স্বপ্নের সেই দিনগুলো মনে পড়ছে- আশা ভোঁসলের স্মৃতিতে ভাসলেন প্রসেনজিৎ-পৌষালী
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডুব দেন আশা ভোঁসলের স্মৃতিতে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: গতকাল রাত থেকেই তাঁর সুস্থতা কামনা করছিল আপামর দেশবাসী । সকলেই মনে মনে ভেবেছিলেন, বুকে সামান্য সংক্রমণ, নিশ্চই কয়েকদিনের মধ্যে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে হাসতে হাসতে বেরোবেন লেজেন্ডারি গায়িকা আশা ভোঁসলে । কিন্তু রবিবার বেলা গড়াতেই এলো দুঃসংবাদ । 92 বছর বয়সে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন 'পিয়া তু' গায়িকা ।
মাহন সঙ্গীতশিল্পীর প্রয়াণে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "গানের জগতে একটা নতুন ট্রেন্ড সৃষ্টি করেছিলেন তিনি । ওঁনার প্রতিটা গান, সেটা বাংলা হোক বা হিন্দি, এখনও আমরা গাই । আশা ভোঁসলের গান দূর থেকে শুনলেও বোঝা যেত । ওঁনার গানের একটা প্যাটার্ন ছিল । আশাজিকে ব্যক্তিগত স্তরে চিনতাম । আমার পরিচালিত-প্রযোজিত 'পুরুষোত্তম' সিনেমায় উনি গান গাইতে এসেছিলেন । ওটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো । স্বপ্নের সেই দিনগুলো মনে পড়ছে । আমি মনে করি, আশা ভোঁসলের যা গান, সব ভাষায় সেটা আজীবন থেকে যাবে ।"
সোশাল মিডিয়ায় পরিচালক অর্জুন দত্ত আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন তাঁরই গাওয়া গান দিয়ে । তিনি লেখেন, "গতকাল একটা হার্ট অ্যাটার্ক । তখন থেকেই গা ছম ছম, কি হয়.. কি হয়..তাকে ছাড়া খুব রংহীন সবটা... গানের আশা জীবনের হলো.. বিদায় আশা ভোঁসলে । আমার ফেভরিট ।"
সঙ্গীত শিল্পী পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে আশাজিকে নিয়ে পাড়ি দেন স্মৃতির সাগরে । তাঁর লেখনীতে উঠ আসে, "আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজো হোক বা কালী পুজো…. নিদেনপক্ষে বিশ্বকর্মা পুজো…. আশা ভোঁসলে বোধহয় লুকিয়ে টাকা পাঠাতেন! তোলা জামায় ন্যাপথালিন এর গন্ধ, সকাল সকাল স্নান; শুনতাম গান বাজছে, “আর কত রাত একা থাকব”… সন্ধ্যা হলেই গানের সুরে মাদকতা; “সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমি বসে আছি দুজনে…” বা “এমন মধুর সন্ধ্যায়…” নিতান্ত টাকা না পাঠালে এমনটা হয় নাকি!"
তিনি এরপর লেখেন, "কি অদ্ভুত জীবনের হাতছানি তার নামের চারিপাশ জুড়ে! জীবন থেকে দূরে আবার এক নীরব অভিমান তার কণ্ঠেই… “মেরা কুছ সামান তুমহারে পাশ” বা “চ্যান সে হম কো কভি”… কোথায় পাবো এত বিস্তীর্ণ গানের জীবন…. ? 92 বছরের বিস্তীর্ণ আকাশ পেয়েছেন আশা জি পার্থিব জীবনে; গানের জীবন হবেই হবে 92 লক্ষ কোটি বছর! আশা ভোঁসলে মানেই সেলিব্রেশন! আজকের দিনে সেই উদযাপন আমায় অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে… তুমি যাও আশা, যতই বলো, “যেতে দাও আমায় ডেকো না “…. তোমায় ডাকব বারবার… জীবন যাতনায় আমাদের “আশা” কজন আর আছে…" (বানান অপরিবর্তিত)
আরও পড়ুন-