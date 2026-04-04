প্রযোজনা সংস্থার বিবরণে খুশি নয় আর্টিস্টস ফোরাম, আজই এফআইআর ম্যাজিক মোমেন্টস-এর বিরুদ্ধে

রাহুল আর ফিরবে না। অন্তত ছেলেটা জানুক তার বাবা কীভাবে চলে গেল। এই আশায় আজই এফআইআর-এর পথে আর্টিস্টস ফোরাম।

আজই এফআইআর ম্যাজিক মোমেন্টস-এর বিরুদ্ধে
Published : April 4, 2026 at 9:53 AM IST

কলকাতা, 4 এপ্রিল: রাহুলের মৃত্যুর ব্যাপারে প্রোডাকশন হাউজের দেওয়া বিবরণে খুশি না আর্টিস্টস ফোরাম। তাই আজ অর্থাৎ শনিবার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) করতে চলেছে এই সংগঠন। গতকাল অনেক রাতে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে জরুরি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয় আর্টিস্টস ফোরামের তরফে ৷ হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, দিগন্ত বাগচী, পায়েল দে, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, ভরত কল, শুভ্রজিৎ দত্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রানা মিত্র, লাবণী সরকার, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে।

আর্টিস্টস ফোরামের সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "গত 29 মার্চ 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করার সময় আমাদের বন্ধু ও আর্টিস্টস ফোরামের সদস্য রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ৷ আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, এরপর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় নানা মতামত চলতে থাকে ৷ এই অবস্থায় আমরা আর্টিস্টস ফোরামের পক্ষ থেকে আইনি পরামর্শ নিয়ে সঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তা জানতে চেয়ে ম্যাজিক মোমেন্টসকে একটি চিঠি দিই 1 এপ্রিল, যার উত্তর গতকাল পেয়েছি এবং সেই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট নই ৷ এমতাবস্থায় আমরা আবার আইনি পরামর্শ নিয়ে আগামিকাল দুপুরে (আজ) আর্টিস্টস ফোরামের তরফ থেকে আর্টিস্টস ফোরামের সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর অভিযোগ জানাতে যাচ্ছি রাহুলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে ৷"

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রাহুলের চলে যাওয়াটা তো খুব স্বাভাবিক নয়। এমনভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে সেটা নিয়ে কথা বলতেও আমাদের দু'দিন সময় লেগেছে ৷ নানারকম প্রশ্ন তুলেছে লোকে ৷ আর্টিস্ট ফোরাম চিঠি পাঠায় 2 এপ্রিল। আশা করেছিলাম মোটামুটি ঠিকঠাক উত্তর পাবো ৷ কিন্তু আমরা সেটা পাইনি। তাই আমরা এফআইআর করব। বারবার একটা কথাই বলব, যে চলে গেছে তাকে ফেরানো যাবে না ৷ কিন্তু আমরা অনেকটা সময় নিয়েছি কথা বলতে, এই নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন ৷ কিন্তু কিছু কিছু জিনিস বিশেষ করে যার সঙ্গে আইন জড়িয়ে যায় তা নিয়ে হঠাৎ মন্তব্য করা যায় না ৷ তা ছাড়া আমরাও তো আঘাত পেয়েছি, আমাদের সেই কষ্টটা কাটাতে এবং রাহুল নেই সেটা বুঝতেও দু'তিনদিন সময় লেগেছে ৷ আর তার মধ্যেই এত কথাবার্তা। যাক গে, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব আসল ঘটনাটা জানার, যাতে ওর ছেলেটা জানতে পারে যে তার বাবাকে কীভাবে চলে যেতে হয়েছে ৷"

উল্লেখ্য, তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় 29 মার্চ । সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত কারওর কাছ থেকেই কোনও পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যায়নি। কারওর সঙ্গে কারওর কথার মিল নেই। তবে, মৃত্যুটি অস্বাভাবিক সেই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই কারওরই। তাই প্রযোজনা সংস্থার কাছে ঘটনার দিনের সম্পূর্ণ বিবরণ দাবি করে আর্টিস্ট ফোরাম।

রাহুলের শেষ শুটিং (Special Arrangement)

আর্টিস্ট ফোরামের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়, "গত রবিবার 29 মার্চ বিকেলবেলা ওড়িশার তালসারিতে ভোলে বাবা পার করেগা নামক সিরিয়ালের শুটিং করতে গিয়ে আমাদের সংগঠনের সদস্য ও বিখ্যাত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে মারা যান। তাঁর মা, স্ত্রী, পুত্রের সঙ্গে গুণমুগ্ধ দর্শক এবং বন্ধুরা শোকে হতবাক। আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, "গত কয়েক দিন ধরে যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে এবং প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ স্ববিরোধী মন্তব্য করছেন তাতে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে সবাই। আসল প্রশ্ন, রাহুলকে কেন এই দুর্ঘটনায় পড়তে হল? প্রযোজকদের তরফে কি আগে থেকে কোনও শিল্পীকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়নি? এই বিপজ্জনক জায়গায় শুটিং করা হল কেন? আমরা স্বচ্ছ উত্তর চেয়ে চিঠি দিয়েছি। আশা করি যথাযথ উত্তর দেবেন। যদি উত্তর না দেন, তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

