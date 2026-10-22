আটজন শিল্পী- একটি মঞ্চ- আর 'পালস', তিলোত্তমায় বিশেষ সঙ্গীত-নাট্য সন্ধ্যা

আটজন শিল্পী- একটি মঞ্চ- আর 'পালস', তিলোত্তমায় বিশেষ সঙ্গীত-নাট্য সন্ধ্যা
Cultural Event in Kolkata: 'পালস' (PULSE) বাই মুক্তি শ্রী-ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের এক অনন্য ও নিবিড় অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে কলকাতায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 অক্টোবর: আগামী 23 অক্টোবর অর্থাৎ আগামীকাল আইসিসিআর (ICCR)-এর রবীন্দ্রনাগ ঠাকুর সেন্টারে আটজন কৃতী শিল্পী নিয়ে আয়োজিত হতে চলেছে এক সঙ্গীত-নাট্য সন্ধ্যা। হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, মুম্বই-সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে সফল শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্য প্রযোজনা উপহার দেওয়ার পর, 'আর্ট হাব' (Art Hub) এবার প্রথমবারের মতো কলকাতায় নিয়ে আসছে তাদের বিশেষ শাস্ত্রীয় প্রযোজনা-'পালস' (PULSE) বাই মুক্তি শ্রী। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে 23 তারিখ, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টায়, কলকাতার আইসিসিআর-এর রবীন্দ্রনাগ ঠাকুর সেন্টারের সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে।
ব্যাংকক, মুম্বাই, ডাবলিন, লন্ডন, কেমব্রিজ, ইন্দোর এবং বেঙ্গালুরুতে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হওয়ার পর, এই প্রযোজনাটি এবার কলকাতায় আসছে। এতে অংশ নিচ্ছেন আটজন অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী-যারা কত্থক নৃত্য, তবলা, পাখোয়াজ, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সেতার ও বাঁশির মাধ্যমে একই মঞ্চে পরিবেশনায় মিলিত হবেন। সমসাময়িক নাট্যরীতির আদলে সাজানো এই সন্ধ্যায় সরাসরি শাস্ত্রীয় পরিবেশনার পাশাপাশি থাকছে চমৎকার আলোকসজ্জা, নিবিড় শব্দবিন্যাস এবং মঞ্চসজ্জার এক অপূর্ব সমন্বয়। এই প্রযোজনাটি শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের শৃঙ্খলা ও মৌলিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, তাকে এক আধুনিক ও প্রাণবন্ত মঞ্চ-অনুষ্ঠানের রূপ দিয়েছে। এই বিন্যাসটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পের গভীরতা সব প্রজন্মের মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং তাদের মনে সাড়া জাগায়।
'আর্ট হাব'-এর পরিচালক, কত্থক নৃত্যশিল্পী এবং 'পালস'-এর কিউরেটর মুক্তি শ্রী বলেন, "ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পের মধ্যে রয়েছে অসাধারণ গভীরতা, শক্তি ও আবেগ। 'পালস'-এর মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল এমন এক অভিজ্ঞতা তৈরি করা, যার সাহায্যে দর্শক বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, এই শিল্পের সঙ্গে আরও নিবিড় ও জোরালোভাবে সংযুক্ত হতে পারবে।" তিনি আরও বলেন, "কলকাতা সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই শহরে ‘পালস’ নিয়ে আসতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা চাই দর্শকরা কেবল একটি কনসার্ট বা নাচের অনুষ্ঠান নয়, বরং এমন একটি সন্ধ্যা উপভোগ করুন-যেখানে ছন্দ, গতি, সুর, আলো এবং আবেগ মিলেমিশে এক অনন্য অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।"
এই পরিবেশনায় অংশ নিচ্ছেন শিল্পীদের এক অসাধারণ দল, যারা নৃত্য ও সঙ্গীতে তাঁদের নিপুণ দক্ষতার মাধ্যমে শাস্ত্রীয় শিল্পের এক সমৃদ্ধ ও নিবিড় অভিজ্ঞতা উপহার দেবেন। এই পরিবেশনাটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রখ্যাত কত্থক নৃত্যশিল্পী ও দূরদর্শনের গ্রেডেড শিল্পী মুক্তি শ্রী—যিনি ভারত, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছেন এবং তরুণ অথচ অত্যন্ত দক্ষ কত্থক নৃত্যশিল্পী আনভি শ্রী। এই দলে আরও রয়েছেন তবলিয়া আশয় কুলকার্নি, যিনি তালযোগী পদ্মশ্রী পণ্ডিত সুরেশ তলওয়ালকারের কাছে গুরুকুল পরম্পরায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তালিম নিয়েছেন; পাখোয়াজ বাদক কৃষ্ণা সালুঙ্কে, যিনি পণ্ডিত নানা সাহেব পানসে ঘরানার একজন স্বনামধন্য শিল্পী, পণ্ডিত সুরেশ তলওয়ালকারের শিষ্য এবং বেশ কিছু মর্যাদাপূর্ণ সম্মানে ভূষিত ৷
থাকছেন, পাতিয়ালা ঘরানার কণ্ঠশিল্পী সুরঞ্জন খান্ডালকর, যিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর একজন গ্রেডেড শিল্পী এবং খেয়াল, ঠুমরি, ভজন ও গজলসহ বিভিন্ন ধারার গানে পারদর্শী; আইসিসিআর (ICCR)-এর তালিকাভুক্ত সেতার বাদক ও অল ইন্ডিয়া রেডিওর ‘এ’ গ্রেড প্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী অয়ন সেনগুপ্ত, যিনি বর্তমানে কলকাতার আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমিতে সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত; এবং উদীয়মান বাঁশিবাদক ধবল জোশি, যিনি 2023 সালের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় যুব উৎসবে স্বর্ণপদক জয় করেছেন।
এই বিশিষ্ট শিল্পীরা সম্মিলিতভাবে ছন্দ, সুর ও অঙ্গভঙ্গির এক মনোমুগ্ধকর কথোপকথন গড়ে তোলেন আর মঞ্চের আলোকসজ্জা ও শব্দবিন্যাস এই পরিবেশনাকে এক পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে। ‘কালাবতী স্কুল অফ ডান্স অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস’-এর তত্ত্বাবধানে এবং ‘আর্ট হাব’-এর প্রযোজনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় শিল্পের চিরন্তন সৌন্দর্যকে এক গতিশীল ও সমসাময়িক উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরে।