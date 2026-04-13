'জীবন এখানেই শেষ হওয়া উচিত'- কেন বলেছিলেন আশা ভোঁসলে ? গায়িকার শেষ পোস্টেও মৃত্যুর সংকেত !

'জীবন এখানেই শেষ হওয়া উচিত'- কেন বলেছিলেন আশা ভোঁসলে ? গায়িকার শেষ পোস্টেও মৃত্যুর সংকেত !
মৃত্যুর বহু বছর আগে, এই মন্দির দর্শনের পর তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন ৷ এমনকী, তাঁর শেষ গানেও উঠে এসেছে মোক্ষলাভের কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 11:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 এপ্রিল: আশা ভোঁসলের প্রয়াণ এখনও যেন দুঃস্বপ্ন অনেকের কাছে ৷ এক মর্মান্তিক বাস্তব, যা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। আজ 'শেষ সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী'র প্রয়াণের পর একাধিক পুরনো ভিডিয়ো বারবার ঘুরে আসছে সামাজিক মাধ্যমে ৷ তেমনই এক ভিডিয়োয় ধরা পড়েছে, আশা ভোঁসলের মৃত্যু কামনার কথা ৷ ভাইরাল সেই ভিডিয়োতে আশাজি জানিয়েছেন, "জীবন এবার এখানেই শেষ হওয়া উচিত" ৷ জানেন একথা কেন বলেছিলেন তিনি ? কোথায় গিয়ে এমন অনুভূতি হয় শিল্পীর ? সেখান থেকে কীভাবে পেলেন বেঁচে থাকার জিয়নকাঠি ? যদিও মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগেই তিনি তাঁর শেষ গানের শেষ পোস্টে উল্লেখ করেছিলেন, মোক্ষলাভের কথা ৷ অনুভব করেছিলেন, মৃত্যু যেন দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে !
সালটা 2018-র অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস ৷ 85 বছর বয়সে জীবনে প্রথমবার গোল্ডেন টেম্পল বা স্বর্ণমন্দির দর্শন করেছিলেন আশা ভোঁসলে ৷ আর সেখানে ঐশ্বরিক শক্তির সান্নিধ্যে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেই অনুভূতি-ই এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল ৷
আমার কষ্ট বুঝে ভগবান আমাকে ডেকেছেন: আশা ভোঁসলে
দরবার সাহেবে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আশা বলেন, "আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ৷ তা আমি ভাষায় প্রকাশিত করতে পারব না ৷ এখানে এত ভালো স্বাদের খাবার পাওয়া যায়, তা আর কোথাও পাওয়া যায় না ৷ আমরা অনেকবার ভেবেছি, এখানে আসব আসব, আসলে ভগবানের ডাক আসা চাই ৷ এবার উনি আমাকে ডাকলেন ৷ মনে হয়, উনি আমার কষ্ট বুঝতে পেরেছেন ৷ আমার বয়স হয়েছে বুঝতে পেরেছেন ৷ তাই মনে করেছেন, এবার আমার এখানে আসাই উচিত ৷"
আমার জীবন এখানেই শেষ হওয়া উচিত : আশা ভোঁসলে
আশা গোল্ডেন টেম্পল দর্শনের পর স্বীকার করেন, গুরু গ্রন্থ সাহেবের কাছে প্রণাম করার পরে, তিনি সেই মুহুর্তে মরতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "আমি সোনা-রূপো চাই না ৷ আমি যখন স্বর্ণমন্দিরের ভিতরে গেলাম, যেখানে গুরু গ্রন্থ সাহেব আছেন আর যেখানে কীর্তন হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে আমার মনে হল, জীবন এখানেই শেষ হওয়া উচিত ৷ যেন এই মুহূর্তের বাইরে আর কোনও অস্তিত্ব নেই৷
মিরাকেলের সাক্ষী আশা ভোঁসলে…
তিনি জানান, হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হওয়ার কারণে তিনি মাটিতে বসতে পারেন না ৷ কিন্তু কী অদ্ভুত শক্তি তিনি অনুভব করেছিলেন যে স্বর্ণমন্দিরে মাটিতে বসে তিনি গুরু গ্রন্থ সাহেবকে প্রণাম করেছিলেন ৷ আশাজি বলেন, "আমি নীচে বসতে পারি না ৷ কিন্তু জানি না, আজ কী করে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসতে পারলাম ৷ আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'আপনার ইচ্ছা, আপনার যদি ইচ্ছা থাকে আমি নীচে মাথায় ঠেকাই তাহলে তাই হবে...' ৷ আর সত্যিই আমার হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসতে পারলাম ৷ আমি মাথা ঠেকালাম আর কেঁদে ফেললাম ৷ আমি জানি না, কীভাবে সেটা সম্ভব হল ৷ ঘরে কত বছর হয়ে গেল, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে পারি না ৷ এখন বুঝলাম, কোনও অদৃশ্য শক্তি আছে, যে বারবার বলছে, 'তুমি করো, তুমি করতে পারবে ৷'"
আমৃত্যু গান গাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি: আশা ভোঁসলে
গোল্ডেন টেম্পল দর্শনের পর আশা ভোঁসলে জানান যে, তিনি এখন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত গান গেয়ে যেতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি বলেন, "এখন আমার মনোবল আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ আমি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গান গেয়ে যাব ৷ কারণ উনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন ৷ আমি করতে পারব ৷
আশা ভোঁসলের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত গান, শেষ পোস্টে পরম মুক্তির কথা
গতকাল, 12 এপ্রিল 92 বছর বয়সে, ইহলোক ত্যাগ করেছেন সুর সম্রাজ্ঞী ৷ মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও তিনি গান গেয়েছেন৷ গানটি ছিল ব্রিটিশ ব্যান্ড 'গরিলাজ'-এর 'পারভাট' অ্যালবামের অংশ। নতুন গানে শেষবারের মতো শোনা গিয়েছিল আশা ভোঁসলের কণ্ঠস্বর। এই অ্যালবামেই রয়েছে 'দ্য শ্যাডোই লাইট' গান যা কিংবদন্তি গায়িকার শেষ বিদায়ী পরিবেশনা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। গানটি মুক্তির সময় আশা ভোঁসলে বলেছিলেন যে, গানটির তাঁর কাছে 'গভীর তাৎপর্য' রয়েছে। সোশাল মিডিয়া পোস্টে গায়িকা লিখেছিলেন, "বারাণসী ভ্রমণ এবং অত্যন্ত পবিত্র নদী গঙ্গার বুক দিয়ে যাত্রাকালে, আমি যা দেখেছি তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, জীবনের অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছি ৷ বুঝতে পেরেছি আমি কে এবং পৃথিবীতে আমার করণীয় কী।"
তিনি লেখেন, "'দ্য শ্যাডোয় লাইট'- (The Shadowy Light)-এ, আমার জীবনের যাত্রাকেই নির্দেশ করে ৷ আমার জন্ম, আমার সম্পর্কসমূহ, সঙ্গীতের প্রতি আমার নিষ্ঠা, আমার অর্জন এবং একজন কন্যা, মাতা, বোন, স্ত্রী ও একজন হিন্দু ভারতীয় হিসেবে আমার কর্তব্যসমূহ। এই জীবননদী পাড়ি দেওয়ার পথে আমার পথপ্রদর্শক বা মাঝিস্বরূপ হল আমার সঙ্গীত ৷ আর যখন আমি নদীর অপর তীরে পৌঁছাব, তখনই আমার এই যাত্রা পূর্ণতা লাভ করবে। আমি লাভ করব 'মোক্ষ' (পরম মুক্তি) ৷"
গায়িকার লেখনীতে উঠে আসে, "যেখানে আমি মিশে যাব আমাদের চারপাশ জুড়ে ভেসে বেড়ানো সহস্র শব্দেরই একটি হয়ে। সেই শব্দগুলোর কয়েকটি যদি একত্রিত করা হয়, তবে তা এক অপূর্ব সুরের সৃষ্টি করে। তাই, আমিও সেই শব্দগুলোরই একটি হয়ে উঠব ৷ যা কালক্রমে পরিণত হবে কোনও এক সুন্দর গানের নোট হিসেবে ৷ আর সেই গান সহস্র বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুনে যাবে। প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এই যে মুক্তি-নদীর অপর তীরে ঠিক সেটাই আমার অপেক্ষায় রয়েছে।" সোমবার বেলা 11টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত কিংবদন্তি শিল্পীর দেহ মুম্বইয়ের বাসভবনে রাখা হবে ৷ সেখানে তাঁকে আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন । এরপর বিকেল 4টের দিকে মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।