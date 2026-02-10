সদস্যদের সুবিধার্থে অ্যাপ চালু আর্টিস্ট ফোরামের, এবার কে কোন পদে
আর্টিস্ট ফোরামের সভাপতি হয়েছেন রঞ্জিত মল্লিক ৷ কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 1:55 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ফোরাম'-এর নির্বাচন । নির্বাচনের ফলাফল সোমবার ঘোষণা করা হয় । উল্লেখ্য, এ বছরের নির্বাচন অন্যান্যবারের তুলনায় ছিল অনেকটাই আলাদা । এবার সমস্ত সদস্যের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রবেশের সুযোগ রাখা হয় । জানানো হয়, ন্যূনতম সাত বছরের সদস্যপদ থাকলেই কেউ প্রার্থী হতে পারবেন । এবারে কে কোন পদে থাকছেন দেখে নিন এক ঝলকে ।
কোন পদে কে/কারা
সভাপতি - রঞ্জিত মল্লিক
কার্যকরী সভাপতি - প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সহ সভাপতি - চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ভরত কল, লাবণী সরকার, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক - শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক - আবির চট্টোপাধ্যায়, দেবদূত ঘোষ
যুগ্ম সম্পাদক - চন্দন সেন, শুভাশিস মিত্র
কোষাধ্যক্ষ - বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়
সহকারী কোষাধ্যক্ষ - দিগন্ত বাগচী
কার্যকরী সদস্য - কুশল চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত দত্ত বর্মন, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, পায়েল দে, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত
চালু অ্যাপ
আর্টিস্ট ফোরাম এবার জোর দিচ্ছে প্রযুক্তিতে । ফোরামের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগ মেটাতে সংগঠন প্রযুক্তিতে জোর দিতে শুরু করল এ বছর থেকে । চালু হল অ্যাপ । ওয়েবসাইটটিকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি বেশ কিছু কার্যকরী বিভাগ চালু করা হচ্ছে ।
মেম্বার্স কর্নার
মাত্র 500 টাকার বিনিময়ে শিল্পীরা এখানে নিজেদের প্রফেশনাল পোর্টফোলিও বা জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করতে পারবেন । এতে শিল্পীদের পেশাদার পরিচিতি আরও বাড়বে ।
কাস্টিং কর্নার
নিজের কাজ খুঁজতে বিভাগের সদস্যরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিজেদের তথ্য জমা দিতে পারবেন । ইতিমধ্যে প্রায় 2200টি প্রযোজনা সংস্থা ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, যাতে কর্মহীন শিল্পীদের জন্য নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয় ।
ই-শুটিং ডায়েরি
এখন থেকে প্রতিদিনের কাজের রেকর্ড রাখার জন্য কোনও আধিকারিকের সইয়ের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না । শিল্পীরা নিজেরাই ডিজিটাল ডায়েরিতে তাঁদের কাজের বিবরণ লিখে রাখতে পারবেন ।
অনলাইনেই জানানো যাবে অভিযোগ
দূরত্ব কমে যাবে সংগঠনের সঙ্গে । কোনও অভিযোগ বা সমস্যার কথা জানাতে কোনও সদস্যকে আর সশরীরে অফিসে ছুটতে হবে না; অনলাইনেই সব জানানো যাবে । এছাড়া এই সমস্ত সুবিধা আরও সহজে পৌঁছে দিতে 'মেম্বার্স কর্নার' ও 'কাস্টিং কর্নার' ফিচার দুটিকে একটি মোবাইল অ্যাপ হিসেবে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।