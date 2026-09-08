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সারাজীবন হইহই করে গান গেয়েছেন আশা ভোঁসলে

আরতি মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "আশা জি যেমন হাসিখুশি ছিলেন, মুডিও ছিলেন। কারোকে পছন্দ হলে গানের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলতেন। আর না হলে পরদিন কথাও বলতেন না।"

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আশা ভোঁসলের জন্মদিন (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 5:26 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: একটি কণ্ঠ। অথচ সেই কণ্ঠের মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে একাধিক জীবন। কখনও চঞ্চল, কখনও রোম্যান্টিক, কখনও দুষ্টুমিতে ভরা, আবার কখনও গভীর আবেগে মাখা—আশা ভোঁসলে এমন এক শিল্পী, যাঁকে কোনও একটি ঘরানার মধ্যে আটকে রাখা কঠিন। কিন্তু এই বহুরঙা সাফল্যের পিছনে ছিল দীর্ঘ সংগ্রাম এবং অসংখ্য বাঁকবদলে ভরা জীবন।

আশা ভোঁসলের জন্ম 1933 সালের 8 সেপ্টেম্বর। তাঁর বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকর ছিলেন বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী ও নাট্যব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ ছোট থেকেই সঙ্গীত ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিদি লতা মঙ্গেশকরও পরবর্তীকালে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিখ্যাত পরিবারে জন্মালেই সাফল্য হাতের মুঠোয় আসে না। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের দায়িত্ব এবং জীবনের নানা প্রতিকূলতা খুব অল্প বয়সেই তাঁকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে শুরু হয় তাঁর নিজস্ব লড়াই।

হিন্দি ছবির দুনিয়ায় শুরুটা একেবারেই সহজ ছিল না। সেই সময় প্লেব্যাক জগতে প্রতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পীদের দাপট ছিল প্রবল। আশা ভোঁসলেকে প্রথম দিকে এমন অনেক গান গাইতে হয়েছে, যেগুলিকে ছবির মূল আকর্ষণ হিসেবে ধরা হত না। কিন্তু সেই জায়গাটাই ধীরে ধীরে নিজের করে নেন তিনি। অন্যরা যেখানে থেমে যেতেন, আশা সেখানে নিজের কণ্ঠের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে অস্ত্র করে এগিয়ে যেতে থাকেন।

আশা ভোঁসলের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের কথা ভাগ করে নিয়ে আরতি মুখোপাধ্যায় বলেন, "মেট্রো মারফি গানের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী ছিলাম আমি। যার বিচারক ছিলেন মদন মোহন, বসন্ত দেসাই, সি. রামচন্দ্রর মতো দিকপালেরা। আমার বয়স তখন বছর 14 কি 15, সেই প্রতিযোগিতায় সারা ভারতের মধ্যে বিজয়ী হই আমি। আশা'জি আমাদের তাঁর সেই বিখ্যাত গান শোনালেন, 'ইনা মিনা ডিকা'। খুব সিম্পল সাজে এসেছিলেন সেদিন। খুব সাধারণ একটা সাদা শাড়ি আর কানে মুক্তার দুল। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল ওঁকে। গানের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছিলেন আশা'জি। সম্পূর্ণ অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তিনি গাইলেন সি. রামচন্দ্রের সুর করা সেই বিখ্যাত গান ‘ইনা মিনা ডিকা’ । দর্শকরা ‘এনকোর, এনকোর’ বলে আবদার করতে লাগল, যতক্ষণ না তিনি গানটি তিনবার গাইলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই সেই আশা ভোঁসলে, যাঁর গান, যাঁর কথা এত শুনি! এরপর যখন আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম; তিনি আমার গালে হাত রেখে বললেন, "দেখনা, হাম ফির জরুর মিলেঙ্গে ।"

উল্লেখ্য, খুব অল্প বয়সেই আশা ভোঁসলের বিয়ে হয় গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে। সেই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনের এই অধ্যায়ের পরেও তিনি থেমে থাকেননি। পরবর্তী জীবনে আরডি বর্মনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে। আরডি বর্মনের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য এবং সঙ্গীতের সম্পর্ক দুই-ই ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁদের জুটি শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, সঙ্গীতের জগতেও এক নতুন অধ্যায় তৈরি করেছিল। ষাট ও সত্তরের দশকে এসে বদলে যায় পরিস্থিতি। ওপি নায়ারের সঙ্গে তাঁর অসাধারণ কাজ এবং পরবর্তীকালে আরডি বর্মনের সঙ্গে একের পর এক পরীক্ষামূলক গান তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়।

‘পিয়া তু আব তো আজা’, ‘দম মারো দম’, ‘ইয়ে মেরা দিল’—এই ধরনের গান প্রমাণ করে দেয়, আশা ভোঁসলের কণ্ঠ শুধু প্রচলিত প্লেব্যাকের জন্য নয়। তিনি সময়ের সঙ্গে নিজের গায়কির ধরন বদলাতে পারেন। ক্যাবারে থেকে রোম্যান্টিক গান, পপ থেকে গজল—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁকে সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করে দেয়। বিভিন্ন নামজাদা শিল্পীরা নানা সময়েই বলেছেন, "আশা ভোঁসলে কখনও নিজের কণ্ঠকে অন্য কারও ছায়ায় রাখতে চাননি। তাঁর গায়কিতে ছিল স্বতন্ত্র উচ্চারণ, দুষ্টুমি, আবেগ এবং অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। তাই সময় যত গড়িয়েছে, ‘আশা ভোঁসলে’ একটি আলাদা সঙ্গীত-পরিচয়ে পরিণত হয়েছে।

আরতি মুখোপাধ্যায় একবার ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আশা জি যেমন হাসিখুশি ছিলেন তেমন মুডিও ছিলেন। কারোকে পছন্দ হলে গানের খুঁটিনাটি ইত্যাদি সব নিয়ে কথা বলতেন। আর না হলে পরদিন এসে একটা কথাও বলতেন না। ভালো শিল্পীরা হয়ত এরকমই হন। ওঁর শিক্ষা ছিল অন্যরকম। কত রকমের গান গেয়েছেন সারা জীবনে! তার জন্য কী পরিশ্রমটাই না করেছেন! গান গাওয়ার পাশাপাশি শুনেছেন নানা ধরনের গান। দেশীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য গান শুনতেন প্রচুর। আর তা শুনে শুনে তার স্টাইল রপ্ত করতেন। রপ্ত করে হিন্দি গানের মধ্যে তা বসিয়ে দিতেন। কাজটা কিন্তু সোজা নয়। উনি যেভাবে গান গেয়ে গিয়েছেন তা কেউ পারবে না। সবকিছুর মধ্যেই নতুনত্ব আনার চেষ্টা করতেন। সারাজীবন হইহই করে গান গেয়ে গিয়েছেন।..."

প্রসঙ্গত, গানের পাশাপাশি জীবনের পরবর্তী সময়ে রান্নার প্রতিও তাঁর আগ্রহ প্রকাশ্যে আসে। সেই আগ্রহ থেকেই গড়ে ওঠে তাঁর রেস্তোরাঁর ব্যবসা। অর্থাৎ যে শিল্পী কয়েক দশক ধরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তিনিই আবার সম্পূর্ণ অন্য একটি ক্ষেত্রেও নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন। এই বৈচিত্র্যই হয়তো আশা ভোঁসলের জীবনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। বয়স তাঁকে থামাতে পারেনি কখনও। আশি পেরিয়েও তাঁর সৃষ্টিশীলতা এবং মঞ্চে উপস্থিতি বিস্মিত করেছে দর্শককে। দীর্ঘ কয়েক দশকের কেরিয়ারে তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। পেয়েছেন 'গ্র্যামি' মনোনয়ন, জাতীয় পুরস্কার-সহ ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মবিভূষণ'। তবে পুরস্কারের তালিকার বাইরেও তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন-প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শ্রোতাদের কাছে প্রাসঙ্গিক থাকা। একদিকে কিংবদন্তি পরিবারের সদস্য, অন্যদিকে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরির লড়াই; ব্যক্তিগত জীবনের নানা উত্থান-পতন, পেশাগত প্রতিযোগিতা এবং দীর্ঘ কয়েক দশকের পরিবর্তনশীল সঙ্গীতজগত-সবকিছুর মধ্য দিয়েই তিনি নিজের জায়গা তৈরি করেছেন।

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