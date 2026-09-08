সঙ্গীত জীবনে আশা ভোঁসলে পেয়েছেন মাত্র দু'বার জাতীয় পুরস্কার, একটা 'দিল চিজ ক্যায়া হ্যায়'র জন্য ; আরেকটা কোন গান ?

সঙ্গীত জীবনে আশা ভোঁসলে পেয়েছেন মাত্র দু'বার জাতীয় পুরস্কার, একটা 'দিল চিজ ক্যায়া হ্যায়'র জন্য ; আরেকটা কোন গান ?
স্বনামধন্য এই গায়িকা আট দশকেরও বেশি দীর্ঘ কেরিয়ারে 11 হাজার থেকে 12 হাজার গান গেয়েছেন বিভিন্ন ভাষায় ৷ কিন্তু জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র দু'বার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 4:20 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 সেপ্টেম্বর: বেঁচে থাকলে আজ তাঁর 93তম জন্মদিন ধুমধাম করে উদযাপন করতেন সকলেই ৷ বয়ে যেত শুভেচ্ছার বন্যা ৷ কিন্তু চলতি বছর 12 এপ্রিল সকলকে কাঁদিয়ে দিয়ে প্রয়াত হন সুরসম্রাজ্ঞী আশা ভোঁসলে (Asha Bhosle) ৷ প্রয়াণের পর এটিই তাঁর প্রথম জন্মবার্ষিকী। 1943 সালে মাত্র 10 বছর বয়সে মারাঠি সিনেমা 'মাঝা বাল'-এর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীত দুনিয়ার দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। সঙ্গীত ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গান রেকর্ডকারী শিল্পী হিসেবে 2011 সালে তিনি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নামও লেখান। কিন্তু জানেন, দীর্ঘ এই কেরিয়ারে প্লে-ব্যাক গায়িকা হিসাবে তিনি মাত্র দুটি গানের জন্য পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার (National award) ৷ কিংবদন্তি শিল্পী তাঁর জীবনের প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারটি পেয়েছিলেন 'দিল চিজ ক্যায়া হ্যায়' (Dil Cheez Kya Hai) গানটির জন্যই। আর একটা কোন গান জানেন ?
আশাজির জীবনে প্রথম জাতীয় পুরস্কার
সালটা 1981 ৷ মুজাফফর আলি পরিচালিত বলিউড ক্লাসিক সিনেমা 'উমরাও জান' (Umrao Jaan)-এ 'দিল চিজ ক্যায়া হ্যায়' এই গজলটি গাওয়ার জন্য 29তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (1982 সালে আয়োজিত) অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য গায়িকা (Best Female Playback Singer) হিসেবে সম্মানিত হন। গানটির অসাধারণ সুর তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক খৈয়াম (Khayyam)। এই সিনেমার সঙ্গীতের জন্য তিনিও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার পান। এমনকী, পর্দায় এই গানের সঙ্গে অভিনেত্রী রেখার কালজয়ী নাচ ও চোখের অভিব্যক্তি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম সেরা দৃশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।
গানটির শুটিংয়ের আগে পরিচালক মুজাফফর আলি রেখাকে লখনউয়ের আসল তওয়ায়েফদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁদের বসার ভঙ্গি, আদব-কায়দা এবং কথা বলার শৈলী নিখুঁতভাবে রপ্ত করতে পারেন। গানটির মূল কোরিওগ্রাফি কিংবদন্তি গোপী কৃষ্ণ করলেও, কেল্লা ও কোঠার পরিবেশের সঙ্গে মানানসই ও সংযত রূপ দিতে কুমুদিনী লাখিয়া রেখা নাচে বিশেষ ছোঁয়া যোগ করেন। এই চরিত্রের জন্য রেখাও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পান।
আশাজির জীবনে দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কার
স্বনামধন্য এই গায়িকা আট দশকেরও বেশি দীর্ঘ কেরিয়ারে 11 হাজার থেকে 12 হাজার গান গেয়েছেন বিভিন্ন ভাষায় ৷ কিন্তু জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র দু'বার ৷ দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ আসে 1987 সালে ৷ আশাজির গলায় বুকে মোচড় জাগানো এই কথাগুলো- 'একশো ষোলা চাঁদ কী রাতে, এক তুমহারে কান্ধে কা তিল, গীলী মেহেন্দী কী খুশবু, ঝুটমুট কে শিকবে কুছ, ঝুটমুট কে বাদে সব ইয়াদ করা দো...' ৷ গুলজার পরিচালিত 'ইজাজত' সিনেমার এই গান, আশাজির ঝুলিতে এনে দিয়েছিল জীবনের দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কার ৷
'মেরা কুছ সামান' (Mera Kuch Samaan) গান তৈরির নেপথ্যের মজার কাহিনি
সিনেমা পরিচালনার পাশাপাশি গানের কথাও লিখেছিলেন গুলজার ৷ সুর দিয়েছিলেন রাহুল দেব বর্মন ৷ এই গান তৈরির পিছনে রয়েছে এক মজার ইতিহাস। গুলজার যখন এই গানের লিরিক্স বা কথাগুলো লিখে আর. ডি. বর্মনের কাছে নিয়ে যান, তখন পঞ্চমদা ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। কারণ, গানটি কোনও প্রথাগত ছন্দ বা অন্ত্যমিল (Rhyme) মেনে লেখা হয়নি, এটি ছিল মুক্তছন্দের কবিতা (Free Verse)। লিরিক্স দেখে পঞ্চম দা রেগে গিয়ে গুলজারকে বলেছিলেন, "তুমি এটা কী লিখে এনেছ? এটা কোনও গান নাকি? এ তো সিনেমার সংলাপ! এর পরদিন তো তুমি খবরের কাগজের হেডলাইন তুলে এনে আমাকে বলবে এটাতে সুর বসিয়ে দাও !"
আর. ডি বর্মন যখন গানটি প্রায় বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আশা ভোঁসলে। তিনি গানের কথার গভীরতা বুঝতে পেরেছিলেন। পঞ্চমদা যখন ক্ষোভে ফুসছেন, তখন আশাজি এক কোণে বসে লিরিক্সের প্রথম লাইন-'ওহ লওটা দো...' অংশটুকু নিজের মতো করে সুর দিয়ে গুনগুন করতে শুরু করেন। আশার সেই মায়াবী গুনগুন শুনে মিউজিক ডিরেক্টর বর্মনের রাগ মুহূর্তেই জল হয়ে যায়। তিনি চটজলদি তাঁর হারমোনিয়ামটি টেনে নেন এবং আশা ভোঁসলের সেই গুনগুনকে ভিত্তি করেই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে গানটির ঐতিহাসিক সুর বেঁধে ফেলেন।
যে গানটিকে আর. ডি. বর্মন 'ছন্দহীন' বলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, সেটিই পরবর্তীতে ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসের অন্যতম সেরা মাস্টারপিস হিসেবে গণ্য হয়। এই গানটির জন্যই গুলজার এবং আশা ভোঁসলে দুজনেই ভারতের সর্বোচ্চ 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' (National Film Award) লাভ করেন।
উল্লেখ্য, আশাজির মৃত্যুর পর প্রথম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে কমেডি-ড্রামা সিনেমা 'ওম কা হরি'-এর জন্য তাঁর রেকর্ড করা জীবনের শেষ গান 'এ মেরি জিন্দেগি, তু ছুপি হ্যায় কাহাঁ' মুক্তি পাচ্ছে আজ অর্থাৎ 8 সেপ্টেম্বর। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন হরিশ বিয়াস ৷ ছবিতে বাবা ও ছেলের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রঘুবীর যাদব (হরি প্রসাদ চরিত্রে) এবং অংশুমান ঝা (ওম চরিত্রে)। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন সোনি রাজদান ও আয়েশা কাপুর। ছবিটি আগামী 18 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে ৷