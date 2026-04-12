একাকী রাতে আশা ভোঁসলের যে গান ঘুমোতে দেয় না...

একাকী রাতে আশা ভোঁসলের যে গান ঘুমোতে দেয় না...
আশা ভোঁসলের কোন স্যাড সং আপনার প্রিয় ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 9:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 এপ্রিল: কিছু কিছু গান থাকে যা রাত বাড়লে শব্দের গভীরতাকে আরও গভীর করে দেয় । খোলা জানলায় তখন পূর্ণিমার আধফালি আলো খেলা করে । আর মাথার বালিশ সাক্ষী থাকে রাত জাগা কিছু রূপকথার গল্পের । সেই কাহিনির সঙ্গে সুরেলা জাদু মিশে যায়, তখন এক নৈঃস্বর্গিক অনুভূতি অনুভূত হয় । এমনই কোনও রাতে আশা ভোঁসলের এই পাঁচ গান একলা রাতে চোখের পাতাকে আরও স্যাঁত স্যাঁতে করে তোলে ।
তুঝে মিলি রোশনি মুঝকো আন্ধেরা
সালটা 1960 । সাদা কালো পর্দায় মুক্তি পায় সিনেমা আপনা হাত জগন্নাথ । কিশোর কুমার সায়িদা খান, নাসির হুসেন সবিতা চট্টোপাধ্যায় অভইনীত এই সিনেমার গান তুঝে মিলি রোশনি মুঝকো আন্ধেরা গানটা কখনও শুনেছেন । মোহন সেহগল পরিচালিত এই গানের সুর দিয়েছেন শচীন দেব বর্মন ।
ইয়ে ক্যায়া জাগহা হ্যায় দোস্তো
উমরাওজান সিনেমার সুন্দর এই গজল কে ভুলতে পারে । খৈয়ামের সুরে আশা ভোঁসলের কণ্ঠে পর্দায় মাদকতা ছড়ান রেখা । 1981-এ মুক্তি পাওয়া আইকনিক এই সিনেমা পরিচালনা করেছিলেন মুজ্জাফর আলি । রেখার পাশাপাশি মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছে, ফারুক শেখ ও নাসিরুদ্দিন শাহকে ।
ও সাথি রে তেরে বিনা ভি ক্যায় জিনা
প্রকাশ মেহরা পরিচালিত মুকাদ্দর কা সিকন্দর মুক্তি পায় 1978 সালে । বিনোদ খান্না, রাখি, অমিতাভ বচ্চন, রঞ্জিত, আমজাদ খান অভইনীত এই সিনেমা ব্লকব্লাস্টারি হিট করেছিল । সিনেমার প্রতিটা গান আজও গুনগুন করে সকলেই । কল্যাণজি-আনন্দজির সুরে ও আন্জানের লেখা প্রতিটা গানের শব্দ মন ছুঁয়ে যায় । তেমনই একটা ও সাথি রে, আশা ভোঁসলে কণ্ঠে । আর একবার শুনবেন নাকি ?
ইস তরাহ তোরা মেরা দিল
এস ডি নারাং পরিচালিত সেহনাই সিনেমা দেখেছেন ? বিশ্বজিৎ, রাজশ্রী, নিরুপা রায়, জনি ওয়াকার, অসিত সেন অভিনীত এই সিনেমা মুক্তি পায় 1964 সালে । গানের সুর দিয়েছিলেন রবি শঙ্কর শর্মা । লিখেছিলেন রাজেন্দ্র কৃষ্ণান । সিনেমায় আশা ভোঁসলের কণ্ঠে ইস তরাহ তোরা মেরা দিল গানটা না শুনে থাকলে শুনে নিতে পারেন ।
মেরা কুছ সামান
যে গান কখনও পুরোনো হয় না, এটা সেই গান। যে গান আজও পুরনো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে ব্যথা দেয়, এটা সেই গান । ইজাজত সিনেমায় এই গান লিখেছেন গুলজার । সুর দিয়েছেন আর ডি বর্মন । আর তা কালজয়ী হয়েছে আশা ভোঁসলের ম্যাজিকে ।