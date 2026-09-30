বাংলা ছবি কেন কম দেখেন দর্শক? 'ভূতু আয়া ভাগো' মুক্তির আগে মুখ খুললেন দেবরাজ, কী বললেন আরিয়ান?

বাংলা ছবি কেন কম দেখেন দর্শক? 'ভূতু আয়া ভাগো' মুক্তির আগে মুখ খুললেন দেবরাজ, কী বললেন আরিয়ান?
Bhootu Aaya Bhago Star Cast: আসছে 'ভূতু আয়া ভাগো'। ছবি মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে জমাটি আড্ডায় দেবরাজ-আরিয়ান ভৌমিক। সঙ্গী নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 11:23 AM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: ভূত সেজে শুরু, তারপর সত্যিই ভূতের ভয়! 2 অক্টোবর আসছে 'ভূতু আয়া ভাগো'। তার আগে ছবি নিয়ে নানা কথায় মুখর হলেন আরিয়ান ভৌমিক এবং দেবরাজ ভট্টাচার্য। দেবরাজের কথায়, "ভূতু আয়া ভাগো একটা প্যাকেজ। এখানে ভয়, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম সব আছে।"
তা হলে কী নেই ছবিতে? এই প্রশ্ন আরিয়ানকে করা হলে তিনি বলেন, "কী নেই সেটা বের করাই কঠিন। ওটাই এই সিনেমার ইউএসপি হয়ে দাঁড়াবে। এত নানা ধরনের প্লট, চরিত্র আছে তাতে ভিন্ন স্বাদ পেতে চলেছেন দর্শক এটুকু বলতে পারি। গানগুলোতে দারুণ সাড়া পেয়েছি আমরা। প্রত্যেকটা গানই আলাদা রকমের। 'জয় মা কালী' গানটার কথাই যদি বলি, ভক্তিমূলক গানটাকে র্যাপ দিয়ে এত সুন্দর করে করা যে একেবারে অন্য স্বাদের হয়ে উঠেছে।"
পুজোর আবহে রিলিজ করছে এই ছবি। পুজোতে ছবি রিলিজ করানোর ব্যাপারে সব নির্মাতার মধ্যেই সুপ্ত বাসনা কাজ করে। এই সময়ে ছবি রিলিজের সুবিধাটা ঠিক কোথায়? আরিয়ানের ব্যাখ্যায়, "একটা ব্যবসাও পুজোতে উদ্বোধন করলে সুবিধা। এই সময়ে মানুষকে বেশি করে টানা যায়। একইভাবে পুজোর ছুটিতেও মানুষকে হলমুখী করা যায়। আমাদের সৌভাগ্য পুজোর মরশুমে এবং ছুটির দিনে 2 অক্টোবর মুক্তি পেতে চলেছে আমাদের ছবি।"
দেবরাজ বলেন, "ফেস্টিভ সিজন, ছুটি এবং বোনাস এই তিনের মিশেল আছে এই সময়ে। এমনিতেই বাংলা ভাষাটা দিনদিন অত্যন্ত প্রান্তিক ভাষায় পরিণত হচ্ছে বাকি পৃথিবীর কাছে। বাংলার মানুষই বাংলা ছবি আজকাল কম দেখে। পুজোর সময়ে বাংলা ছবি রিলিজ মানে এই ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত যে মানুষের পকেটে টাকা, ছুটি থাকবে তাই সিনেমা হলে বাংলা ছবি চললে তাঁরা দেখলেও দেখতে পারেন।"
কেন বাংলার মানুষই বাংলা ছবি কম দেখে বলে মনে হয়? এই প্রশ্ন দেবরাজকে করা হলে তিনি বলেন, "এর পিছনে কোনও জটিল রকেট সায়েন্স নেই। খুব সহজ। বাংলা ছবি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হচ্ছে তাই মানুষ বাংলা ছবি কম দেখছেন। 2020-র পর থেকে সারা বিশ্বের সিনেমা মানুষ দেখার সুযোগ পাচ্ছে বলে বিচার করার সুযোগ পাচ্ছে। বিদেশি ভালো ছবির সঙ্গে বাংলা ছবির মানের পার্থক্য দেখলেই বুঝতে পারছে ভালো আর খারাপটা। ছবি তখনই ভালো চলবে যখন তার গুণগত মান ভালো হবে। এখনও সেই ছবিই চলে যার গুণগত মান ভালো। আমাদের এই ছবিটা ভালো হয়েছে বলেই আমি আশা করি। তবে, খারাপ লাগলেও মানুষ জানাক এটুকু চাই আমি।" পাশাপাশি, আরিয়ান এবং দেবরাজ দুজনেই বলেন, "পরিচালকদ্বয়ের সঙ্গে কাজ করে দুজনেই খুব খুশি।"
বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন করে সেজে উঠছে। এই ব্যাপারে কতটা আশাবাদী আরিয়ান এবং দেবরাজ? আরিয়ান বলেন, "আমি সবসময়েই আশাবাদী। বাইরে থেকে বাংলা সিনেমা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। তাতে আমরা খুশি যে আপনারা এত কিছু ভাবেন এবং বলেন। তা হলে বলুন তো আমরা কতটা ভাবি? আমাদের সবার উদ্দেশ্য একটাই থাকে, দারুণ সিনেমা নিয়ে আসা।" দেবরাজ অবশ্য অন্য সুর গাইলেন, "কী সেজে উঠছে আমি জানি না। আমি তো যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই দেখতে পাচ্ছি। আশা রাখব, একটা আর্টিস্টকে কাজ করে ভাবতে হবে না টাকা পাবো তো? রিলিজের পর ভাবতে হবে না ঠিকঠাক ডিস্ট্রিবিউশন হল কিনা। তা হলে বুঝব কিছু সেজেছে।"
এসআরএফটিআই-এর প্রসঙ্গ তুললে দেবরাজ বলেন, "মর্মান্তিক, অসহ্য, জঘন্য ঘটনা। কোনওভাবেই কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীকে গিয়ে মারধর করা কোনও অবস্থাতেই উচিত না। আমি বিরোধিতা করছি এই ঘটনার।" আরিয়ান এই ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি।