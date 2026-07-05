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টলিপাড়ায় ফের ব্যান কালচার! নিন্দায় সরব শিল্পী মহল, কী বললেন টালিগঞ্জের বিধায়ক

বৃহস্পতিবার হঠাৎই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, এবার কাজ থেকে বাদ পড়তে চলেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জাশিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু এবং কেশসজ্জা শিল্পী হেমা মুন্সি ।

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টলিপাড়ায় ফের ব্যান কালচার! নিন্দায় সরব শিল্পী মহল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 2:22 PM IST

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কলকাতা, 5 জুলাই: টলিপাড়ায় 'ব্যান কালচার' নতুন কোনও শব্দ নয় । রাজ্যে পালাবদলের পর সম্প্রতি সেই সংস্কৃতিকে দূরে সরানোর প্রচেষ্টা চলছে বলে দাবি করা হয় ৷ তবে এরই মধ্যে উঠেছে ফের ব্যান কালচারের অভিযোগ ৷ আবারও কাজ থেকে 'বাদ' দেওয়া নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে টলিপাড়ায় । খবরের শিরোনামে রূপসজ্জাশিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু এবং কেশসজ্জা শিল্পী হেমা মুন্সি ৷ তাই নিয়ে কী বলছে টলি-ইন্ডাস্ট্রি !

ব্যান-কালচার ! গত বারো-তেরো বছর ধরে এই শব্দদুটির সঙ্গে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল টলিপাড়া । কথায় কথায়, কারণে অকারণে নানা সময়ে ব্যানড হয়েছেন কখনও কোনও অভিনেতা আবার কখনও কোনও কলাকুশলী । সাম্প্রতিককালে যাঁদের ব্যান হওয়া নিয়ে টলিপাড়ায় তোলপাড় হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়, ঋদ্ধি সেন । কোনও কারণ ছাড়াই দিনের পর দিন কাজ পাননি অনেকে, যে সংস্কৃতি একটা সুস্থ শিল্পের পরিচয় হতে পারে না, সেটাই চলেছে দিনের পর দিন । সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন বাংলার সুপারস্টার দেব । কাটতে শুরু করে জট । কাজে ফেরেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য । আগেই বশ্যতা স্বীকার করে কাজে ফেরেন রাহুল মুখোপাধ্যায় ।

এর মাঝেই রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটল । টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী ঘোষণা করলেন টলিপাড়ায় আর থাকবে না ব্যান কালচার । যোগ্যতা অনুযায়ী সকলে কাজ পাবেন । টেকনিশিয়ানদের 26টি গিল্ড না-রেখে চারটি গিল্ডের ছাতার তলায় সকলকে আনতে চেয়েছিলেন পাপিয়া অধিকারী । সরকার বদলের পর ভেঙে যায় ফেডারেশন । স্বরূপ বিশ্বাস শ্রীঘরে যাওয়ার পর ফেডারেশনের দায়িত্বে আসেননি কেউ । ফলে, এক প্রকার অভিভাবকহীন হয়ে পড়ছিল টলিপাড়া ।

সেই সময় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে 'কনফেডারেশন' গঠনের প্রয়াস নেন পাপিয়া অধিকারী । যে সংগঠনের অধীনে থাকবে সব টেকনিশিয়ান । তবে, সম্প্রতি বিজেপি প্রেসিডেন্ট শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, 'কনফেডারেশন'-এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই । তাঁর কথায় মান্যতা দেন টালিগঞ্জের বিধায়ক । বলেন, "উনি একদম ঠিক বলেছেন । কনফেডারেশন কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নয় ।" পাপিয়া অধিকারীর কথায়, ফেডারেশন না-থাকায় একটা ছাতার দরকার ছিল, যার ছত্রছায়ায় সবাই কাজ করবে । তাই সেই ছাতার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কনফেডারেশন'।...

কাট টু । কলকাতায় চলছে দ্বিভাষিক ছবি 'একা'র শুটিং । পরিচালক সুমন সেন । এই ছবিতে ইতিমধ্যেই পাঁচদিন কাজ করে ফেলেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু এবং কেশসজ্জা শিল্পী হেমা মুন্সির । বৃহস্পতিবার হঠাৎই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, এবার কাজ থেকে বাদ পড়তে চলেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জাশিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু এবং কেশসজ্জা শিল্পী হেমা মুন্সি । সূত্রের খবর অনুযায়ী, হঠাৎ করেই বৃহস্পতিবার ছবির এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারদের ডেকে তাঁদের বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর এই নির্দেশ দেওয়ার নেপথ্যে উঠে আসছে টলিপাড়ার বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর নাম ।

কেন এই সিদ্ধান্ত ? শোনা যাচ্ছে, টলিউডের স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ বজায় রাখা এবং ফেডারেশনকে বহাল রাখার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সোমনাথ কুণ্ডু, হেমা মুন্সিরা যে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছিলেন সেই আবেদনে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদেরই এবার নতুন কমিটিতে জায়গা না-পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । পাপিয়া অধিকারীর সিদ্ধান্তে 'কনফেডারেশন' তত্ত্ব এবং 'ফেডারেশন'-এর অস্তিত্ব সংকটই ছিল সেই লিখিত আবেদনের বিষয় । যার সঙ্গে যথাক্রমে যুক্ত ছিলেন সোমনাথ কুণ্ডু এবং হেমা মুন্সি । সম্ভবত এই কারণেই তাঁদের উপর কোপ পড়তে চলেছে বলে মনে করেন সোমনাথ কুণ্ডু ।

সোমনাথ কুণ্ডুর কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমরা আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাতে চেয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে । চারটে গিল্ডের পক্ষে সম্ভব না এতজন টেকনিশিয়ানকে এক ছাতার তলায় এনে কাজ করানো । ফেডারেশনকে আবার দায়িত্ব নিতে হবে । আমরা রুদ্রনীল ঘোষ মারফত চিঠি পৌঁছতে চেয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে । আমরা পাপিয়া অধিকারীর নামে অভিযোগ জানাতে যাইনি সেদিন । বোধহয় এটাই অপরাধ ছিল আমাদের । দেশের সাধারণ নাগরিক হয়ে নিজের সমস্যার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানালে যদি ব্যান করা হয়, তা হলে আর কী বলব আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে ? তবে, আমাদের প্রযোজক বলেছেন আমরাই কাজ করব । তাই কাজে আছি এটুকু বলতে পারি ।"

বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন পাপিয়া অধিকারীর ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র ? অভিনেত্রী বলেন, "ব্যান কালচার কখনওই সমর্থন করি না । আগেও করিনি । আগে কেউ এই নিয়ে কথা বলতে পারত না । এখন তাও বলতে পারে এটা একটা ভালো দিক ।"

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "বাংলা ফিল্ম/টিভি/ওয়েব জগতে রূপশিল্পী (Make up Artist) Somnath Kundu এবং কেশশিল্পী (Hair Stylist) Hema Munshi -র কোনও replacement নেই আপাতত । ভবিষ্যতে হবে কি না জানি না । হ'লে আমাদেরই মঙ্গল । এঁদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা বন্ধ হোক । অকাজে সময় এবং জীবনীশক্তি নষ্ট না করে ভালো কাজ কীভাবে করা যায়, সেই ভাবনায় মন দিক সবাই ।" (বানান অপরিবর্তিত)

মুম্বইবাসী 'কেরালা স্টোরি'র পরিচালক সুদীপ্ত সেনও ব্যান কালচারের বিরোধিতা করেন । তবে এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি জীতু কমল। তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত । সোমনাথ কুণ্ডুর হাতের জাদুতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনীক দত্ত পরিচালিত 'অপরাজিত' ছবির সত্যজিৎ রায় । সেই ছবির দৌলতেই জাতীয় পুরস্কার পান সোমনাথ কুণ্ডু ।

পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় বলেন, "দেশের আর কোনও রাজ্যে এই কালচার নেই । প্রত্যেক রাজ্যে তাদের নিজেদের মতো করে স্বাধীনভাবে ছবি বানানোর অধিকার আছে । কোনও জোরজুলুম কোথাও চলে না, যা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চলে । নতুন সরকার আসার পর শুনছি আগের নিয়ম বদলে নতুন করে সাজানো হবে ইন্ডাস্ট্রিকে । দেখা যাক কী হয় ।"

ওদিকে পাপিয়া অধিকারী সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, "গত 15 বছর ধরে এই ব্যান কালচার চলে আসছে । কিন্তু এখন এসব আর নেই, থাকবে না । ব্যান নেই, কোনও সাসপেনশন নেই, কিচ্ছু নেই । ওরা তো রোজ কাজ করছে । বিভিন্ন ছবিতে কাজ করছে । ওদের মাথায় আসলে এটা ঢুকে গিয়েছে । কিন্তু ওদের কাজে কোনওরকম বাধা দেওয়া হয়নি । আমি টালিগঞ্জের বিধায়ক, আমি সব সময় চেয়েছি মানুষ কাজ করুক । আমাদের কত পুরনো আর্টিস্ট, পুরনো টেকনিশিয়ানরা আছেন যাঁরা কাজ না পেয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত । আমি তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছি । সোমনাথ বা হেমা যদি ব্যান শব্দটা নিয়ে কথা বলেই থাকে, তাহলে সেটা ভুল বলেছে ।"

সোমনাথ কুণ্ডু জানিয়েছিলেন, "কী হতে চলেছে আমাদের সঙ্গে সেটা 5 জুলাই বোঝা যাবে । তবে, প্রযোজক আমাদের সঙ্গেই কাজ কর‍তে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছেন ৷"

আজ 5 জুলাই, সোমনাথ কুণ্ডু এবং হেমা মুন্সি শেষ পর্যন্ত এই ছবির সঙ্গে কাজে থাকছেন কি না তা জানা যাবে এদিনই । এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ।

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MAKE UP ARTIST SOMNATH KUNDU
ব্যান কালচার
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