ভালোবেসে নিজের করে নেওয়া কি এতটাই সহজ ? জবাব 'সোহাগে আদরে' গল্পের নায়ক-নায়িকার

সোহাগ কি পারবে ভালোবাসা দিয়ে সূর্যর যন্ত্রণাময় অতীত ভোলাতে ? উত্তর দেবে 'সোহাগে আদরে' ধারাবাহিক ৷

arunima-haldar-and-subha-ranjan-mukherjee-starrer-sohage-adore-bengali-serial-telecast-on-this-date
'সোহাগে আদরে' গল্পের নায়ক-নায়িকা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 19 নভেম্বর: শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে অশোক কানন। সেখানেই জোরকদমে শুটিং চলছে বাংলা ধারাবাহিক 'সোহাগে আদরে'র (Sohage Adore)। দেখা হল ধারাবাবাহিকের মুখ্য চরিত্র ছাড়াও অন্যান্যদের সঙ্গে।
এই গল্পের নায়িকা সোহাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। লড়াকু, প্রতিবাদী। সে নিজের চারপাশের মানুষজনদের ভালোবেসে, তাদের পাশে থাকতে চায়। সে ভাবে, ভালোবাসা দিয়েই জীবনের সব কিছু পাওয়া যায়, ভালোবেসেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। তার মধ্যে একটা প্রতিবাদী সত্তাও আছে। সে পরিবারের প্রতি ভীষণ যত্নশীল। সে যা পায়নি পরিবারের অন্যরা যাতে পায় সেটাই চায় সোহাগ। এই চরিত্রে অরুণিমা হালদার (Arunima Haldar)।

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "সোহাগ সবটা উজাড় করে সবাইকে ভালোবাসে। সোহাগের জীবনের একটাই উদ্দেশ্য যাতে সবাই ভালো থাকে আর সবাই ভালোবাসা পায়। আমাদের জীবন খুব অনিশ্চিত। সেখানে দাঁড়িয়ে ভালোবাসা আর ভালো থাকাটা খুব জরুরি। আর ভালোবেসেই মানুষকে ভালো রাখা যায়। সোহাগ সেটাই শিখেছে। ভালোবাসা এমন এক জিনিস সেটা যত দেবে তত বাড়বে। তাই সোহাগ ভালোবেসে যায়। আর অরুণিমার কাছেও ভালোবাসাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

ওদিকে নায়কের ভূমিকায় শুভরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (Subha Ranjan Mukherjee)। প্রবাসী বাঙালি শুভরঞ্জন মুখোপাধ্যায় দীনা রাজ পরিচালিত হিন্দি ছবি 'ভারতীয়ান্স-দ্য নিউ ব্লাড' ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। থিয়েটার দিয়ে শুরু হয় তাঁর অভিনয়ের কেরিয়ার। পাশাপাশি চলতে থাকে মডেলিংও। 'মিস্টার ইস্ট ইন্ডিয়া 2018' খেতাবও জেতেন তিনি ৷ 'মিস্টার নেক্সট স্টার 2019'-এ ফার্স্ট রানার-আপ হন শুভরঞ্জন।

শুভ নাটকের তালিম নেন 'নান্দীকার' থেকে । রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে দেবদেবীর আসনে বসিয়েছেন শুভ । অভি মিত্র পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'এর পর চারের পাতা'তেও অভিনয় করেন তিনি । শুভরঞ্জন অভিনয় করেছেন 'রক্তবীজ' -এও। প্রথমবার ধারাবাহিকে লিড রোল পেয়ে তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমার চরিত্রের নাম সূর্য। তার একটা ট্রমাটিক অতীত আছে। সে একেবারেই টক্সিক নয়। খুব সুন্দর মনের একটা মানুষ সে। কেন সে হঠাৎ টক্সিক হয়ে গেল সেটা দেখার। অরুণিমা আমার থেকে কাজের দুনিয়ায় সিনিয়র। ওর সঙ্গে কাজ করে একবারও মনে হচ্ছে না যে ওর সঙ্গে প্রথমবার কাজ করছি। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ একজন মানুষ অরুণিমা।"

অরুণিমা, শুভরঞ্জন ছাড়াও এই ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন ত্রমিলা ভট্টাচার্য, শুভ্রজিৎ দত্ত, রাহুল বর্মন, মৌমিতা চক্রবর্তী, অনন্যা গুহ, রাজন্যা সাধুখাঁ সহ আরও অনেকে। আগামী 24 নভেম্বর থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে 8টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক।

