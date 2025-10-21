'শোলে' থেকে 'ধামাল'- 'কমেডি কিং' আসরানির এই সিনেমা না দেখলেই নয়

'শোলে' থেকে 'ধামাল'- 'কমেডি কিং' আসরানির এই সিনেমা না দেখলেই নয়
আসরানি অভিনীত এই সিনেমা সিনেমার ইতিহাসে আর মানুষের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে ৷
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: কিছু কিছু অভিনেতা থাকেন যাঁরা হিরো না হয়েও সিনেমায় তাঁদের হিরোগিরি কখনও হাসায় আবার কখনও কাঁদায় ৷ পর্দায় যাঁদের উপস্থিতি দর্শকদের বাধ্য করে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার জন্য ৷ তেমনই একজন অভিনেতা ছিলেন গোবর্ধন আসরানি (Govardhan Asrani) ৷ যাঁর অনবদ্য কমিক টাইমিং এবং বহুমুখী অভিনয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমা জগতে অদম্য চিহ্ন রেখে গেলেন।
সোমবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ এই অভিনেতা ৷ তাঁর মৃত্যুতে চোখের সামনে বারবার ফিরে আসছে সেই সব সিনেমার দৃশ্য, যেখানে তাক লাগিয়েছেন অভিনেতা আসরানি ৷ পাঁচ দশকেরও বেশি কর্মজীবন জুড়ে, আসরানি 400-টিরও বেশি হিন্দি এবং গুজরাতি সিনেমায় অভিনয় করেছেন ৷ একনজরে সেখান থেকে বাছাই করা কিছু সিনেমার স্মৃতি টুকরো রইল এই প্রতিবেদনে (Best Movies of Comedian Asrani) ৷
1) শোলে (1975)- জয়-বীরুর বন্ধুত্ব যাপনের সিনেমা যদি হয় শোলে তবে "আংরেজ কে জামানে কে জেলার" বললে করতেই হয় আসরানির নাম ৷ নিঃসন্দেহে আসরানির আইকনিক চরিত্রগুলোর মধ্যে এটি একটি ৷ এই সিনেমায় তাঁর কমিক টাইমিং এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ মুখ হিন্দি সিনেমার অন্যতম স্মরণীয় চরিত্রে পরিণত করেছে।
2) চুপকে চুপকে (1975)- হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে ছিলেন ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ঠাকুর, জয়া বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চন ৷ প্রধান তারকাদের অভিনয়ের পাশাপাশি মজাদার, চতুর চরিত্রে আসারানির ভূমিকা কে ভুলতে পারে ৷ তাঁর সংলাপ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কমেডির ধরন আজও প্রিয়।
3) অভিমান (1973)- এই সিনেমা যারা দেখেছেন তারা জানেন অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনের পাশাপাশি আসরানি ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ কৌতুক অভিনেতার পাশাপাশি তিনি যে সিরিয়াস অভিনয়ও করতে পারেন, এই সিনেমায় ধরা পড়ছে তারই ঝলক ৷
4) ভুল ভুলাইয়া (2007)- মুরারি, পৈতৃক বাড়ির কর্মী হিসেবে, আসারানি এই সাইকোলজিক্যাল কমেডিতে ভরপুর এই সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন ৷ বড় বড় তারকাদের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয়, কমেডির কথা বললে আজও তার প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু কম ছিল না ৷
5) ধামাল (2007)- হেরা ফেরি (2000)- এই দুটি সিনেমাতেই আসরানির অসাধারণ কমিক টাইমিং হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরায় ৷ তিনি নেই, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম অভিনেতা আসরানির এই সিনেমা দেখে মুগ্ধ হবে বারবার ৷