনেমা পরিবারের সদস্য নই যে কেউ একটা ফোন করলেই আমাদের কাজ জুটিয়ে দেবে। এখানে অডিশন দিতে হয় ক্রমাগত ৷" অভিনেত্রী জানান যে, মুম্বইতে আসার পর নিয়মিত কাজ পাওয়ায় তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, টেলিভিশনের পর তিনি 'রামায়ণ'-এ কাজ করার সুযোগ পান এবং বর্তমানে আরও দুটি সিনেমার কাজ তাঁর হাতে রয়েছে।
'রামায়ণ' ছাড়াও সুরভিকে 1971 সালের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত একটা সিনেমায় দেখা যাবে, যেখানে তিনি এক শক্তিশালী নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন। এছাড়া তিনি পরিচালক বিকাশ বহলের 'দিল কা দরওয়াজা খোলনা ডার্লিং' (Dil Ka Darwaza Kholna Darling) সিনেমাতেও কাজ করছেন।