চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা দূর শিল্পীদের, পাশে আছে 'উত্তম সুবিধা কার্ড'

এ বছরটা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ । সেই উপলক্ষ্যে চালু 'উত্তম সুবিধা কার্ড' ৷

টলিউডের শিল্পীদের জন্য চালু 'উত্তম সুবিধা কার্ড' (নিজস্ব ছবি)
Published : May 14, 2026 at 8:52 PM IST

কলকাতা, 14 মে: পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সমাজের কল্যাণে এক মানবিক পদক্ষেপ করল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম' । এক স্বনামধন্য ফার্মেসির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অভিনেতাদের ফোরামের । এর মাধ্যমে ফোরামের সদস্যবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সেই ফার্মেসির সবরকমের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সুযোগ সুবিধা পাবেন ।

বুধবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয় টেকিনিশিয়ান্স স্টুডিয়োর কনফারেন্স রুমে । হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, লাবণী সরকার, দেবদূত ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, আবির চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, রানা মিত্র । ভিডিয়ো কলে হাজির ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ফার্মেসির তরফে হাজির ছিলেন এম ডি গৌতম জাটিয়া-সহ আরও অনেকে ।

চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা দূর শিল্পীদের, পাশে আছে 'উত্তম সুবিধা কার্ড' (ইটিভি ভারত)

এ বছরটা মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ । আর তাই সুবিধা প্রদানের প্রতীকি হিসেবে একটি কার্ড তৈরি করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফার্মেসির তরফে, যার নাম 'উত্তম সুবিধা কার্ড' । এই কার্ড সারা বাংলার যেকোনও আউটলেটে গিয়ে দেখালেই মিলবে সুবিধা । ফোরামের তরফে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় খোলসা করে বলেন, "অনেক ফার্মেসিই আমাদের নানাধরনের ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে । সেটা অনেক টাকার ওষুধ কেনার পর । কিন্তু ফ্রাঙ্ক রস যেকোনও ওষুধের উপরেই আমাদের ছাড় দেবে । এছাড়াও থাকবে আরও নানা ধরনের সুবিধা, যা শিল্পীরা পাবেন ।"

মূলত কী কী সুবিধা থাকছে শিল্পীদের জন্য?

  1. ওষুধে 20 শতাংশ ছাড় এবং ইনসুলিন ও ডায়াবেটিক পণ্যে পাওয়া যাবে 17 শতাংশ ছাড়
  2. ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধে সর্বোচ্চ 50 শতাংশ পর্যন্ত ছাড়
  3. FMCG ও Rosscare পণ্যে থাকবে বিশেষ মাসিক অফার
  4. সমস্ত রুটিন ও পৃথক প্যাথলজি পরীক্ষায় 20 শতাংশ ছাড়
  5. হেলথ প্যাকেজে বিশেষ ছাড়
  6. সময়ে সময়ে রেডিওলজি পরিষেবায় বিশেষ ছাড়
  7. বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
  8. বাড়িতে ডেলিভারি পরিষেবা পাবেন শিল্পীরা

আর্টিস্ট ফোরামের কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই সুবিধা পেয়ে উপকৃত হবেন শিল্পীরা । ওষুধের অনেক বড় লিস্ট আছে আমাদের কাছে । সব সদস্যরা পাবেন সুবিধা । উত্তম সুবিধা কার্ডগুলো পেতে একটু সময় লাগবে বলে আমাদের ফোরামের কার্ড দেখালেই আপাতত সুবিধা পাওয়া যাবে । উত্তম জেঠুর নামে 'উত্তম সুবিধা কার্ড' সকল সদস্যকে দেওয়া হবে । যতদিন না সেগুলো হাতে আসবে আর্টিস্ট ফোরামের কার্ডেই কাজ চলবে ।"

'উত্তম সুবিধা কার্ড' প্রকাশে হাজির টলিউডের শিল্পীরা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "ওষুধ কেনা এখন ভীষণই ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে গিয়েছে । এই ফার্মেসি যেভাবে আমাদের পাশে এগিয়ে এসেছেন তাতে আমরা খুশি এবং উপকৃত তো হবই । আমাদের যে ইনস্যুরেন্সটা ছিল, সেটা নিয়েও কাজকর্ম চলছে ।"

অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "ওষুধ নিয়ে চিন্তা কমল । যে মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্স আমাদের ছিল, সেটা এখন আর নেই । সেটা কীভাবে আবার চালু করা যায়, তা নিয়েও কথাবার্তা চলছে ।"

'উত্তম সুবিধা কার্ড' (নিজস্ব ছবি)

আর্টিস্ট ফোরামের কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন দিগন্ত বাগচী । তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর তাঁরাও আমাদেরই পরিবারের একজন । তাঁরা বেরিয়ে গেলেও আমরা তাঁদের অস্বীকার করতে পারব না ।"

