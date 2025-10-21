ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ্য সম্মান না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছিল আসরানির ? মুখ খুললেন ম্যানেজার

ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ্য সম্মান না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছিল আসরানির ? মুখ খুললেন ম্যানেজার
"সবাই তো সুযোগ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন ৷ কিন্তু আসরানি এমন ছিলেন না ৷" কী বললেন 20 বছরের ছায়াসঙ্গী আসরানির ম্যানেজার বাবুভাই থিবা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 4:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: সোমবার আলোর উৎসবে আচমকাই নামে অন্ধকার ৷ আনন্দের আবহে প্রয়াত হন অভিনেতা আসরানি। দীর্ঘসময় অসুস্থ থাকার পর দীপাবলির দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা ৷ আকস্মিকভাবে অভিনেতার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর দীর্ঘ 20 বছরের সঙ্গী ম্যানেজার বাবুভাই থিবা ৷ প্রায় দু'দশকের কাছাকাছি সময় আসরানির সঙ্গে কাটিয়েছেন বাবুভাই ৷ আজ প্রিয় বন্ধু তথা সঙ্গীর প্রয়াণে স্মৃতির সরণীতে ভাসলেন বাবুভাই ৷ অভিনেতা আসরানি ব্যক্তিগতভাবে মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, কেমন সম্পর্ক ছিল অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ইটিভি ভারতের সঙ্গে শেয়ার করেন প্রয়াত অভিনেতার ম্যানেজার ৷
প্রথমদিকে আসরানির ম্যানেজার ছিলেন মিস্টার জোশি ৷ তখন বাবুভাই ও আসরানি একে অপরের সঙ্গে কাজের সূত্রে পরিচিত ছিলেন ৷ থিবা বলেন, "মিস্টার জোশির প্রয়াণের পর স্যার আমাকে বলেন, এবার তুমি আমাকে সামলে নাও ৷ কারণ আমরা একে অপরকে অনেকদিন ধরে জানি ৷ সেখান থেকেই আমাদের জার্নি শুরু ৷ ভীষণ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ছিলেন আসরানি ৷ ভীষণ সৎ ছিলেন ৷ অভিনেতা হিসাবে দুর্দান্ততো ছিলেনই ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ নম্র-ভদ্র ছিলেন ৷ কখনও কারোর সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করেননি ৷ সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পছন্দ করতেন ৷"
থিবা-আসরানির সফর
থিবার কথায়, "আমি 40 বছর ইন্ডাস্ট্রিতে আছি ৷ আমি অন্য অনেক তারকাদের বিজনেস ম্যানেজার ছিলাম ৷ প্রায়সময়ই আসরানির সঙ্গে আমার শুটিং সেটে দেখা হত ৷ ওঁনার সঙ্গে কাজ করার আগে থেকেই আমাদের পরিচয় ছিল ৷ জোশি স্যার একসময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ তখন তিনি আমাকে আসরানির কাজ দেখার জন্য অনুরোধ জানান ৷ এটা 20 বছর আগের কথা ৷ ফলে যখনই জোশি স্যার অসুস্থ হয়ে পড়তেন অভিনেতা আসরানির কাজ আমি দেখতাম ৷ যখন জোসি স্যার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তারপর থেকে প্রতিনিয়ত আমি আসরানি স্যারের কাজ দেখে আসছি ৷"
কেমন ছিলেন অভিনেতা আসরানি ?
দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা ম্যানেজার জানান, "ওঁনার জীবন যাপন ভীষণ সাধারণ ছিল ৷ দেখনদারি তিনি একদম পছন্দ করতেন না ৷ সকালে উঠে হাঁটতে যেতেন, যোগা করতেন ৷ এরপর কাজের জন্য বেরিয়ে যেতেন ৷ উনি শুটিং সেটে দেরি করে পৌঁছানো পছন্দ করতেন না ৷ 9টার শিফট হলে উনি অনটাইম পৌঁছে যেতেন ৷ কোথাও দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি আগে থেকে প্রযোজককে জানিয়ে দিতেন ৷ নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যেতে পছন্দ করতেন ৷"
সবসময় শেখার তাগিদ অনুভব করতেন
300-র বেশি সিনেমায় কাজ করা আসরানি মনে করতেন, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রোজই কিছু না কিছু শেখার আছে ৷ তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাজ দেখে শিখতেন ৷ থিবা জানান, "এখন একটা শট হয়ে গেলে অভিনেতা ভ্য়ানে অথবা রুমে চলে যান ৷ তেমনটা আসরানি ছিলেন না ৷ তিনি সেটে বসে বাকি তারকাদের শট দেখতেন ৷" কারণ হিসাবে দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গী ম্যানেজার বলেন, " আসরানি বলতেন, একটা শটের আগে এবং পরে যে দৃশ্য শুট করা হচ্ছে সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রী কী প্রতিক্রিয়া বা রিঅ্য়াকশন দিচ্ছেন তা আমাকে দেখতে হবে ৷ আমার শট না থাকলেও সহ-অভিনেতাদের কাজ স্টাডি করতে হবে ৷ সেটা বুঝেই আমি নিজেকে তৈরি করব ৷" ফলে সেট থেকে কখনও দূরে যেতেন না আসরানি ৷ শুটিং সেটে স্পটবয় থেকে তারকা সকলের সঙ্গে হাসিখুশি, মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করতেন ৷"
ব্যক্তিগত জীবনে কেমন ছিলেন অভিনেতা ?
"রোজনামচা জীবনেও আসরানি স্যার ভীষণ মজার লোক ছিলেন ৷ কথায় কথায় তিনি এমন মজাদার বিষয় তুলে ধরতেন যা শুনে হাসি চেপে রাখা যেত না ৷ কোনও অনুষ্ঠানে গেলে দর্শকদের মন্ত্র মুগ্ধ করে দিতেন কথার ম্যাজিকে ৷ অসাধারণ সেন্স অফ হিউমার ছিল ৷ ছোট ছোট বিষয় নিয়ে নানা মজার কথা বলতেন আর দর্শকদের হাসাতেন ৷ ওঁনাকে নিয়ে এত কথা আছে যতই বলি না কেন কম মনে হবে ?" বলেন থিবা ৷
অমিতাভের প্রস্তাব নাকচ
থিবার কথায়, "একটা মজার ঘটনা বলি ৷ মুম্বইয়ের ফিল্মসিটিতে অমিতাভ বচ্চন 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র শুট করছিলেন৷ সেখানে আসরানিও একটা সিনেমার শুটিংয়ে ফিল্মসিটিতে ছিলেন ৷ একটু উঁচু জায়গায় সেট বসেছিল ৷ সেই জায়গায় টেকনিশিয়ান ও অন্য শিল্পীরা হেঁটেই ওপর দিকে যাচ্ছিলেন ৷ ঠিক সেই সময়ে অমিতাভ বচ্চনের গাড়িও সেই পথে যাচ্ছিল৷ তিনি আসরানিকে দেখে গাড়িতে এসে বসার প্রস্তাব দেন ৷ তিনি জানান, অনেকটা উঁচুতে যখন শুটিংয়ের সেট পড়েছে তিনি গাড়িতে করে ছেড়ে দিয়ে আসবেন ৷ এমনটা শুনে আসরানি অমিতাভকে বলেন, "আরে আপনি তো সুপারস্টার ৷ আর আমরা ক্যারেক্টার আর্টিস্ট ৷ আমার চলার অভ্যাস আছে ৷ আমি পৌঁছে যাব ৷" অর্থাৎ অমিতাভজির প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দেন ৷ সেটা দেখে অমিতাভজি পাল্টা আসরানিকে বলেন, "আরে বয়স হয়ে যাচ্ছে ৷ চলো আমি ছেড়ে দিচ্ছি ৷" তখন উনি বলেন "আমি হেঁটেই যাব" ৷ এমনটা কে করেন এখানকার দিনে ? সবাই তো সুযোগ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন ৷ কিন্তু আসরানি এমন ছিলেন না ৷
জীবনে আসল অ্যাওয়ার্ড
উনি কোনও অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিতে যেতেন না ৷ কোনও পার্টিতে যেতেন না ৷ ওটাই ওঁনার স্বভাব ছিল ৷ উনি পছন্দ করতেন না ৷ আমি ওঁনাকে অনেকবার বলেছি, আপনার যা কাজ তাতে আপনার পুরস্কার পাওয়া উচিত ৷ উনি বলতেন, "ছাড়ো এই সব কথা ৷ আমাদের কাজ করে যেতে হবে ৷ দর্শক আমার কাজ ভালোবাসে ৷ আমাকে লোক ডাকে, ইভেন্ট-সিনেমার ডাক পাই ৷ তাহলে দুঃখ কেন পাব ? দর্শকদের ভালোবাসাই আমার কাছে বড় সম্মান ৷ সিনেমার ফাংশনে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হোক বা না হোক কী যায় আসে... ৷" তাই উনি এই বিষয় নিয়ে তত ভাবতেন না ৷ 300-র বেশি সিনেমায় কাজ করেছেন ৷ দর্শক কত ভালোবাসেন ৷ ইন্ডাস্ট্রিতে সেই অনুযায়ী সম্মান তিনি পাননি ৷ আমি অনুভব করতাম ৷ কিন্তু তিনি মাথা ঘামাতেন না ৷ তাঁর কাছে দর্শকদের ভালোবাসাটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ৷
ন্যায্য পারিশ্রমিক নিতেও কিন্তু বোধ করতেন
থিবা বলতে থাকেন, "অভিনেতা ঘরের খাবার খেতে পছন্দ করতেন ৷ কখনই আজকের তারকাদের মতো হোটেল থেকে খাবার আনানো বা স্পেশাল খাবার আনাতেন না ৷ শুটিং সেটে যে খাবার আসত তাই খেতেন ৷ নাক উঁচু টাইপের মানুষ ছিলেন না ৷ এমনকী টাকা-পয়সা নেওয়ার ক্ষেত্রেও উনি অনেক সময় দরদাম করতে চাইতেন না ৷ আমি ওঁনাকে বলতাম, উনি পারিশ্রমিক হিসাবে যা নেন তা খুবই কম ৷ কিন্তু তিনি বলতেন, "ঠিক আছে ৷ প্রযোজক আমাকে দিতে পারবে এমন পারিশ্রমিকই চাওয়া উচিত ৷ সেটা তার বাজেটে থাকা উচিত ৷ তুমি আমার পারিশ্রমিক বাড়িও না ৷ যদি বাড়াতেই হয় অল্প অল্প বাড়াও ৷ যাতে প্রযোজকের সমস্যা না হয় ৷ উনি পারিশ্রমিক বাড়ানোর অুমতি দেননি ৷ ভীষণ মাটির মানুষ ছিলেন ৷ মাটিতে পা রেখেই চলতেন ৷"
পাইপলাইনে সিনেমা
পরিচালক প্রিয়দর্শনের 'ভূতবাংলা' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন আসরানি ৷ এই সিনেমাতেও তিনি কাজ করেছেন অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ৷ আবার অক্ষয়ের সঙ্গেই 'হ্যায়ওয়ান' সিনেমার শুটিং সম্পন্ন হয়নি ৷ থিবা জানান, "এই সিনেমার একটা শিডিউল এখনও বাকি আছে ৷ এটাই ওনার শেষ সিনেমা ছিল ৷ এছাড়াও টেলিভিশন সিরিয়াল 'সংস্কার'-এ কাজ করার কথা ছিল ৷ কিন্তু আচমকা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর সেই সিরিয়ালের শুটিং বাতিল করা হয় ৷ মৃত্যুর 10 আগে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'হ্যায়ওয়ান' সিনেমার শুটিং করেছেন আসরানি ৷"