যমলোকে শুটিংয়ের সেট! কেসটা কী?

যমলোকে শুটিংয়ের সেট! কেসটা কী?
New Bengali Cinema:সিনেমার শুটিং হতে চলেছে স্বয়ং যমরাজের দরবারে! সেখানে চিত্রগুপ্তের পাপ-পুণ্যের হিসাবের খাতায় যদি জায়গা করে নেয় সিনেমার চিত্রনাট্য, তাহলে কী কাণ্ড ঘটতে পারে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: যমালয়ে জীবন্ত মানুষ তো অতীত, এবার পৌঁছে যাবে প্রযুক্তি! গড়ে উঠবে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের সেট। আজ্ঞে হ্যাঁ, মর্ত্যলোকে নয়, এবার সিনেমার শুটিং হতে চলেছে স্বয়ং যমরাজের দরবারে! সেখানে চিত্রগুপ্তের পাপ-পুণ্যের হিসাবের খাতায় যদি জায়গা করে নেয় সিনেমার চিত্রনাট্য, তাহলে কী কাণ্ড ঘটতে পারে? পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে আধুনিক চলচ্চিত্র জগতের মজাদার মেলবন্ধনে এমনই এক অভিনব ভাবনা নিয়ে আসছে নতুন বাংলা কমেডি 'যমলোকে সিনেমা'। গ্রুফার মুভিজের ব্যানারে সমীরণ সাহার প্রযোজনায় ছবিটির কাহিনি ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন প্রকাশ দাস। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ছবির প্রাথমিক প্রস্তুতি। খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে শুটিং।
ছবির গল্পের কেন্দ্রে শুভম মুখোপাধ্যায় নামে এক স্বপ্নবাজ তরুণ। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত পরিচালক হয়ে ওঠাই তার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু স্বপ্নপূরণের পথে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাকে পৌঁছে দেয় এক অদ্ভুত জগতে। যেখানে বাস্তবের চেনা নিয়মকানুন কার্যত অচল। যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের পরিচিত পৌরাণিক জগতেই শুরু হয় আধুনিক সিনেমা তৈরির তোড়জোড়। আর তা ঘিরেই তৈরি হয় একের পর এক মজার পরিস্থিতি। তবে এই অদ্ভুত উদ্যোগের নেপথ্যে কী রহস্য রয়েছে, কীভাবেই বা এগোবে সিনেমা তৈরির কাজ, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে ছবির গল্পের মূল আকর্ষণ।
ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন আরিয়ান ভৌমিক, রূপসা মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, রাজু মজুমদার, দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও ক্যান্ডি। নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় শিল্পী এই ছবির অভিনয়শিল্পীদের তালিকায় যুক্ত হতে চলেছেন। ফলে ছবির কাস্টিংয়েও থাকছে বিশেষ চমক।
ছবির কাহিনিকার ও পরিচালক প্রকাশ দাসের কথায়, প্রচলিত কমেডির বাইরে গিয়ে দর্শকদের এক নতুন অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ছবির পরিকল্পনা। যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের মতো পৌরাণিক চরিত্রদের সঙ্গে আধুনিক চলচ্চিত্র জগতের নানা মজার পরিস্থিতিকে মিলিয়ে তৈরি হবে ছবির হাস্যরসের জগৎ। তবে শুধুই হাসি নয়, ছবিতে থাকবে আবেগ, সম্পর্কের নানা দিক এবং একাধিক অপ্রত্যাশিত চমকও। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই শুটিং শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পরিচালক। ছবির গল্পভাবনা এবং চরিত্রগুলির পারস্পরিক রসায়ন দর্শকদের ভালো লাগবে বলেই তাঁর আশা।
বাংলা ছবিতে কমেডির জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিনের। তবে চেনা ছকের বাইরে গিয়ে নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতাও বাড়ছে। সেই ধারাতেই পৌরাণিক আবহের সঙ্গে সমকালীন জীবনের বাস্তবতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যের নানা মজার দিককে একসূত্রে বাঁধতে চাইছে ‘যমলোকে সিনেমা’। মর্ত্যলোকের সিনেমার জগতে নানা কাণ্ডকারখানা তো হামেশাই দেখা যায়, কিন্তু যমরাজের দরবারে ক্যামেরা চালু হলে কী ঘটবে? চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় কি এবার জমা পড়বে সিনেমার হিসাবও? সেই উত্তর মিলবে ছবির পর্দাতেই। শুটিং শুরু হবে শীঘ্রই।