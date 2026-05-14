চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা দূর শিল্পীদের, পাশে আছে 'উত্তম সুবিধা কার্ড'

চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা দূর শিল্পীদের, পাশে আছে 'উত্তম সুবিধা কার্ড'
এ বছরটা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ । সেই উপলক্ষ্যে চালু 'উত্তম সুবিধা কার্ড' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 8:52 PM IST
কলকাতা, 14 মে: পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সমাজের কল্যাণে এক মানবিক পদক্ষেপ করল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম' । এক স্বনামধন্য ফার্মেসির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অভিনেতাদের ফোরামের । এর মাধ্যমে ফোরামের সদস্যবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সেই ফার্মেসির সবরকমের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সুযোগ সুবিধা পাবেন ।
বুধবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয় টেকিনিশিয়ান্স স্টুডিয়োর কনফারেন্স রুমে । হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, লাবণী সরকার, দেবদূত ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, আবির চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, রানা মিত্র । ভিডিয়ো কলে হাজির ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ফার্মেসির তরফে হাজির ছিলেন এম ডি গৌতম জাটিয়া-সহ আরও অনেকে ।
এ বছরটা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ । আর তাই সুবিধা প্রদানের প্রতীকি হিসেবে একটি কার্ড তৈরি করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফার্মেসির তরফে, যার নাম 'উত্তম সুবিধা কার্ড' । এই কার্ড সারা বাংলার যেকোনও আউটলেটে গিয়ে দেখালেই মিলবে সুবিধা । ফোরামের তরফে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় খোলসা করে বলেন, "অনেক ফার্মেসিই আমাদের নানাধরনের ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে । সেটা অনেক টাকার ওষুধ কেনার পর । কিন্তু ফ্রাঙ্ক রস যেকোনও ওষুধের উপরেই আমাদের ছাড় দেবে । এছাড়াও থাকবে আরও নানা ধরনের সুবিধা, যা শিল্পীরা পাবেন ।"
মূলত কী কী সুবিধা থাকছে শিল্পীদের জন্য?
- ওষুধে 20 শতাংশ ছাড় এবং ইনসুলিন ও ডায়াবেটিক পণ্যে পাওয়া যাবে 17 শতাংশ ছাড়
- ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধে সর্বোচ্চ 50 শতাংশ পর্যন্ত ছাড়
- FMCG ও Rosscare পণ্যে থাকবে বিশেষ মাসিক অফার
- সমস্ত রুটিন ও পৃথক প্যাথলজি পরীক্ষায় 20 শতাংশ ছাড়
- হেলথ প্যাকেজে বিশেষ ছাড়
- সময়ে সময়ে রেডিওলজি পরিষেবায় বিশেষ ছাড়
- বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
- বাড়িতে ডেলিভারি পরিষেবা পাবেন শিল্পীরা
আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই সুবিধা পেয়ে উপকৃত হবেন শিল্পীরা । ওষুধের অনেক বড় লিস্ট আছে আমাদের কাছে । সব সদস্যরা পাবেন সুবিধা । উত্তম সুবিধা কার্ডগুলো পেতে একটু সময় লাগবে বলে আমাদের ফোরামের কার্ড দেখালেই আপাতত সুবিধা পাওয়া যাবে । উত্তম জেঠুর নামে 'উত্তম সুবিধা কার্ড' সকল সদস্যকে দেওয়া হবে । যতদিন না সেগুলো হাতে আসবে আর্টিস্ট ফোরামের কার্ডেই কাজ চলবে ।"
তিনি আরও বলেন, "ওষুধ কেনা এখন ভীষণই ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে গিয়েছে । এই ফার্মেসি যেভাবে আমাদের পাশে এগিয়ে এসেছেন তাতে আমরা খুশি এবং উপকৃত তো হবই । আমাদের যে ইনস্যুরেন্সটা ছিল, সেটা নিয়েও কাজকর্ম চলছে ।"
অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "ওষুধ নিয়ে চিন্তা কমল । যে মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্স আমাদের ছিল, সেটা এখন আর নেই । সেটা কীভাবে আবার চালু করা যায়, তা নিয়েও কথাবার্তা চলছে ।"
আর্টিস্ট ফোরামের কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন দিগন্ত বাগচী । তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর তাঁরাও আমাদেরই পরিবারের একজন । তাঁরা বেরিয়ে গেলেও আমরা তাঁদের অস্বীকার করতে পারব না ।"