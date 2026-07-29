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অসমে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষদের পাশে সলমন-পাপন, আর্তদের পাশে থাকার আহ্বান আলিয়া-আদিলের

অসমের বন্যায়, সলমনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনই অভিনেত্রী আলিয়া ভাটও তাঁর অনুরাগীদের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ৷

assam-floods-alia-bhatt-salman-khan-bhumi-pednekar-papon-adil-hussain-concern-over-devastating-situation
অসমে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিচলিত তারকারা (ইটিভি ভারত/এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 10:46 AM IST

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হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: অসমের ভয়াবহ বন্যা (Assam floods) পরিস্থিতিতে সলমন খানের পর এবার আলিয়া ভাট, ভূমি পেডনেকরও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই অসমে বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য সাহায্য পাঠানো হচ্ছে ৷ সেই তালিকায় সংযোজন বলিউড তারকাদের ৷ সলমনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনই অভিনেত্রী আলিয়া ভাটও তাঁর অনুরাগীদের অসমের মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ৷ সাহায্যের আহ্বান আদিল হোসেন-গায়ক পাপনেরও ৷

আলিয়া ভাটের আবেদন

মঙ্গলবার, আলিয়া অসমের বিধ্বংসী বন্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় অবিলম্বে ত্রাণ প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার অনুগামীদের এগিয়ে যাওয়ার এবং সংকটের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার জন্যও আবেদন করেছেন। আলিয়া সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "এই মুহূর্তে, বন্যা আমাদের দেশের অনেক অংশকে প্রভাবিত করছে ৷ অসম সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৷ এটা অবিশ্বাস্যভাবে চ্যালেঞ্জিং সময়ের মুখোমুখি ৷" অভিনেত্রী আরও লেখেন, "60 জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন। লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। পরিবার হারিয়েছে তাদের বাড়িঘর, তাদের জমি, তাদের গবাদিপশু, এমনকি তাদের ভালোবাসার মানুষও। এই পরিস্থিতি প্রতি বছর হয় আর আমাদের সতর্ক করে যায়।"

assam-floods-alia-bhatt-salman-khan-bhumi-pednekar-papon-adil-hussain-concern-over-devastating-situation
অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি (ইটিভি ভারত)
assam-floods-alia-bhatt-salman-khan-bhumi-pednekar-papon-adil-hussain-concern-over-devastating-situation
আলিয়ার বার্তা (সোশাল পোস্ট)

এরপর আলিয়া দ্রুততার সঙ্গে বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য ত্রান পাঠানোর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অনুরাগীদের এগিয়ে আসতে বলেন ৷ অভিনেত্রীর কথায়, "অসমে এই মুহূর্তে অবিলম্বে ত্রাণ প্রয়োজন ৷ আপনি যদি ভাবেন যে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন, আমি কয়েকটা উপায় শেয়ার করছি যা আমরা আগামী কয়েকদিনে ত্রাণ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ৷ #CircleOfHope"

আলিয়ার পাশাপাশি অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকারও অসমের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে নিজের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। গত বছর পঞ্জাবে সম্মিলিত ত্রাণ প্রচেষ্টার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বন্যাদুর্গত অসমে ত্রাণ সরবহারে সহায়তার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অসমের বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরতে তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে বেশ কিছু ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন ৷ এসব ভিডিয়োতে একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়ে মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া, মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিস্থিতির ছবি উঠে এসেছে।

assam-floods-alia-bhatt-salman-khan-bhumi-pednekar-papon-adil-hussain-concern-over-devastating-situation
অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি (ইটিভি ভারত)

সলমন খানের সাহায্য

অসমের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বলিউড সুপারস্টার সলমন খান নীরবে নিজের ভূমিকা পালন করেছেন। জানা গিয়েছে, তাঁর নিজস্ব এনজিও 'বিইং হিউম্যান'-এর ব্যানারে ধাপে ধাপে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি স্থানীয় এক ফ্যান ক্লাবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এই কার্যক্রমের শুরুতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হবে এবং এরপর অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। অভিনেতার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে যে এই ত্রাণ কার্যক্রম অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধাপে সাজানো হয়েছে। বন্যাদুর্গত এলাকায় তাৎক্ষণিক খাওয়ার উপযোগী খাবারের প্যাকেট ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই এর প্রথম ধাপ শুরু হয়ে গিয়েছে।

পাপনের বার্তা

অসমের বন্যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে গায়ক পাপনও সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ৷ তিনি বলেন, "আমি শুধু আপনাদের নজরে আনতে চাই যে, এই মুহূর্তে অসমে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রতি বছরই এখানে অনেক বৃষ্টি হয়, বন্যাও হয়। কিন্তু এ বারের পরিস্থিতি কল্পনারও বাইরে। অনেক গ্রাম জলমগ্ন। এখনও বহু মানুষ গৃহহীন। শত শত মানুষ নিখোঁজ। অনেকের মৃত্যু হয়েছে। অসংখ্য পশুও মারা গিয়েছে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তাই সবাইকে বিষয়টি জানাতে সাহায্য করুন। ভারত এবং বিশ্বের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, দয়া করে অসমের দিকে নজর দিন। এটা মানবিকতার প্রশ্ন। আমরা সবাই মিলে যতটা সম্ভব সাহায্য করি। দ্রুত সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা এখান থেকে নিজেদের মতো চেষ্টা করছি। আপনারা যদি সাহায্য করতে চান, তা হলে এগিয়ে আসুন।"

অসমের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিল হোসেনের পরিবার

আদিল হোসেন জানান, "আপার অসমের শিবসাগরে আমার বোন ও ভাগ্নীদের বাড়িঘর বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে। আমি তাদের সহায়তা করার উপায় খুঁজছি ৷ সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।" আদিল আরও জানান যে, তিনি প্লেব্যাক গায়ক ও সুরকার পাপনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, যিনি অসমে দুর্গত মানুষদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই আমি প্রতি বছর ভয়াবহ বন্যা দেখে আসছি এবং এ বছর পরিস্থিতি আরও খারাপ। বন্যা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ তাই আমি ভীষণ হতাশ, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও বিষণ্ণ বোধ করছি।"

অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি

অসমে বর্ষাকালে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয় ৷ এবারও রাজ্যের 35টি জেলার মধ্যে 25টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত বন্যায় রাজ্যজুড়ে 66 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ 171টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে ৷ কয়েক হাজার বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় রাজ্যের কৃষি ও গবাদি পশুর ওপর খুব বাজে প্রভাব পড়েছে। প্রায় 37 হাজার 139 হেক্টর আবাদি জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ আড়াই লক্ষেরও (2.56 লক্ষ) বেশি গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে যে, 26 হাজার-এরও বেশি গবাদি পশু ভেসে গিয়েছে।

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অসমে বন্যা আলিয়া ভাট সলমন খান
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